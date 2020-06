Linn Christina Aalefjær (35) ser seg i speilet og sjekker om masken sitter godt nok. Det kan ikke være noen luftglipper noen steder. Hun klemmer masken godt inn på kinnene.

Klokken er 07.35 på Ullevål universitetssykehus den 16. april og Linn Christina gjør seg klar for jobben færre og færre sykepleiere har. Intensivsykepleier.

Sykepleier tar på seg munnmaske. Foto: Privat

Hun holder liv i de mest kritisk koronasyke pasientene. Mange blir reddet, men hun husker spesielt to pasienter som de ikke klarte å redde.

– Disse pasientgruppene trengte veldig store doser smertestillende og beroligende medisiner. De reagerte også annerledes på denne behandlingen enn det vi var vant til. De stresser, har høy puls og kjemper, sier hun.

Den ene pasienten hadde ingen underliggende sykdom.

– Pasienten lå og gispet etter luft. Jeg så at vedkommende led, men klarte ikke å gjøre noe med det. Jeg så en dødsangst, en som kjempet med pusten. Men til slutt måtte pasienten gi tapt, sier hun.

Det var da hun skjønte hvor farlig dette viruset er.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hun sier det er stillere nå, men de siste månedene har vært ekstremt tøffe, både fysisk og psykisk.

– Vi er klare for bølge nummer to, mer forberedt. Men jeg gruer meg, jeg gjør det, sier 35 år gamle Linn Christina Aalefjær.

Hun er en av dem som har sagt fra. Uten å bli hørt.

Aalefjær har i årevis pekt på at vi har for få intensivsykepleiere i Norge, som medlem i faggruppen for intensivsykepleiere i Sykepleierforbundet. Det finnes ingen nasjonal oversikt over kapasiteten.

– Vi har ikke mye å gå på. Det er fryktelig dumt. Vi burde hatt bedre beredskap, både plass og intensivsykepleiere til å hjelpe disse pasientene, sier hun.

Hun puster ut og setter kursen mot døra med rødt skilt: Smittesone.

– Sånn. Da er jeg klar til å starte arbeidsdagen.

Utbruddet

1. mars sto statsminister Erna Solberg på talerstolen i Høyres hus og snakket med rolig, behersket stemme.

– I Norge har vi vært forberedt på at korona-viruset ville komme. Vi har en helsetjeneste som er godt rustet og godt trent for slike situasjoner. Erna Solberg, statsminister

Ikke alle er enige med Solberg i at Norge har vært forberedt.

Erna Solberg under talen i Høyres hus. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flere i helsevesenet sa ifra år i forveien om manglende beredskap, før de plutselig befant seg midt i koronakrisen.

Og 5. januar kommer for alltid til å stå som en merkedag for Folkehelseinstituttet på Torshov i Oslo. Det var den dagen det første varselet tikket inn til Norge.

«Et utbrudd av lungebetennelse i den kinesiske millionbyen Wuhan. 44 døde.»

En uke senere, mandag 13. januar, møtes Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe, og dagen etter intervjues statsminister Erna Solberg.

– Det er store tall på smittede og døde i Kina, men man sier at i utgangspunktet er ikke dette verre enn en litt tøff influensa.

Solberg legger til at «vi må følge med».

Intensivsykepleier Linn Christina Aalefjær, farmasøyt Kristin Svanqvist og overlege ved Rikshospitalet Jon Henrik Laake har alle vært bekymret for beredskapen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Men Folkehelseinstituttet har allerede skjønt at de må gjøre mer enn å følge med. Møtereferatene fra utbruddsgruppen viser febrilsk aktivitet. Flyplasser informeres, nettsidene oppdateres, og det opprettes kontakt med EU, Helsedirektorat- og departement.

Det brygger opp til krise. Og spørsmålene melder seg. Kan viruset komme til Norge? Har vi nok sengeplasser? Hvor mye utstyr har vi på lager?

Helsedirektoratet prøver i en e-post å kartlegge beredskapslageret for åndedrettsvern, altså masker.

Svaret fra beredskapssjefen på Ullevål universitetssykehus er følgende:

«Kortversjonen er at vi ikke har noe særlig av dette på lager, men satser på å bygge opp lageret tidlig når det blåser opp til en epidemi.»

