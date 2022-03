Zelenskyj med bønn til Boris om å trappe opp sanksjonane

– Eg ber dykk om å trappe opp sanksjonane mot Russland, og anerkjenn denne staten som ein terroriststat. Og sørg for at vårt ukrainske luftrom er trygt. Sørg for at de gjer det som er naudsynt.

Det sa president Volodymyr Zelenskyj då han tala til det britiske parlamentet via ei videolenke tysdag kveld.

– Vi har ikkje sove sidan invasjonen starta. Vi har kjempa, seier han.

Takksame for hjelp

Vidare går han gjennom krigen som har vart i 13 dagar.

– Ukraina har ikkje hatt eit ønske om krig, seier Zelenskyj.

Sky News skriv at dette er den første talen til Underhuset heldt av ein utanlandsk leiar.

– Vi må kjempe mot helikopter og rakettar. For oss er spørsmålet no det Shakespearske «å vere eller ikkje vere». Svaret er at vi vil vere. Vi gir ikkje opp, vi vil ikkje tape. Vi vil halde fram å kjempe for landet vårt, uansett kva det vil koste.

– Vi er takksame for den hjelpa vi har fått Du trenger javascript for å se video.

Zelenskyj er òg takksam for all hjelp han har fått.

Vil trappe opp sanksjonane mot Russland

Statsminister Boris Johnson oppmoda parlamentet til å leggje politiske usemje til side, og stå saman om å støtte opp om Ukraina.

– I dag skal vi legge bort all politisk usemje, og trappe opp sanksjonane mot Russland og auke støtta til Ukraina, sa han og la til:

– Vi skal ikkje gi oss før Vladimir Putin har tapt, og Ukraina igjen er eit fritt land.

Opposisjonsleiar Keir Starmer frå Labour sa seg einig, og hylla Zelenskyj og det motet han har vist gjennom krigen.

Nokre sanksjonar som har kome tysdag er at EU-kommisjonen la fram ein plan som vil gjere Europa uavhengig av russisk olje og gass. På same tid innfører USA importforbod for russisk olje.

Storbritannia følgjer etter og skal slutte å kjøpe russisk olje. Britane skal fase ut innkjøpa i løpet av året.

Fordømmer brotne lovnader frå vesten

I ei videomelding tysdag føremiddag fordømmer Zelenskyj Vesten sine brotne løfter om å beskytte Ukraina frå russiske angrep.

– Det har gått 13 dagar der vi har høyrt lovnader, 13 dagar der vi har vorte fortalde at vi vil få hjelp i lufta, at det vil kome fly og at dei vil bli leverte til oss, sa Zelenskyj og legg til:

– Men ansvaret for dette kviler òg på dei som ikkje har vore i stand til å bestemme seg i Vesten i løpet av 13 dagar. Det kviler på skuldrene til dei som ikkje har sikra ukrainsk luftrom mot dei russiske drapsmennene, seier han.