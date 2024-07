Aktor Aud Kinsarvik Gravås ba 14. mai om 30 års fengsel og forvaring for terrorsiktede Zaniar Matapour. De ba også om 20 års minstetid.

Retten, ved hoveddommer Eirik Aass, har torsdag gitt aktoratet medhold i dette.

Zaniar Matapour er dømt for grov terror, til 30 år i fengsel, med minstetid på 20 år.

Matapours forsvarer, Marius Dietrichson, ba om full frifinnelse for sin klient. Dietrichson mener Matapour er utilregnelig.

Straffutmåling

I ni uker argumenterte aktoratet og forsvarere for og mot om Matapour var skyldig i grov terror, eller ikke.

Retten har funnet det bevist at angrepet 25. juni 2022 var en terrorhandling.

I spørsmålet om Matapour skulle få 30 år i fengsel, har retten lagt vekt på de store fysiske og psykiske påført de fornærmede. I tillegg ble konsekvensene av skytingen store, også utenfor kretsen av dem som ble direkte berørt.

Derfor får Matapour lovens strengeste straff.

NRK forklarer Derfor fikk Matapour 30 år Derfor fikk Matapour 30 år Zaniar Matapour var tiltalt for brudd på straffeloven §132 Grove terrorhandlinger. Strafferammen er 30 år. Matapour ble dømt til 30 års forvaring, med en minstetid på 20 år. Derfor fikk Matapour 30 år Siden 1981 var maksstraffen i Norge 21 år i fengsel, da livstid i fengsel ble avskaffet. I 2010 ble det lagt frem forslag om å øke strafferammen for grov terror. Forslaget ble innført i 2015 da den nye straffeloven trådte i kraft. Derfor fikk Matapour 30 år Fordi den nye straffeloven ikke var trådt i kraft i 2011, ble ikke Anders Behring Breivik dømt til 30 år. Han fikk den strengeste straffen han da kunne få - 21 års forvaring. Derfor fikk Matapour 30 år Philip Manshaus ble dømt for drapet av sin lillesøster i 2020, for brudd på straffeloven §275 Drap. Han ble ikke dømt for grov terror. I lovteksten står det at om en person skal bli dømt for grov terror, skal det legges særlig vekt på om handlingen har ført til tap av flere menneskeliv. Forrige kort Neste kort

Matapour er også idømt forvaring, selv om han ikke tidligere er dømt for lignende kriminalitet. Det er fordi retten mener det er betydelig fare for at han igjen vil begå alvorlig kriminalitet.

Retten mener at Matapour ikke viste anger under rettssaken, noe som også blir vektlagt i dommen.

Både straffepåstanden fra aktoratet, samt dommen som kom i dag, er historisk. Aldri har noen fått en så lang fengselsstraff i Norge.

Ankespørsmålet

Aktor Aud Kinsarvik Gravås sier til NRK torsdag at målet med rettssaken var å gi flest mulige svar på hva som skjedde.

– Og å plassere ansvaret der det hører hjemme. Dommen vi har fått i dag er et skritt i riktig retning, uttaler Gravås.

Forsvarer Marius Dietrichson sier til NRK at de foreløpig ikke har vurdert om de ønsker å anke dommen, eller ikke.

– Vi må naturligvis gå gjennom dommen i detalj, før vi kan svare på om den ankes eller ikke, sier Dietrichson, før han legger til:

– Men det vil nok gå i retning av at jeg vil be min klient om å vurdere å anke. Jeg hadde forventet en dypere og mer analytisk tilnærming enn hva jeg kan se i dommen. Jeg tror det ligger i kortene at mitt råd vil være – han bør anke den.

Marius Dietrichson er forsvarer til Zaniar Matapour. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Tilregnelighet

I sin avsluttende prosedyre sa forsvarer Marius Dietrichson at han ber om frifinnelse for Matapour.

Forsvareren argumenterte blant annet med at han mener Matapour er utilregnelig.

Retten ga dermed ikke Dietrichson medhold i dette.