I en rapport fra Helse Sør-Øst, der beregningsmodellen er basert på Helsedirektoratets pandemiplan, listes det opp hvor mye mer medisinsk utstyr det kan forventes går med under en pandemi:

Forbruk av åndedrettsvern er over 20 ganger høyere enn i en normaldriftssituasjon.

Forbruket av øyebeskyttelse forventes også å være 20 ganger høyere.

Forbruk av smittefrakker forventes ved en pandemi å tilsvare i overkant av hele årsforbruket.

Til tross for skrekkscenarioet er konklusjonen til sykehuset at det ikke er behov for et beredskapslager.

«Ut fra en samlet vurdering bør gode rutiner i forvaltning av vareforsyningen kunne sikre at det i en interpandemisk periode ikke er behov for et regionalt beredskapslager for medisinsk utstyr», står det i rapporten.

Pappeskene med smittevernutstyret står stablet opp etter veggen i gangen. Noe av utstyret som er kjøpt inn av sykehusene, kostet opp mot ti ganger så mye som før krisa.

Sykehusets beredskapsplan har vært å ikke ha et beredskapslager.

Foto: Privat

Planen er å kjøpe inn utstyret idet man skjønner at pandemien blåser opp.

Varselet fra WHO til Norge kommer 5 januar, og utløser raskt hektisk aktivitet i Folkehelseinstituttet.

Herfra går det tre uker før de ekstraordinære bestillingene av smittevernutstyr sendes ut. 28 januar begynner helsetjenesten å forberede et beredskapslager.

FHI skisserer opp to scenarioer i sin første risikovurdering.

Det best tenkelige scenario er at Kina klarer å begrense spredningen. Da vil risikoen for at smitte importeres til Norge være svært liten i mange måneder framover.

Men de advarer:

Det andre og mest sannsynlige scenarioet er at viruset kommer til å bli spredd til hele verden. Også til Norge.

Black Dragon

– Se, her er lageret!

Forretningsmannen Jian Da viser rundt i kontorbygget på Haugenstua i Oslo.

Jian Da i Black Dragon Group viser frem lageret sitt på Haugenstua i Oslo. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Black Dragon Group, der han selv er eneste ansatt, fikk i vår en gigantbestilling av de livsviktige FFP2-maskene fra det norske helsevesenet.

Selskapet hans har tidligere drevet import og eksport av blant annet skøyter og skiutstyr.

NRK har fått innsyn i samtlige leverandørkontrakter inngått for smittevernutstyr siden februar i år. Av 1.9 millioner åndedrettsvern bestilt av Sykehusinnkjøp i perioden, skal norsk-kineseren levere over 1.2 millioner.

Hva norske myndigheter betaler for dem, er sladdet fra kontraktene NRK får innsyn i. Anskaffelsene er ikke lagt ut på anbud, men gjort som såkalte direkteanskaffelser.

Hvor stor fortjeneste Jian Da selv sitter igjen med, vil han ikke svare nøyaktig på.

– Det varierer, så det kan jeg ikke si. Det er mange kostnader. Vi tjener vanlig, vil jeg si. Norge betaler ikke forskuddsbetaling, så vi må legge ut selv.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Den pressede situasjonen for smittevernutstyr på verdensmarkedet har gjort at norske helsemyndigheter har inngått avtaler med uvanlige leverandører, bekrefter direktør Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp HF.

– Vi er i en situasjon der vi forhandler med mange ulike aktører, og vi kan ikke gå ut med priser nå, for det kan komme i veien for hva vi ønsker å gjøre videre.

Direktøren bekrefter samtidig:

– Noen steder ser vi at vi har klart å holde prisene relativt stabilt. Mens andre ganger har vi måttet betale opptil ti ganger mer enn før korona-krisa.

– Hvorfor har dere endt opp med å kjøpe av blant annet sportsfirmaer?

– Det har å gjøre med situasjonen på verdensbasis, hvem som på veldig kort sikt klarer å skaffe utstyret til veie.

Istad går ikke med på at selskaper har skodd seg på gode kontakter i Kina.

