XXL fikk en beintøff start på 2020: Største underskuddet i første kvartal noen gang

Sportskjedens resultat før skatt endte på minus 268 millioner kroner i første kvartal.

Dette er det største underskuddet XXL noen gang har hatt i et kvartal, ifølge Dagens Næringsliv.

Et tøft år

Sportskjeden har hatt et krevende år. Resultatet før skatt i fjorårets tre siste måneder endte på minus 460 millioner kroner.

– Mangel på vinterforhold i kvartalet kombinert med covid-19 har gjort det veldig vanskelig for alle aktører i bransjen. XXL svarte raskt med en stor innsats for å rydde ut vinterbeholdningen for å bevare kontanter og gi mulighet for et attraktivt og oppdatert produkttilbud neste vinter. Dette førte til sterkt salg, svake marginer, men en solid økonomisk situasjon inn i andre kvartal, skriver XXL i en børsmelding.

Hjemmepåske har gjort at mange kunder ikke handler vintersportsutstyr som normalt. Sportskjeden har derimot opplevd økt etterspørsel av hjemmetreningsutstyr. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

XXLs nye sjef, Pål Wibe, har sin første arbeidsdag på onsdag. Av mange kalles han sportskjedens utsendte redningsmann.

Og det finnes også lysglimt for selskapet Wibe overtar styringen av. Fordi flere trener hjemme, har salget av hjemmetreningsutstyret økt kraftig. Også netthandelsalget har økt.

– I april opplever vi økt etterspørsel i Norge og Sverige, spesielt i kategorier relatert til vårsesongen og utstyr til hjemmetrening. E-handel fortsetter å se god vekst, skriver selskapet.

Hydro med overskudd

Til tross for bråbremsen i verdensøkonomien økte aluminiumsgiganten Hydro overskuddet i første kvartal til 2,2 milliarder kroner, fra 599 millioner i samme periode i fjor.

Hydro økte overskuddet betraktelig i første kvartal 2020. Foto: Terje Solsvik / Reuters



Det skjer til tross for at prisene for aluminium falt. Vellykket opptrapping på det kriserammede Alunorte-raffineriet i Brasil og reduserte kostnader var viktige årsaker til det øke overskuddet.

Selskapets driftsinntekter er på drøye 38 milliarder kroner.

60.000 søknader om avdragsfrie lån

Banken Nordea leverte et driftsresultat tilsvarende drøye 6,7 milliarder kroner i årets tre første måneder.

Det er bedre enn analytikerne ventet på forhånd. Banken slo med det forventningene om et resultat på drøyt 4,8 milliarder. Koronaeffekten var begrenset i første kvartal, men Hydro varsler nå usikkerhet i markedet og en kraftig nedgang i etterspørselen.

Nordea har mottatt over 60.000 søknader på avgiftsfrie lån. På grunn av koronakrisen sliter mange med å betale lånet sitt, og kunder i Nordea har derfor mulighet til å søke om å kun betale renter og omkostninger, og ikke avdrag. Foto: Ints Kalnins / Reuters

– Covid-19-situasjonen utfordrer verdensøkonomien og gir betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet og forretningsområder. Vår viktigste prioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Som et svar på koronakrisen har Nordea, som mange andre banker, åpnet for avdragsfrie lån.

Til sammen har de mottatt 60.000 søknader om dette i første kvartal.

En konsekvens av koronakrisen er bedrifter og kunder som ikke klarer å betale lånene. Utlånstap gjorde at banken måtte skrive av verdier tilsvarende 1,7 milliarder kroner. Selv om det er nesten tre ganger mer enn samme periode i fjor, så er det langt under halvparten av hva analytikerne fryktet.