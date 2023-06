Marius bruker fremdeles den mørkegrå shortsen, selv om den har et lite, avlangt hull på det venstre beinet.

Han husker ikke nøyaktig hva som skjedde, men hullet bak kan gi noen svar.

– Her er stedet hvor kula gikk ut, sier Marius, og peker.

Da må han ha ligget sånn og sånn på bakken da han ble skutt, forklarer han.

Det gir et fast holdepunkt i en serie av minner som kan være vanskelige å sortere.

Shortsen er nesten den samme. Marius er også nesten den samme. Men ikke helt.

Marius vil sy rundt kulehullet, så det ikke rakner mer. Men det skal ikke sys sammen. Han har ikke lenger vondt i beinet, men arret vil være med ham for alltid.

Selv beskriver han skuddskaden som «ikke så alvorlig».

Da han løp nedover Rosenkrantz' gate for å gjemme seg enset han den ikke engang, selv om kula gikk rett gjennom ham.

Når NRK møter Marius og Runar hjemme i Oslo, er det shortsen med kulehull han rusler rundt i.

Sammen med fire andre venner var de to ute på Per på Hjørnet fredag 24. juni i fjor.

Marius og kompisen Magnus blir skutt. En av de seks mister livet.

Alle skal de bære med seg hendelsen på ulikt vis i året som kommer.

Fra venstre: Kåre, Magnus, Kjell og Kristian på tur til Rosendahl. Foto: Privat

– Redselen kommer plutselig

Når NRK møter de fem vennene på Per på Hjørnet, er det nøyaktig elleve måneder siden masseskytingen.

Marius, Runar, Kjell, Kristian og Magnus sitter ved de samme bordene hvor de satt den fatale natten i fjor sommer. Natten før en etterlengtet parade skulle fylle Oslo med fest og glede.

Da Kristian ropte «dukk» falt de som dominobrikker, erindrer Magnus.

– Kulene haglet rundt oss. Det er flaks at vi sitter her, sier Kristian.

Fra venstre: Magnus, Kristian, Kjell og Marius. Foto: Milana Knezevic / NRK

Fredag 24. juni 2022 er gatene i Oslo varme etter timer med sol og skyfri himmel.

Kompisene hadde begynt dagen med en «pre-pride-fest» hjemme hos Marius og Runar. Så hadde ferden gått videre til Pride Park i Oslo sentrum.

Tusenvis av mennesker med glitter i ansiktet og klær i regnbuefarger fylte sentrum.

Til slutt hadde kompisgjengen fått plass rundt to bord utenfor Per på Hjørnet.

I to år hadde koronapandemien satt en stopper for markeringen.

I fjor var det endelig tid for feiring.

Men så kom en mann med to våpen og snudde alt på hodet.

– Redselen kommer ut av det blå. Og så dukker angsten opp. Den kan komme plutselig, og da fungerer jeg ikke, sier Marius.

Marius og Runar på balkongen hjemme i Oslo.

Hørselen forsvinner sist

Magnus forteller at han først trodde smellene var fyrverkeri. Men han så aldri noe fargespill eller gnist fra en lunte.

Samtaler rundt dem stoppet opp. Folk begynte å reagere på det som fort ble flere korte, høye drønn.

Og så på det de etter hvert skjønte var skudd fra en maskinpistol.

Magnus ble skutt i skulderen.

36 sting viser hvor de tre skruene og den 24 centimeter lange titanplaten er operert inn, etter at kula knuste benet i armen hans.

Han merker skaden hver dag. Kanskje må han operere på nytt.

For Magnus står Zaniar Matapour fremdeles som et hologram ute i gata.

Tjuefire timer i døgnet, hver eneste dag står han der, bærende på to våpen.

Kristian forteller at Matapour siktet rett på vennegjengen med maskinpistolen.

– Da han kom rundt hjørnet – den gule T-skjorten, den sitter som støpt i minnet, forteller han.

Foto: Politiet / NTB

Rundt bordet med de fem satt også Kåre. Han var en av to som mistet livet den kvelden.

Det ble fort klart for de andre at Kåre var død.

– Jeg sa navnet hans flere ganger, men fikk ikke noe svar, forteller Marius.

Magnus, som satt ved siden av Kåre, gjorde det samme.

Midt i kaoset husket han at hørselen er den siste sansen som forsvinner når et menneske dør.

Samtidig som øynene hans flakket opp og ned fortsatte jeg å si navnet hans. Det var veldig tøft å se, forteller han.

– Jeg var jo ikke sånn før

Zaniar Matapour tok livet av to personer natt til 25. juni i fjor og er nå siktet for drap og terrorhandlinger.

Ni personer ble skutt og 15 andre ble skadet.

264 personer har status som fornærmede i saken.

De fem vennene sitter alle igjen med ulike opplevelser av masseskytingen.

Av hvordan de har hatt det i ettertid.

Av hvordan de har det nå.

De forteller om dårlig søvn og kortere lunte.

Om harme som ligger nærmere overflaten. Om smerter og stress i kroppen. Om sykemeldinger, uro og angst.

Og om innleggelse på psykiatrisk avdeling og tanker om å ende det hele.

Marius og Runar hjemme i Oslo.

– Det har vært et ganske tungt år. Jeg er litt mer irritabel enn før. I perioder mer nedstemt. Det kjenner jeg litt på, for jeg var jo ikke sånn før. Det er veldig ubehagelig, sier Runar.

Han ønsker ikke å la seg avbilde i forbindelse med saken.