– Det vil jeg ikke si. Jeg vil si at dette er leverandører som har snudd seg og sagt at her er det mulighet for å hjelpe. De selger produkter gjennom kanaler de ikke vanligvis bruker.

– Har dere inngått avtaler med en betydelig fortjenestemargin for mellommenn?

– Nei, jeg vil si at i de avtalene vi har inngått har vi gått gjennom prisene og sagt at det er OK. Det har vært akseptabelt i dagens situasjon å betale det vi har betalt.

Da NRK fikk innsyn i anskaffelseskontraktene Sykehusinnkjøp har gjort frem til 16. april, viste de at helsemyndighetene hadde lagt inn store bestillinger av smittevernutstyr:

46 millioner munnbind

11,4 millioner smittefrakker

176 millioner nitrilhansker

1,9 millioner åndedrettsvern

Dette utstyret kom i tillegg til anskaffelser Sykehusinnkjøp hadde gjort gjennom etablerte rammeavtaler. Produsenten 3M har for eksempel en løpende kontrakt for levering av utstyr som kommer i tillegg til disse bestillingene.

Sykehusinnkjøp opplyser videre til NRK at langt mer utstyr er bestilt etter dette.

På intensiven

I april jobber sykehusene på spreng med å behandle de sykeste koronapasientene. Da koronakrisen traff Norge dro mange av Linn Christina Aalefjærs svenske og danske kolleger hjem. Det ble færre på jobb.

NRK har, med ledelsens tillatelse, utstyrt intensivsykepleier Linn Christina Aalefjær med kamera for å dokumentere den ekstraordinære situasjonen på Ullevål.

Omgitt av teknisk utstyr ligger pasientene i narkose og med tube ned i halsen. En av sykepleierne løfter på pasientenes bein og armer så leddene ikke skal stivne, mens en lege overvåker pasientene ved en skjerm.

Helsepersonell behandler koronapasient på sykehus Foto: Privat

Oksygennivået i blodet til de koronasyke følges kontinuerlig.

– Det er vanskelig for oss å få oksygen til cellene i kroppen. Oksygenet går via lungene. Vi kan gi pasientene respiratorhjelp og tilby organstøtte, men det å få oksygenet til kroppen er det vanskeligste, sier Linn Christina.

Etter Svineinfluensaen i 2009 sa en samlet Helse- og omsorgskomite at Norge måtte ta lærdom.

« ... selv om antall innlagte pasienter ble mindre enn antatt, ble likevel intensivkapasiteten i spesialisthelsetjenesten ansett som presset, og det var også kapasitetspress på tilgang til laboratoriediagnostikk».

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvor mange spesialsykepleiere vi har i Norge i dag. På mange sykehus utenom Østlandet har sykepleiere uten spesialkompetanse vært hentet inn for å dekke opp behovene.

– Vi mener og vi tror at en intensivpasient som har en intensivsykepleier ved senga si har større sjanse for å overleve, sier Aalefjær.

Hun er med i Sykepleierforbundet og i 2014 utarbeidet de en rapport som pekte på mangelen på såkalte ABIO-sykepleiere (operasjon-, intensiv-, anestesi- og barnesykepleie). Rapporten pekte på flere utfordringer:

Gjennomsnittsalderen for spesialsykepleierne var 48 år.

Mange sykepleiere med den rette kompetansen vil gå av med pensjon de neste årene.

Det utdannes ikke nok nye sykepleiere for å kompensere for frafallet.

Rapporten anbefalte at det bør opprettes et nasjonalt register over antallet ABIO-sykepleiere i Norge.

– Det var allerede mangel, og rapporten viste at vi kom til å få kritisk mangel i løpet av de 10 til 15 årene. Vi ser konsekvensene av det nå. Ved en pandemi og en stor nasjonal krise ser vi at vi har for få spesialsykepleiere og det er fryktelig trist at det ikke blir tatt tak i før nå, sier Aalefjær.

– Det eneste helsemyndighetene gjør er å kurse offentlig godkjente sykepleiere og gi dem opplæring i pustehjelp med respirator. Vi lærer også opp igjen intensivsykepleiere som har sluttet. Men det er ikke en varig løsning på problemet. Dette er mer brannslukking enn en varig løsning på intensivsykepleiermangelen, sier Aalefjær.

