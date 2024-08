Tine Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog, forteller til NRK at det er lite forskning på mat og hormoner.

Kalsium og D-vitamin:

– Vi har noen studier, men her er det veldig begrensa, som tyder på at det å få nok kalsium og D-vitamin kan minske pms-plager. Å få nok kalsium betyr i hovedsak å få i seg tre porsjoner med meieri-produkter daglig. Den norske befolkningen genrelt får i seg for lite D-vitamin, og det er ekstra viktig for kvinner å få nok D-vitamin fordi kvinner er mer utsatt for osteoporose enn menn og tilstrekkelig D-vitamin er med på å sikre et sterkt skjelett.

Jern:

– Det er også noe forskning som tyder på at nok jern kan hjelpe på humørsvingninger i forbindelse med pms. Kvinner som menstruerer trenger nesten dobbelt så mye jern i kosten som menn. Viktige jernkilder er grove kornprodukter og kjøtt.

Planteøstrogener:

– Dette er østrogenlignende stoffer, som man finner spesielt mye av i soya, og frukt og grønnsaker. Dette får man i seg ved å spise mye soyabønner, for eksempel edamamebønner, og det å generelt ha et høyt inntak av frukt og grønnsaker. I perioden hvor man er litt lav på østrogen, som er den perioden flere kan kjenne på pms-symptomer, så kan dette hypotetisk ha en positiv effekt, men de gode studiene mangler. Det å spise mer grønnsaker og belgfrukter er uansett positivt for helsa totalt sett, så det er verdt et forsøk.