Informasjonen som NRK har fått innsyn fra telekonsernene Telia og Telenor er tydelige. Svært mange nordmenn har reist hjem fra utlandet.

Torsdag 12. mars hadde Telia og Telenor til sammen 234.000 kunder med norsk SIM-kort som var i utlandet. Torsdag 26. mars var tallet nede i ca. 105.000.

Dette kan tyde på at opp mot 129.000 hadde reist fra ulike land ute i verden.

STOR ENDRING: Telia kunne se store forflytninger av norske mobiler fra land ute i verden, forteller Henning Lunde i telekonsernet. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi ser en kraftig nedgang i antall kunder som befinner seg i utlandet. Nesten to tredjedeler av våre kunder har valgt å reise hjem siden 12. mars, og nå befinner det seg om lag 50.000 av våre kunder i utlandet, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.

11. mars hadde Verdens helseorganisasjon erklært virusutbruddet for en pandemi. Dagen etter innførte regjeringen her i Norge de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig.

Blant annet ble det bestem at alle som hadde vært på reise utenfor Norden måtte i 14 dagers hjemmekarantene – dette ble senere endret til alle land.

Slik var utviklingen i kunder med norske mobilabonnement i utlandet i mars:

At så mange med norsk mobilabonnement har reist hjem til Norge tolker operatørene som et tegn på at folk fulgte signalene fra myndighetene.

– Det henger helt klart sammen med koronakrisen og myndighetenes reiseråd- og restriksjoner. Samtidig er det nok også slik at folk nok heller vil være hjemme i vante omgivelser sammen med familie og venner når landet står i en krise, sier Lunde i Telia.

Telenor ser det samme for sine kunder. Marte Ruud Sandberg som er markedssjef for stordata i Telenor Norge forteller om en bratt nedgang i kunder i utlandet allerede fra 12. mars.

– Mange tok umiddelbare grep og reiste hjem. Det er ikke alle land det er like lett å komme seg hjem fra, og det har vært en unntakstilstand mange steder, og ikke minst i mange reiseselskaper så vi tror de fleste nordmenn tok rådene om å komme seg hjem på alvor og har kommet seg hjem så raskt det lot seg gjøre, sier hun.

Valgte å bli koronafast

En som har valgt å ikke dra hjem til Norge er student Kristine Gjøs. Hun tar en master i økonomi på Imperial College London.

– Jeg valgte å bli i London fordi jeg var veldig usikker på hva som ville skje med eksamener og forelesninger, og ville ikke risikere å gå glipp av noe. For bare to uker siden virket det også som om viruset ikke rammet England like mye som Norge.

Siden har dødstallene steget til over 6000 i Storbritannia, og situasjonen er snudd.

– Nå går det nesten ikke fly hjem, og det virker tryggere å bli her med samboeren enn å sitte i et fly med mange andre for så å sitte i karantene, fortalte hun NRK i forrige uke.

VALGTE Å BLI: Dagene tilbringer økonomistudent Kristine Gjøs i leiligheten i London med samboeren. Hun vet ikke når hun kan komme tilbake i Norge. Foto: Privat

Likevel har det vært et vanskelig dilemma for henne, reise eller bli.

– Det knyter seg veldig i magen når jeg tenker på at det nå kan være flere måneder til jeg ser foreldre, søster og venner hjemmefra, men om jeg reiser til Norge vet jeg heller ikke hvor lenge det blir før jeg kan dra tilbake til London igjen, sier hun.

Gjøs forteller om flere studenter i samme situasjon som ikke vil risikere å bli smittet på reisen hjem. Uansett om studentene blir eller reiser, har det økonomiske konsekvenser.

– Du får bare stipend to ganger i året og siden desember har pundet blitt veldig mye dyrere. Husleien er omtrent 1500 kr dyrere nå enn i høst, så det vil gå veldig utover økonomien.

Stort antall nordmenn har forlatt Spania

Noen land peker seg tydelig ut i tallene fra teleselskapene med store endringer i norske kunder på besøk.

Spesielt peker Spania seg ut.

En summering NRK har gjort av tall fra både Telia og Telenor viser at det mellom 12. og 26. mars hadde blitt 25.092 færre norske mobiler i landet.

– Særlig er det mange som har reist tilbake fra Sverige og Spania, sier Henning Lunde i Telia.

Slik ser utviklingen ut for norske mobilkunder for begge telekonsernene om vi ser på de topp 9 som var i andre land i Europa (basert på Telenors toppliste, inkludert tall fra Telia):

1. mars I begynnelsen av mars var det totalt over 189.000 norske mobilkunder i utlandet. 12. mars Dagen regjeringen lanserte sine sterke tiltak hadde faktisk antall norske mobiler steget i land som Spania, Sverige og Danmark. 26.mars Nøyaktig to uker etter innføringen av restriksjonene i Norge hadde antallet halvert seg totalt sett. I Spania var nedgangen på over 80 prosent. 29. mars De ferskeste tallene vi har fra både Telia og Telenor viser at antalle norske mobiler i utlandet fortsatte å synke ut måneden.