Tette masker med gummistrikk, briller som klemmer og varme, klamme smittevernsfrakker. Merkene i ansiktet vises tydelig før og etter en vakt på intensiven.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det har vært sagt ifra i bøtter og spann

Overlege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet har lenge vært bekymret for intensivkapasiteten på norske sykehus.

I 2010 skrev han en forskningsrapport som pekte på konsekvensene av eldrebølgen. Siden begynnelsen på 2000-tallet har antallet i aldersgruppen 60-80 år vokst raskt. Nordmenn blir eldre. Og sykere.

«Behovet for intensivsenger vil øke markant på norske sykehus i nær fremtid», konkluderte Laake i rapporten.

Han mener for lite er gjort for å øke kapasiteten siden 2010.

Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes



– Intensivkapasiteten i Norge har vi justert slik at den skal være akkurat passe stor i forhold til det hverdagslige behovet vi har helsetjenesten.

Han beskriver intensivsengene som selve sikkerhetsnettet på norske sykehus.

– Det er vel ingen som tror at vi skal ha en kapasitet til hverdags som er så stor som vi må ha under en pandemi. Men den kunne gjerne vært vesentlig større en det den er i dag. Vi ligger tross alt veldig lavt sammenliknet med mange andre land.

Tyskland har 33,9 intensivsenger per 100 000 innbygger, mens Norges antall er 4,8, ifølge Regional intensivutredning 2019.

Laake mener mangelen på en oppskalering har gjort at korona-tiltakene i Norge kan ha blitt ekstra strenge.

– Hvis vi hadde visst at vi hadde overkapasitet i intensivmedisin, at vi hadde nok utstyr på lager, og da snakker vi ikke bare om respiratorer. At vi hadde nok personell til å ta vare på pasientene med god kvalitet, så kunne vi ha litt mindre strenge tiltak i den pandemisituasjonen som vi fikk, enn det vi har endt opp med.

Han sukker, og kvier seg litt for å si det høyt.

– Det har vært sagt ifra i bøtter og spann, egentlig.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Helseminister Bent Høie gikk den 13. mars ut og sa at norske sykehus maksimalt har 1200-1400 intensivplasser i en krisesituasjon.

Den virkelige kapasiteten lå betydelig lavere, ifølge Laake.

Også overlege Hans Flaatten i Bergen gikk ut og sa «det er altfor høyt».

Høie fastholdt tallet han hadde fått fra Helsedirektoratet og pekte på at det viste «kapasitet i en krisesituasjon, i en veldig kort periode».

Laake vil ikke bli for politisk i uttalelsene sine. Han er fagperson, først og fremst.

– Men som fagperson tvinges man å spørre seg selv hvem det er beslutningstakerne har lyttet til i de årene som har gått, både siden svineinfluensapandemien og 22. juli.

– Det har vært sagt ifra mange ganger at intensivkapasiteten, selv i en normalsituasjon, er lav. Det har vært sagt ifra mange ganger at vi trenger personell. Det har vært sagt ifra at vi ikke har beredskapslagre, at vi ikke har nok av det tekniske utstyret vi trenger for å kunne gjennomføre behandling.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Rasjonering av medisiner

Før i tiden ble viktige legemidler lagret i store lagerhaller, som var ment å kunne forsyne Norge i tilfelle krig eller katastrofe. I tillegg holdt Forsvaret seg med egne, store beredskapslagre om det skulle bryte ut krig.

Da koronakrisen traff begynte folk å hamstre medisiner, blant annet insulin. Diabetessyke, som er spesielt utsatt for koronaviruset, er helt avhengige av medisinen.

Statens legemiddelverk innførte derfor rasjonering på insulin for at Norge ikke skulle gå tomt.

De innførte også rasjonering på smertestillende Paracet, det angstdempende middelet Sobril. Og ikke minst på vaksinen mot betennelse i lungene, det organet koronaviruset først og fremst angriper.

