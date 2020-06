– Vi er veldig skuffet over regjeringens arbeid med fornybar energi i utviklingsland. Et av løftene fra Granavolden-plattformen var en internasjonal satsing på fornybart for å stanse kull.

Det sier leder Marius Holm i miljøorganisasjonen Zero. Han sikter til et punkt i den siste regjeringsplattformen. Denne ble forhandlet fram da KrF gikk inn i regjering i januar 2019.

Regjeringen vil gjennomføre en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull. Granavolden-plattformen (2019)

SKUFFET: Leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero mener regjeringen ikke har satset på fornybar energi i utviklingsland slik den har lovet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Punktet har seinere blitt løftet fram av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad som «noe av det viktigste gjennomslaget KrF har fått i regjeringsplattformen» (ca. 4 min ut i programmet).

Men et og et halvt år etter KrFs inntog i regjering, ser Zero-leder Marius Holm få spor av noen internasjonal satsing.

– Det er et løftebrudd, helt åpenbart. Vi har spilt inn en rekke måter på hvordan en slik satsing kan gjøres i praksis, sier han.

Kuttet i fornybar-post

Holm viser til posten «Fornybar energi» på bistandsbudsjettet. I Solberg-regjeringens tidlige år ble den gradvis redusert. Så bestemte regjeringen seg for å doble den fra 2017-nivå. Dette løftet ble innfridd i 2019.

Men siden KrF kom inn i regjering, har posten blitt redusert to ganger (de gule søylene). Først i 2020-budsjettet, siden i revidert budsjett som kom i mai.

Brorparten av kuttet i revidert kom i en garantiordning som regjeringen lanserte i fjor. Ordningen skal gjøre det tryggere for private investorer å bygge ut fornybar energi i utviklingsland. 300 millioner statlige kroner skulle i teorien utløse milliarder i private investeringer.

I revidert ble imidlertid summen halvert til 150 millioner. Begrunnelsen var at arbeidet med ordningen har blitt forsinket. I tillegg måtte man omprioritere i forbindelse med koronapandemien.

KRITISK: Stortingsrepresentant Espen Barth-Eide (Ap) mener regjeringen kunne prioritert annerledes. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Dette er en av de aller mest effektive formene for bistand. Jeg forstår at man er nødt til å se på budsjettet på nytt i lys av Covid-19, men jeg synes det er synd at man velger akkurat dette med fornybar energi å kutte på.

Det sier Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth-Eide, til NRK. Også Zero-lederen er kritisk til begrunnelsen:

– Tvert imot så er pandemien et argument for å opprettholde, eller aller helst øke energibistanden. Det er fordi krisen fører til kapitaltørke i mange utviklingsland, sier Holm.

Mener kritikerne bommer

AVVISER KRITIKKEN: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) mener regjeringen er i full gang med en internasjonal satsing på fornybar energi. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) mener både partiet og regjeringen har sine løfter i behold. Han synes kritikerne har hengt seg opp i én post på budsjettet.

– Hvis du ser på Norfund, en av våre viktigste mekanismer for fornybar energi, så har vi doblet porteføljen deres. Den er økt fra 4,7 milliarder kroner i 2013 til over 10 milliarder kroner i dag, sier Ulstein til NRK.

Han peker på at regjeringen også har doblet det årlige bidraget til FNs grønne klimafond. 400 millioner kroner i året har blitt til 800 millioner. Dette er dog en oppfyllelse av et løfte Norge gav i 2015.

Ulstein trekker også fram at rundt 500 millioner går til ren energi gjennom Norges bidrag til utviklingsbankene. I tillegg er fornybar energi også et tema i mye annen bistand selv om ikke selve budsjettposten handler om fornybar energi. Et eksempel er når man bygger nye helsestasjoner.

– Så er det sånn at pandemien har forsinket en del prosjekter som jeg veldig gjerne skulle ha gjennomført. Men det er ikke riktig at å si at vi har senket ambisjonene på klima, sier Ulstein.

Når det gjelder kuttet i den omtalte garantiordningen, sier han det handler om å få ordningen til å fungere godt før man sender pengene av gårde.

– Dette er en ordning vil virkelig ønsker å gå gjennomført og vi kommer til å holde trykket oppe på den, sier han.