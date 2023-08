Farevarsel for styrtregn

Det er sendt ut farevarsel for styrtregn for deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet. Det skriver Meteorologene på X/Twitter. For Møre og Romsdal er det i hovedsak Sunndal som blir rammet.

– Fra mandag ettermiddag til kveld er det ventet kraftige regnbyger i disse områdene. Det kan lokalt komme 20 mm på en time, skriver de på X/Twitter.