I mars anbefalte Helsemyndighetene at alle over 65 år vaksinerte seg. Men lageret var tomt, og nye leveranser var ikke ventet før måneder senere, i mai.

Hvorfor hadde ikke Norge sikret seg bedre tilgang på medisiner?

Svaret ligger i hvordan Norge har gått bort fra statlige medisinlagre, til å belage seg på at grossister kan kjøpe inn medisinene i tide.

Eksemplene på at disse lagrene er lagt ned, er mange. Et finner vi på Kaldbakken i Oslo.

I denne bygningen var beredskapslageret av medisiner i Oslo, eid av Norsk medisinaldepot. Foto: Truls Antonsen / NRK Foto: Truls Antonsen / NRK Siden har lageret blitt lagt ned og bygget har fått en ny funksjon. Flaggene gir et hint. Foto: Truls Antonsen / NRK Foto: Truls Antonsen / NRK I dag får du hentet flatpakkede IKEA-varer fra det gamle medisinlageret i stedet. Foto: Eskild Wie Furunes / NRK Foto: Eskild Wie Furunes / NRK

Farmasøyten

På vei ned i kjelleren til det som i dag er studentboliger, begynner farmasøyt Kristin Svanqvist å kjenne seg igjen.

– Disse trappene her gikk ned til gangene under jorda, forteller hun.

I dag er det boder og lagringsplass i kjelleren. Før var det selve medisinlageret til Rikshospitalet.

– Her var det berømte væske- og beredskapslageret.

LAGERET SOM FORSVANT: Kristin Svanqvist jobbet som "løpejente" og fylte på hyllene i Rikshospitalets medisinlager. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Svanqvist ville bli farmasøyt og hadde fått en praksisplass før studiene.



– Hver dag fikk vi inn varer og da var det min jobb å pakke dem ut, bestille nye varer og rydde på plass. Her stod det store paller med infusjonsvæsker og medisiner. Det luktet apotek og lager. Jeg var ganske ung og husker de svære jekketrallene. Jeg var jo såkalt «løpejente».

På hver palle lå en lapp, «et defektkort», med et minimumsantall. Var det færre pakker enn tallet tilsa, måtte nye varer bestilles inn.

– Vi fylte på hver dag. Du må jo ikke ha gamle varer, så du må ta de eldste først. Slik hadde vi alltid beredskapslageret fult. Vi måtte passe på å ha en rullering.

Senere skulle Svanqvist få lederjobb i Statens legemiddelverk. Nå er hun samfunns- og myndighetskontakt for legemiddelfirmaet Amgen.

Karrieren hennes er også et bilde på hvordan Norge har tenkt beredskap på medisiner – fra lager til privatisering og at alt kan bestilles.

Siden etterkrigstiden har ansvaret for tilgang på livsviktige medisiner ligget på staten, nærmere bestemt på legemiddelbedriften Norsk Medisinaldepot. De hadde monopol på import, eksport og salg av legemidler.

Men statens monopol måtte oppheves da Norge signerte EØS-avtalen på begynnelsen av 90-tallet. Med monopolets død forsvant også det klare ansvaret for legemiddelberedskapen.

Så sent som i 2019 skrev Helsedirektoratet dette om ansvaret for å sikre livsviktige medisiner i Norge:

«Det er mange aktører med forskjellige roller og ansvar i dagens organisering av legemiddelberedskapen, noe som kan gjøre det vanskelig å danne seg et komplett bilde av aktørene og deres ansvar».

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

På midten av 90-tallet husker Kristin Svanqvist hvordan sykepleierne snakket om Tsjernobyl-ulykken. Norge var heldigvis lite rammet. Hun minnes også en diger safe der man lagret all narkotika sykehuset trengte.

I bunnen av safen var en liten skuff, og der var det gjemt et lager til. Tankesettet var uansett et helt annet enn nå: «Vi måtte ha beredskap».

– Jeg tror det er mentaliteten. Vi har et så stort mulighetsrom for å få tak i det vi vil når vi vil. Vi har ikke noen erfaring som tilsier noe annet heller. Jeg tenker vi mangler trening i å mangle beredskap, sier Svanqvist.

Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere det som kommer frem i denne reportasjen.