Retten mener det er klart at Matapour visste hva han gjorde da han planla og gjennomførte terroren.

Retten tar ikke stilling til om han var psykisk syk på gjerningstidspunktet, fordi de mener han uansett må anses strafferettslig tilregnelig.

Arfan Bhatti

Retten mener handlinger fra Bhatti er viktige i vurderingen av bakgrunnen for angrepet. De påpeker at det er et «nært forhold» mellom Matapour og Bhatti.

Bhatti er selv siktet for medvirkning til grov terror etter 25. juni. Han nekter straffskyld.

Bhatti vitnet under rettssaken mot Matapour. Da omtalte Bhatti ham som «sin gode venn».

Det vises til at de to hadde en nokså omfattende meldingstråd og samtaler på WhatsApp, i perioden oktober 2021 til juni 2022. Mange av meldingene handlet om hverdagslige ting, men utviklet seg med tiden til å ha et mer religiøst innhold.

«Matapour og Bhatti hadde svært omfattende kontakt, og åpenbart et nært og fortrolig forhold i tiden før angrepet skjedde», heter det i dommen.

Retten mener det bevist at Matapour sendte en lydfil med troskapsløfte til IS, en baya, til Bhatti i forkant av angrepet.

Dagen før angrepet var Matapour på en restaurant i Oslo sentrum. Da han ble pågrepet natt til 25. juni, var det med en lapp som skal være fra dette restaurantbesøket.

På denne lappen var det blant annet to numre til Arfan Bhatti, samt to andre menn som er siktet i saken.

Lappen inneholdt også arabiske tegn. Disse er undersøkt av det sakkyndige vitnet Thomas Hegghammer, som mener det er referanser til koranvers som har vært benyttet av IS til å avlegge troskapsed.

Retten mener sammenhengen mellom koranhenvisningene og angrepet er åpenbar.

Video frigitt av politiet. Videoen viser Zaniar Matapour sine bevegelser under terrorangrepet 25. juni i Oslo sentrum. Videoen er filmet av overvåkningskameraer og vitner.

– Uten etterretningstjenestens virksomhet, hadde ikke dette vært terror, sa Dietrichson under rettssaken. Han mente E-tjenesten var med å provosere frem angrepet, og brukte det også som argument for frifinnelse av sin klient.

Dette var retten uenig i: «Formålet var åpenbart ikke å initiere en terrorhandling, men å avverge en», heter det i dommen.

Da E-tjenesten vitnet i saken mot Matapour, var det historisk.

Dietrichson har rettet kritikk mot E-tjenesten og PST gjennom hele rettssaken. Han har også ment at kommunikasjonen dem imellom ikke har vært god nok.

Retten mener at dette ligger utenfor hva de skal ta stilling til. Det fordi mulighetene til å forhindre angrepet ikke er av betydning for adgangen til å straffe gjerningspersonen, og eventuelle bakmenn, for deres handlinger, heter det i dommen.

Erstatning til fornærmede

To personer ble drept, ni ble skutt og enda flere ble skadet da Zaniar Matapour skjøt mot London Pub og Per på Hjørnet.

312 personer har status som fornærmet i saken. Tallet økte etter at rettssaken hadde startet.

Matapour er nå dømt til å betale til sammen 112.400.000 kroner i erstatning til de fornærmede.

Det er i utgangspunktet Matapour som skal betale, men med voldsoffererstatningen legger staten ut for erstatningen. De forsøker samtidig å få pengene tilbake fra domfelte, i den grad det lar seg gjøre.

Kravene deles inn i fire grupper:

Fornærmede med skuddskader eller andre fysiske skader. 10 personer. Lundin ber om 550.000 i oppreising Fornærmede som utsatte seg for fare ved å pågripe tiltalte. Ni personer. Lundin ber om 450.000 i oppreising Fornærmede uten fysiske skader som befant seg i området på gjerningstidspunktet. 290 personer. Lundin ber om 350.000 i oppreising De etterlatte. To personer. Lundin ber om 500.000 til hver av de etterlatte