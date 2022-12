Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella

Etter en omfattende utbruddsetterforskning, peker agurk fra en spansk leverandør seg ut som sannsynlig smittekilde i et salmonellautbrudd som startet i november, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det er ikke meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, noe som kan tyde på at det ikke er forurensede produkter på markedet lenger og at utbruddet sannsynligvis er over.

Det er nå registrert 72 personer som har blitt syke av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Smittetoppen i Norge var i midten av november, og siste meldte sykdomstilfelle kom 2. desember. Det er også meldt om tilfeller av samme utbruddsstamme i Sverige og i Nederland, i samme periode.

– Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden i slike utbrudd, men nå har enkelte partier agurk fra en spansk leverandør pekt seg ut som den mest sannsynlige smittekilden, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon biologisk mattrygghet.