- Riktig av Listhaug å trekke seg

77 prosent av de spurte i en meningsmåling for VG mener det var riktig av Listhaug å trekke seg som justisminister. Bare 14 prosent av de spurte tirsdag kveld mener det var feil at hun trakk seg, blant Frps velgere mente 50 prosent at det var feil.