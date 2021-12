Under hans ledelse passerte oljefondet 10.000 milliarder kroner i verdi. Han hadde sin siste arbeidsdag som leder av fondet i 2020.

– Alle stjerner står riktig, var oljefondssjefens eget svar på hvorfor han gikk av.

Nå ser det altså ut til at «stjernene» har ledet ham til Kjell Inge Røkkes selskap Aker.

I Aker skal han lede Aker Asset Management, Akers investeringsvirksomhet.

– Aker og Aker Horizons har sammen arbeidet med å utvikle muligheter innenfor aktiv kapitalforvaltning og har gjort store fremskritt på kort tid. Yngve Slyngstad er en ener innenfor aktiv kapitalforvaltning, med imponerende resultater, står det i en pressemelding sitert konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons.

Beklaget dårlig dømmekraft

Da Slyngstad gikk ut med nyheten om at han skulle gå av i 2019 ble han berømmet for sin innsats med fondet. Under Slyngstads ledelse hadde oljefondet opplevd en ekstrem vekst.

Da Nicolai Tangen ble annonsert som Slyngstads arvtager i 2020, måtte Slyngstad beklage dårlig dømmekraft etter et privat arrangement med den nye lederen.

Slyngstad beklaget at han tok privatfly hjem fra Nicolai Tangens seminar.

Han hadde nylig kunngjort at han ville gå av som sjef for oljefondet da han deltok på seminaret «Back To University». Som Tangens gjest fikk han dekket måltider og opphold og reiste også tilbake på Tangens luksuriøse privatfly.

– Det var ikke på linje med vår beskjedne profil. Det var mangel på god dømmekraft og et klassisk eksempel på hvordan man ikke er profesjonell, på tross av alle mine år med erfaring og forsiktighet, skrev han i en intern melding da nyheten ble kjent.