Han mener at oppfølgingen etter angrepet har vært altfor dårlig. Det er han ikke alene om.

– Et hjelpeapparat med psykologer skulle vært på plass fra start. Etter slike traumer bør de fornærmedes ve og vel bli tatt tak i på en mer proaktiv måte.

Sviktet av sikkerhetstjenestene

Én ting er den manglende oppfølgingen fra kriseteam og støtteapparatet.

En annen ting vennene snakker mye om, er mangel på informasjon.

– Vi har ikke fått noe informasjon om saken fra politiet. Alt vi vet har vi lest i media. Det er veldig frustrerende og føles veldig usikkert, sier Kristian.

– Og så er det spørsmålet om når rettssaken blir, sier Runar.

– Nå ser det ut som den blir på nyåret en gang, men når på nyåret da? Når i 2024? spør Marius.

Bistandsadvokaten deres har bedt politiet til flere møter for å informere og svare på spørsmål fra pårørende. Det har politiet takket nei til.

Fra venstre: Magnus, Kristian, Kjell og Marius på Per på Hjørnet.

Til NRK sier politiadvokat Børge Enoksen at ivaretakelse av de fornærmede har vært en prioritet hos dem.

I en e-post til NRK skriver Enoksen at alle de fornærmede har ulike behov og ønsker for oppfølging.

– For å unngå forskjellsbehandling og for å prioritere ressursene hos etterforskningsledelsen best mulig, har vi valgt å ha møter med bistandsadvokatene til de fornærmede, fremfor enkeltmøter.

I møtene har politiet orientert om saken og kommet med informasjon som kan deles med klientene, ifølge Enoksen.

Likevel føler de fem vennene at de hverken har oversikt eller kontroll på hva som skjer videre.

Og nå som det snart har gått ett år, begynner den børen å bli tung å bære.

Torsdag 8. juni ble rapporten fra 25. juni-utvalget lagt frem.

Dommen var knusende: PST hadde feilet. Angrepet kunne vært avverget.

Magnus mener også det hele kunne vært unngått.

Kjell og Kristian har tidligere sagt at Kåres liv ikke hadde trengt å gå tapt, hadde PST gjort jobben sin.

– Vennen vår kunne vært i live i dag. Og vi kunne sluppet alt dette, sier Runar.

Kristian og Kjell i Oslo.

NRK har tidligere skrevet at PST var informert om at et angrep var «nært forestående» og at Norge trolig var målet.

– Det skulle skje noe mot de vantro, og på den tiden var det kun pride i Oslo, sier Kristian.

– Man trenger ikke være rakettforsker for å se sammenhengen, mener Kjell.

PST mottok det siste varselet fra E-tjenesten bare noen timer før terroren. Da fikk de se bildet av det brennende pride-flagget hentet fra Arfan Bhattis Facebook.

– Så tok PST helg, sa leder for 25. juni-utvalget, Pia Therese Jansen, til NRK.

Det gjør at årets feiring føles utrygg for mange.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det gjør at jeg også setter spørsmålstegn ved sikkerheten rundt feiringen av pride i år, sier Runar.

– Viktig å følge med

Det har vært skrevet mye om terroren i mediene den siste tiden. Det har preget hverdagen til kompisene.

Kjell er tydelig på at det er viktig for ham å følge med.

Marius gir uttrykk for at noen av sakene kan være retraumatiserende. I mai begynte Runar å gå til psykolog igjen. Det har blitt mye de siste månedene.

– Men det får bare gå, for det er viktig at vi følger med. At vi stiller opp. Vi kan jo ikke la være heller, sier han.

Men til tross for at det siste året har vært preget av traumer og uro, snakker de også om fine ting rundt bordene på Per på Hjørnet.

Om samtalene de har hatt med hverandre etter terroren. Det er de som har hjulpet mest.

Om gode minner etter Kåre og om blomsterhavet i det som nå er hovedstadens regnbuegate.

Magnus var tilbake på Per på Hjørnet kun fire dager etter at terroren rammet.

– Jeg ville komme tilbake så fort som mulig for å møte kjentfolk. For å snakke og for å ufarliggjøre. Jeg ville ta knekken på angsten og fobien før den festet seg, sier Magnus.

Marius og Runar var ikke tilbake før 19. august, nesten to måneder senere.

– Det var viktig for oss å ta stedet tilbake for å føle oss trygge her, sier Runar.

Føles enda viktigere nå

På spørsmål om hva som blir det viktigste for dem fremover, svarer Runar kontant:

– At vi får en verdig avslutning på en svært traumatisk opplevelse.

– At de ansvarlige stilles til rett, sier Kjell.

– At vi får en dato for rettssaken, slik at vi kan se lyset i enden av tunnelen, legger Kristian til.

Om få dager skal Oslos gater på nytt fylles av mennesker som vil feire og markere.

Alle fem skal delta på Oslo Pride også i år.

Magnus sier han har tenkt mye frem og tilbake på årets markering.

Selv om han fremdeles ser Matapour i krysset mellom Rosenkrantz' gate og Tinghuset, har han skaffet seg jobb på baren Cesar.

Den ligger tvers over gata for Per på Hjørnet.

– Så lenge kroppen tillater det, vil jeg jobbe så mange dager under pride som mulig, sier han.

– Det er viktig å være med. Vi kan ikke la terroristen vinne, sier Kjell.

– Vi skal også delta, sier Runar om seg og Marius. Det til tross for at de er noe usikre på hvor trygt det er.

– Kampen vi står i er så viktig. Og den er blitt enda viktigere nå.