Tallene fra Telia-konsernet som NRK har fått se inneholder informasjon om alle deres norske kunder som har mobilabonnement fra varemerkene Telia, OneCall, Phonero og MyCall.

OVERSIKT: Marte Ruud Sandberg i Telenor forteller at de så en rask endring i kundenes oppførsel da myndighetene kom med nye råd. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

De samme tendensene ser Telenor for sine kunder.

– Hvis vi ser på de 10 landene med flest norske Telenor-kunder så er det en betydelig reduksjon over hele linja, med over 70% nedgang for alle landene. Størst effekt ser vi i Spania der det er en reduksjon på hele 92% fra 12. mars til 29. mars, sier Marte Ruud Sandberg i Telenor.

Både Telenor og Telia ser store bevegelser av kunder også fra andre land.

– Vi ser også at mer en halvparten av våre kunder har vendt tilbake til Norge fra land som Storbritannia, Danmark, Tyskland, Frankrike, USA, Finland, Portugal og Thailand, sier Telia-kommunikasjonsdirektøren.

UD: Mulighetene til å reise hjem lukker seg

Utenriksdepartementet har frarådet reiser utenlands som ikke er strengt nødvendige siden 14. mars.

Siden den gang har mange nordmenn kommet seg hjem med vanlige rutefly.

Andre har fått hjelp av UD og andre lands utenriksdepartement som Norge samarbeider med. Fram til 1. april hadde rundt 2400 nordmenn fått hjelp til å komme hjem via flyginger som blir satt opp i samarbeid mellom norsk UD og flyselskapene.

– I Spania har samarbeidsavtalen mellom flyselskapene og regjeringen bidratt til å opprettholde flyvninger slik at mange har kunnet reise hjem. UDs innsats fortsetter, selv om mulighetene til å reise hjem snevres inn og mange reisende derfor dessverre må regne med å bli værende der de er en stund til. UD har også bidratt til ekstraordinære flyvninger fra Marokko, Tyrkia, Kypros, Italia, Brasil, Ghana og Nigeria. I tillegg har vi samarbeidet tett med de nordiske landene om flyvninger fra blant annet Filipinene, India og Peru, uttaler pressetalsperson Wera Helstrøm i UD til NRK.

I helga ble det klart at det norske reiserådet om å ikke reise ut i verden ble forlenget på ubestemt tid. Utenriksminister Ine Eriksen uttrykte da at de som nå reiser ikke kan regne med hjelp fra UD.

Og de som fortsatt er i utlandet kan få enda mer problemer med å komme seg hjem.

– Mulighetsvinduet for å reise hjem er i ferd med å lukke seg. Vi fraråder derfor reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land inntil videre, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Telia opplyser til NRK at de har delt informasjonen om hvor mange norske mobilabonnenter det er i ulike land med UD for å bistå med ekstra informasjon til myndighetene.

Utenriksdepartementet på sin side har over lengre tid meldt om stor pågang fra nordmenn som ringer og ber om hjelp – rundt 1000 i døgnet. Hittil skal det være snakk om over 24.000 henvendelser.

Rådet til nordmenn i utlandet er å registrere seg i UDs portal reiseregistrering.no

– Vi fortsetter arbeidet med å bistå nordmenn som er strandet i utlandet til å komme med på norske og nordiske ekstraordinære flyvninger og flyvninger i regi av andre EU-land, sier talsperson Helstrøm.

Ikke sendt ut SMS til alle nordmenn i utlandet

I tillegg til telefonhjelp og portalen reiseregistrering.no har norske myndigheter også mulighet for å komme i kontakt med alle norske mobiler i utlandet.

Men denne funksjonen er enn så lenge ikke tatt i bruk.

Helsedirektoratet har tilgang til verktøyet LBAS som gjør at de kan sende informasjon til alle utenlandske mobiler i Norge – eller alle norske mobiler i utlandet.

VARSLING: Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier SMS-systemet bare har varslet utlendinger i Norge. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Det har foreløpig vært brukt til å varsle utenlandske mobilabonnenter i Norge om at de dersom de satt i karantene og ikke hadde symptomer fritt kunne forlate Norge. Meldingen gikk ut på syv språk og hadde lenke til tekst på vår hjemmeside, sier beredskapsdirektør Steinar Olsen til NRK.

Helsedirektoratet svarer ikke på hvorfor systemet ikke har blitt brukt for å kommunisere eller kartlegge nordmenn i utlandet så langt. Men de bekrefter at det har mulighet til å sende ut meldinger til alle nordmenn i utlandet.

– Systemet kan brukes til varsle mobilabonnenter i Norge, både norske og mobiler med utenlandske SIM-kort. I tillegg kan systemet brukes til å sende meldinger til abonnementer med norsk SIM-kort i utlandet, sier beredskapsdirektøren i Helsedirektoratet.

Oppdatert 9. april 2020 kl. 15.10: Saken ble oppdatert noen nye opplysninger fra Utenriksdepartementet.