– Det gjelder å henge i ...

– I klokkestrengen!

Kong Harald fullfører dronning Sonjas setning og ler.

Tiden går fort for et kongepar med tett program.

86 år gamle er kongen og dronnigen fortsatt i full jobb og stadig på reisefot for Norge.

– Det føles som om årene består av juler og sankthansaftener, sier kong Harald.

Utenfor vinduet daler snøen ned over Slottsplassen.

Juletreet har kommet på plass på Slottsbalkongen når NRKs «Året med kongefamilien» møter kongeparet.

De skal snakke om barnebarnet prins Sverre Magnus – og avsløre hva han har lagret nummeret sitt som på dronningens telefon – om hvordan de synes kronprinsen klarer seg som kongevikar, og planene for neste år.

Og om håpet.

Kong Harald retter litt på slipset.

Han har skiftet fra uniformen som han alltid har på seg når han leder statsråd, slik han har gjort tidligere denne dagen – og som han gjør hver fredag gjennom nesten hele året.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kule Magnus

For 18 år siden møtte kongen regjeringen i ekstraordinært statsråd på Slottet for å informere om at landet hadde fått en ny prins: Prins Sverre Magnus.

Dagen etter at prinsen var født, offentliggjorde Kongehuset de første bildene av den lille gutten. Foto: H.K.H. Kronprinsen

I desember 2005, det året Norge feiret sitt 100-årsjubileum som selvstendig monarki, ble nummer tre i arverekken til den norske tronen født.

– Nå er han blitt en svær slamp, sier kong Harald og ler.

Han konstaterer at det nå 18 år gamle og 189 centimeter høye barnebarnet rager over ham selv.

– Han har vokst og utviklet seg enormt de senere årene. Det er veldig hyggelig å følge med på og se, sier dronning Sonja.

Tidligere denne måneden inviterte kongeparet til lunsj på Slottet for å feire prins Sverre Magnus' myndighetsdag.

Prins Sverre Magnus i ny bunad sammen med besteforeldre, foreldre og søster før den offisielle feiringen av 18-årsdagen hans. Foto: Heiko Junge / NTB

Dronningen fortalte i sin tale da om prinsens fryktløse stup fra Kongeskipet og hopp ned på trampolinen fra 2. etasje hjemme på Skaugum.

Kongeparet er ikke i tvil når de blir bedt om å beskrive barnebarnet.

– Jeg bruker ordet som vennene hans bruker – ja, han bruker det selv også: Kul, sier kongen til NRK.

Kuuul. Han drar litt på u-en når han sier det, og smiler.

– Den kule Magnus, sier dronningen.

– Sånn har han skrevet seg inn på min telefon i hvert fall, legger hun til.

– Han er en god gutt, og han gir veldig gode klemmer.

Prins Sverre Magnus viste seg frem under olabilløpet Skaugum Grand Prix tidligere i høst. Foto: Torstein Bøe / NRK

Kronprinsen: – Ikke bra for noen å leve et liv i venteposisjon

Også far kronprins Haakon roser dette årets jubilant i kongefamilien.

– Jeg er kanskje ikke helt nøytral, da, sier kronprinsen og ler.

– Men jeg synes han er en utrolig fin, morsom fyr. Som har veldig mye å bidra med. Og som jeg selvfølgelig er veldig glad i.

Foto: Lise Aaserud / POOL / NTB Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi møter kronprins Haakon en førjulsdag hjemme på Skaugum.

Noe av det første som møter en når man kommer inn døra der, er et stort bilde av en liten, lyslugget prins Sverre Magnus.

Nå har prinsen, som går på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken i Oslo, bare et halvt år igjen på videregående.

Ifølge kronprins Haakon er det ennå ikke bestemt hva prinsen skal gjøre når han er ferdig på skolen.

Prins Sverre Magnus må finne sin egen vei i livet, ifølge far kronprins Haakon. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Nei, det må han bestemme litt selv. Og har vel ikke helt landet hva han skal gjøre. Men han må jo finne sin egen vei, sin egen karriere. Vi foreldre kan gi ham råd og støtte ham underveis, men avgjørelsen må jo være hans.

Prins Sverre Magnus er nummer tre i arverekken til den norske tronen, etter storesøster prinsesse Ingrid Alexandra og far kronprins Haakon.

Men allerede fra starten var det bestemt at han ikke skulle ha tittelen Hans Kongelige Høyhet, og at han skulle forme sitt liv uten store kongelige oppgaver.

Det bekrefter kronprinsen nå at fortsatt er planen.

– Sånn som det ser ut nå, tror jeg ikke han kommer til å jobbe fulltid som kongelig. Så han må jo få seg sin egen karriere.

