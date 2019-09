Politikerspirene

– Vi lever i en skjebnetid Yngvar Andersen (45) vil bli SV-politiker i Oslo. – Politikere krangler bare Berit «Bibbi» Bøhn (79) står på lista til Senterpartiet i Aure kommune. – Bilen er tryggheten min Kikki Christel Nyhagen (54) går til valg for Folkeaksjonen mot mer bompenger. – Jeg tenkte at «her er jeg nødt til å gjøre noe» Linn Suktamuk-Rygg (28) står på MDGs liste i Eidsvoll kommune.

En lærer, en helseekspert, en pensjonist og en som venter på å bli uføretrygdet. De brenner for ulike saker, men har til felles at de for første gang er medlemmer av et parti og kan bli valgt inn i kommunestyret.

– Det hadde vært en fordel om politikken fikk flere nye stemmer som meg, som ikke har vokst opp i politikken, tror Yngvar Andersen.

Han er kanskje mest kjent fra NRK-programmet «Puls».

Bibbi Bøhn mener dagens politikere er mer opptatt av prestisje enn av folkets røst. Men nå legger 79-åringen alle fordommene til side og vil inn i kommunestyret selv.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier velgerne krever tydeligere svar fra politikerne på saker de er opptatt av. Og det har skjedd en endring siden forrige lokalvalg. – Vi ser økt engasjement fordi det er sterkere motsetninger i enkeltsaker. Spesielt ser vi dette innen klima og innvandring. Men den største endringen fra sist er at det er kommet et helt nytt parti, som preger flere kommuner på en gang. – Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Spill av video – Det er vanskeligere enn før å hjelpe min gamle mor med handling og tur til legen På grunn av en kronisk sykdom er Kikki helt avhengig av bilen. Etter at bompengene økte kraftig føler hun seg ekskludert fra deler av byen. Kikki står på lista til Bompengepartiet fordi hun mener det som skjer på Rådhuset er «helt vanvittig» Færre parkeringsplasser og mer bompenger begrenser hverdagen hennes.

Linn Suktamuk-Rygg, som står på tredje plass på MDGs liste i Eidsvoll, mener tvert om at det må bli mindre kjøring, spesielt til skolene.

– Tenk at vi ødelegger for sønnen min og alle andre som skal bli voksne på denne planeten her. Man kan da ikke bare sitte stille i båten og se på!

Hennes engasjement startet i klasserommet da hun så alt som ikke ble resirkulert.

Mye har endret seg på hennes skole Hun vil kjempe for at alle skolene i Eidsvoll bør drive mer bærekraftig slik at elevene lærer hva det betyr i praksis. For etterkommernes skyld Da Linn gikk gravid med Jesper (3 mnd), bestemte læreren seg for å bli lokalpolitiker i MDG. – Jeg er litt lei, og vil se tydelig endring. For Yngvar er bedre folkehelse viktigst akkurat nå I SV håper han å få gjennomslag for sin hjertesak.

Han vil ha en «fasttrenerordning» slik vi har fastleger i dag:

– Det høres ut som om jeg mener at alle skal gå rundt med svulmende biceps. Det har ingenting med det å gjøre. Men vi vet hvor viktig det er å være fysisk aktiv på passende nivå, sier han. Og innrømmer at han har tenkt på å gå inn i politikken en stund, men aldri turt.

– Men SV har ikke dette på programmet?

– Jeg tror SV vil at folk skal bidra med det de kan, og med et godt arbeid nå skal jeg få med partiet på en vanvittig helsesatsing i hele landet, sier han håpefullt.

– Jeg tror folk føler at det står noe viktig på spill i mange ulike saker. Det gjør at nye grupper engasjerer seg politisk Johannes Bergh, valgforsker

Mennesket blir lite når det skal måles mot en vindturbin. I Aure kommune er det planlagt 19 stykker som hver er 200 meter høye.

Det er kampen mot dem som har fått Bibbi Bøhn til å bite i seg sin forakt for politikere og gå inn i Senterpartiet.

– De er nesten like høye som fjellene de skal stå på, sier Bøhn.

– Hva gjør at du tror du får gjort noe med det hvis du blir valgt inn?

– Det vet jeg ikke. Men hvis jeg alltid skal si «dette kan jeg ikke gjøre noe med» så blir ingenting gjort.

Valgforsker Johannes Bergh tror de sterke motsetningene i folket denne gang vil prege norsk politikk i lang tid.

– Jeg tror politikken er i ferd med å endre hva slags ideologiske skilleslinjer som dominerer norsk politikk, og sånn sett er dette et tidsskille.