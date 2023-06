Elkjøp avblåser boikotten av Freia

Elkjøp avblåser boikotten av Freia etter dagens møte mellom næringslivet og Utenriksdepartementet, melder de i en pressemelding.

- Vi har fra første dag bedt om råd og veiledning fra myndighetene, og vi opplever at dagens svar fra regjeringen er et signal om at det korrekte er å følge EUs sanksjonsliste og kun denne. Da gjør vi det, og på denne listen står ikke Mondelez, sier Linda Frid Andresen, administrerende direktør i Elkjøp Norge.