Men nettopp kongefamilien har erfart at det ikke er alltid at rollene blir slik de opprinnelig var tiltenkt.

– Jeg vet jo ikke akkurat hvordan ting blir i fremtiden. Så med det forbeholdet om hvordan ting blir, tenker jeg at han må sette sine mål og forme sitt liv sånn som han ønsker det, sier kronprins Haakon om sønnen.

Det holdt nesten til finaleplass for prinsen under olabilløpet på Skaugum. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Jeg tror ikke det er bra for noen å leve et liv i venteposisjon. Så selv om det andre ligger der på en måte, så må han ha en tydelig retning på hva han vil.

– Hvorfor er det naturlig at han ikke skal jobbe fulltid for kongehuset, men finne sin egen vei?

– Det er jo Ingrid som er arveprinsesse. Det er hun som skal ta over. Så det er hun som skal jobbe med det offisielt og følge i den banen som jeg også har, sier kronprinsen.

Kronprins Haakon har fortalt at søsteren prinsesse Märtha Louise syntes det var vanskelig å forstå hva som var forventet av henne. Hva hun kunne gjøre i sin rolle. – Jeg håper i hvert fall at det skal bli litt enklere for Magnus. At han skal få muligheten til å velge selv, og at det er litt tydeligere, sier kronprins Haakon. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Stolte foreldre

En tronarvings bane.

Kronprins Haakon har gått i lære hos far fra han var liten. Han har gradvis overtatt flere oppgaver.

På Slottet sitter stolte foreldre.

– Han er en veldig ettertenksom fyr. Han sier lite før han har tenkt seg godt om, sier kong Harald om sønnen og etterkommeren.

– Det har han gjort hele livet, legger dronningen til.

– Ja, fra han var tre år. Det var ganske brysomt, for han hadde tenkt ut alle motforestillingene som han tenkte at vi kom med. Så når vi kom med dem, hadde han svar på dem også. Så det var litt brysomt en stund, sier kongen og smiler.

– Men nå er det bare veldig fint.

Han har vært ettertenksom siden han var liten, sier foreldrene om kronprins Haakon. Her er de da han var tre og et halvt år. Foto: Svein Hammerstad / NTB

– Jeg er i hvert fall veldig stolt av kronprinsen – og av kronprinsessen, sier kong Harald.

– Ja, de er dyktige, begge to. Og veldig hyggelige å være sammen med. Når man er så heldig å ha tid til det. Eller at de har tid til oss, sier dronning Sonja og ler.

Kalenderen for kronprinsen har i år vært fylt av audienser og møter, statsråd, konferanser, bedriftsbesøk, reiser rundt i hele Norge for å bli kjent med folk og land, og reiser utenlands for å fremme norsk næringsliv.

Kronprinsparet ved Berlinmuren under et offisielt besøk til den tyske hovedstaden i november. Foto: Andras D. Hajdu / NRK

Pliktoppfyllende og dyktige. Slik har kong Harald og dronning Sonja beskrevet kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, som begge fylte 50 år i sommer.

– Da følte vi oss veldig gamle, sier kongen.

– Ja, men det er vi jo, sier dronningen og ser på ham.

– Det er vi. Men da følte vi oss som det også, svarer kong Harald og ler.

Også i år har kronprins Haakon fungert som regent – kongevikar – når kong Harald har vært sykmeldt eller på ferie utenlands. Gjennomført store oppgaver som tilligger monarken.

– Hvordan synes kongen at kronprinsen gjør det?

– Det er ikke noe problem. Han er veldig flink, sier kong Harald.

Da kongen ble sykmeldt med korona i oktober, måtte han for første gang stå over den tradisjonsrike stortingsmiddagen som holdes hver høst på Slottet.

Kronprinsen steppet inn som vert sammen med dronning Sonja.

Han fikk oppdraget med å holde talen som kongen skulle ha holdt – en tale det tradisjonelt er knyttet store forventninger til.

– Gikk ned i knestående for majesteten Du trenger javascript for å se video.

– Jeg var jo litt spent på den talen, i og med at Haakon skulle lese kongens tale. Men det gikk jo veldig fint, sier dronningen.

– Det ble morsommere når han leste den om jeg hadde lest den, sier kongen.

– Så kongen da kronprinsen fremførte talen?

– Ikke akkurat da, men jeg så den etterpå.

– Du var fornøyd?

– Ja, ja. Det tror jeg de som var der, var også, sier kong Harald og smiler.

Folkekongen

Fast årlig tradisjon har også kongeparets fylkesturer blitt.

Å reise rundt og møte folk der de bor, er det viktigste de gjør, har kong Harald sagt.

