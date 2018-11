I dag er det ikke toll og moms på varer som koster under 350 kroner, som bestilles fra utlandet. Det blir det slutt på fra 2020.

Hvert år leveres 12 millioner pakker fra Kina til norske postkasser, ifølge Posten. Nesten alle disse er i dag oppgitt å koste under 350 kroner. Altså slipper de som bestiller dem å betale toll og moms for disse varene.

Mange av disse billige varene kommer fra nettbutikker som Wish og eBay.

At denne grensa nå fjernes, får konsekvenser for forbrukerne.

Shorts til 18 kroner

En av dem som bestiller mye fra Wish og eBay i løpet av et år, er Youtuber Thea Brandlistuen.

Hun er en av mange som driver med såkalte «hauls» på Youtube-kanalen sin. Det innebærer at man bestiller mange varer på nett, som åpnes og vurderes på video.

Brandlistuen har i en av de nylige videoene hun har lagt ut, kjøpt en shorts fra Wish som kostet 18 kroner. Hvis det ikke hadde vært for 350-kronersgrensa hadde hun måttet betale 180,50 kroner for samme shortsen. Videoen har over 54.000 avspillinger.

– Den shortsen er ikke verdt 180 kroner. Hele poenget med at folk kjøper fra butikker som Wish og eBay er at det er billig, sier Brandlistuen.

Regnestykket: Ekspandér faktaboks Pris på shortsen: 18 kroner Merverdiavgift/moms (25%): 4,50 kroner Tollgebyr hos Posten: 158 kroner Totalpris: 180,50 kroner

– Stort sett derfor de er der

Brandlistuen kjøper stort sett varer til ca. 30 kroner per stykk, og har ifølge seg selv brukt omtrent 700 kroner på Wish i år. Hadde hun skullet handle på samme måte uten 350-kronersregelen, hadde hun måttet ut med over 4500 kroner, for de samme produktene.

Thea Brandlistuen driver en Youtube-kanal hvor «Wish haul»-videoer er blant de mest populære. Foto: Privat

– Grunnen til at man kjøper ting fra utlandet, er at man får billige produkter, som ikke har verdens beste kvalitet, men man får fortsatt ganske mye for pengene, sier Brandlistuen.

Hun tror nå at hun må slutte med de såkalte «Wish haul»-videoene.

– Det er «Wish hauls» som er grunnen til at de fleste har abonnert på kanalen min, og det er stort sett derfor de er der, men jeg håper jo at de fleste blir selv om jeg finner på noe annet, avslutter Brandlistuen.

– Kan ikke betale toll på småtteri hele tida

En annen aktiv bruker av internasjonale nettbutikker, er Lasse Eriksen Bjørseth. Han er faren til Henrik og Andrea fra Youtube-kanalen «Henrik & Andrea», som har nesten 15.000 abonnenter.

Han sier at de ikke kommer til å slutte å lage denne typen videoer, men at de nok må kjøpe inn ting på en annen måte.

– Det kan tenkes at vi må slutte å handle så mye av de superbillige tingene, og heller kjøpe ting som er litt dyrere, og planlegge litt bedre hva vi kjøper, sier han.

Han tror det kommer til å bli færre enkeltkjøp, og at de må bestille flere varer av gangen.

– Vi kan ikke drive betale toll på småtteri hele tida.