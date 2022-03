– Det kommer til være et historisk opplegg, for det er ikke ofte at andre enn medlemmer av regjeringen og Stortinget som får tale i plenum. Men det gjør vi fordi Europa er i krig, sa stortingspresident Masud Gharahkhani i forkant av talen.

Lista over utlendinger har talt til Stortinget er kort. Winston Churchill snakket til Stortinget i 1948, noen år etter at andre verdenskrig var over. Churchill hadde ledet Storbritannia under krigen, en av Norges næreste allierte.

Og i 2014, da Norge feiret at grunnloven var 200 år, fikk lederne av nasjonalforsamlingene i Danmark og Sverige tale i Stortinget.

Volodymyr Zelenskyj er dermed den fjerde personen som representerer en annen stat enn Norge, og som får tale i Stortinget.

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal

Retorikkens mester

– Han er en god taler fordi han er til stede, bruker et enkelt og effektivt språk.

Det sier retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal.

Han har sett på tidligere taler som Zelenskyj har holde til ulike nasjonalforsamlinger, mellom anna då han snakket til den amerikanske kongressen.

– Han bygger en bro over til dem som han snakker til. Han minnet kongressen på at det som vi opplever nå, har de også opplevd i form av Pearl Harbor og 9/11, sier Ringdal.

Han sier presidenten viser at han er klar over hvem publikum er, hva de tenker på og er opptatte av. Likevel, da han snakket til Israel mente en del folk at den ukrainske presidenten bomma litt med sitt budskap.

– Han har blitt en opprørsgeneral, og er nok klar over at krigen også foregår i media. Og at krig er symbol, sier Ringdal.

– Store kontraster mellom Putin og Zelenskyj

Zelenskyj har tidligere vært tydelig på at han skulle ønske europeiske land engasjerte seg mer militært i krigen. Stortingspresidenten er forberedt på at den ukrainske presidenten kan komme med kritikk.

– Det mener jeg det er viktig å lytte til. Det som i alle fall er et flott utgangspunkt er at en står tverrpolitisk sammen for å vise solidaritet med det ukrainske folk. Derfor er det viktig at det kjem tydelige signal fra presidenten, også veit jeg at alle politiske parti kjem til å ta tak i det, og også regjeringa, seier Gharakhani.

Retorikkekspert Ringdal mener forskjellen på den ukrainske og russiske presidenten er ganske slående, og at Zelenskyj har en tone og væremåte som slår langt betre an i vestlige land, slik som Norge.

– Der Zelenskyj er varm, moderne, til stedes og inkluderende, så er Putin det stikk motsette. Han er kald, sett med vestlege øyne. Han er hard, han har ikkje familie, han er makt. Zelenskyjs væremåte er godt tilpassa det vesteuropeiske, slik vi sannsynligvis vil se i dag.