Folkefest, kulturinnslag og lokalhistorie. Ordførere, korps og blomsterbarn.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Slike reiser er det blitt mange av. I stadig flere fylker har kongeparet nå vært på offisielt besøk i alle kommunene.

Som nygifte reiste daværende kronprins Harald og kronprinsesse Sonja til Finnmark i 1969.

Det var deres første store offisielle reise i Norge sammen – og ble starten på en årlig tradisjon: En stor fylkestur som kongeparet nå gjennomfører hvert år.

Tradisjonen fortsetter for kongeparet, som begge fyller 87 år neste år.

– Det blir fylkesbesøk neste år, fastslår kong Harald.

– Og det blir to fylker den gangen: Både Agder og Rogaland.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det er kongeskipet som gjør de stadige rundreisene mulig, ifølge kongeparet.

Den opprinnelig britiske yachten med det karakteristiske hvite skroget, ble til kongeskipet «Norge» da det ble gitt i gave fra det norske folk til kong Haakon i 1947.

Nå tar skipet kongen og dronningen til folket og frakter kongeparet rundt til nærmest hver krik og krok av Norge.

– Det hadde vært nesten, ikke helt, men nesten umulig å gjøre det med bil og hotell, sier kong Harald.

– Her har vi et eget hotell med oss på ryggen. Det er helt fantastisk. Å komme hjem til egen seng og egne folk rundt oss. Det er en stor fordel.

Dronningen nikker.

– Det er jo et hjem.

Da danske prins Carl, som senere tok navnet kong Haakon, ble spurt om å bli Norges konge i 1905, het det i tilbudet fra den norske regjeringen at han også skulle få en yacht. «Norge» er ett av to gjenværende kongeskip i verden. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Alle gode ting er tre?

Kongeskipet har også i år fraktet kongeparet rundt til nye kommuner.

Målet er å komme rundt til alle. Når vi nå snart blar kalenderen over til 2024, gjenstår bare en drøy håndfull kommuner.

Neste år skal nye kommuner krysses av listen, varsler kongeparet.

– Det blir nye kommuner, ja, sier dronning Sonja.

I år gikk fylkesturen til Nordland. Etter rundreisen der er Beiarn eneste kommune i Nordland som ikke har hatt kongen eller dronningen på offisielt besøk.

– Jeg har vært i Beiarn, men privat, så da teller det ikke. Men det er et flott sted, sier dronningen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hun kommer imidlertid med en god nyhet til en annen kommune som har ventet lenge på kongelig besøk.

– Endelig skal jo du til Skaun, sier hun og snur seg mot kongen.

– Ja. Og da skal du være med. Det var jo opprinnelig ikke meningen. Men nå får vi håpe at det klaffer denne gangen. Da er det tredje forsøk, sier kong Harald.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han skulle ha besøkt Skaun i april i år.

Innbyggerne hadde pyntet husene. Flagg var heist ved skoler, institusjoner og langs veiene for å ønske kongen velkommen til trøndelagskommunen med drøyt 8000 innbyggere.

Men så måtte den røde løperen rulles sammen.

Kongen satt nemlig værfast i snøkaos på Gardermoen og måtte avlyse besøket i siste liten.

Fire måneder senere gledet bygda seg igjen til storfint besøk. Men nok en gang måtte de rigge ned uten å få glimt av kongen. Kvelden før avreisen på andre forsøk til Skaun, ble kongen sykmeldt med forkjølelse.

Men nå gjør altså kongen et nytt forsøk – og denne gangen med dronningen.

– Det blir i april, sier dronning Sonja.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi må alltid ha et håp

Kongen stilte i slips i de ukrainske fargene da han like før jul tok imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Slottet.

En gest til den hardt prøvede presidenten som har ledet et angrepet land gjennom krig i snart to år.

Kong Harald ønsket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj velkommen i Fugleværelset på Slottet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Samtidig raser krigen i Midtøsten.

– Det er helt forferdelig. Vi fatter det ikke, sier kongeparet.

– Både i Ukraina og i Midtøsten. Det er helt grusomt at folk kan gjøre sånn mot hverandre. Det er helt utrolig, legger kong Harald til.

Mens gatene ute nærmest gløder av trær og fasader dekket av julebelysning, har førjulstiden for mange vært mørk.

Krig. Klimakrise. Økte levekostnader. Dyrere mat. Høyere renter.

– Vi alltid må ha et håp. Håp om at ting blir bedre, sier dronning Sonja.

– Selv om det synes svart, så er det alltid noe, en liten ting, som går bra. Og da må vi gripe fatt i det. Og si at håp er der.