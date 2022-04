Kampen om medisinene

Norge har kun én fabrikk som lager smertestillende tabletter. Den heter Palla Pharma og ligger i Kragerø.

Det er 17. februar og de ansatte får beskjed om at fabrikken kan bli nedlagt. De nye potensielle kjøperne som moderselskapet i Australia hadde snakket om, har trukket seg.

Men de ansatte nekter å gi seg. De starter en kamp for å overleve.

– Det har vært en berg og dalbane av følelser. En heftig prosess, sier Gro Anita Liane som er tillitsvalgt for NITO.

Hun har jobbet der i rundt 10 år og vet at det vil bli vanskelig for de ansatte å finne andre jobber i den ellers stille sommerbyen.

Legemiddelmangel har de siste årene vært et økende problem. Krig og pandemi har ført til debatt om Norges legemiddelberedskap. Men kampen for arbeidsplassene ved Norges eneste fabrikk med smertestillende tabletter ble vanskeligere enn de ansatte hadde trodd.

Startet med nypebusker

En gang blomstret nypebuskene utenfor her. Det var slik industrieventyret til farmasøyten Olaf Weider skulle vokse seg stort. En gammel familiebedrift som ble startet i Oslo i 1940.

Produksjonen ble lagt til Kragerø fordi det var ønsket politikk å spre industrien rundt i landet – og det var mye nyper her.

Da krigen brøt ut ble import av råstoff vanskelig og norske råvarer ble løsningen. I starten ble det laget Weifas nypeekstrakt. Så fikk de tak i virkestoffer fra andre land - og det ble begynnelsen på et pilleeventyr. Da Olaf Weider trakk seg ut var det sønnen Halvor som tok over.

– Vi har opp gjennom åra produsert mye forskjellig. Både antibitoka og flytende produkter som pyrisept og pyrsieptsalve, hostesaft og stikkpiller, ibux, Paralgin forte og paracet, forklarer Liane som er fagansvarlig på mikrobiologisk lab.

I dag er Norge avhengig av å importere de fleste legemidlene som trengs og antall tilfeller av legemiddelmangel er økende.

Koronapandemien har også vært med på å avdekke sårbarhet i europeisk og norsk produksjon av legemidler.

– Det er mye kompetanse i disse veggene som 70 års drift har gitt oss, forklarer Liane.

Mangelen øker

De siste årene har norske apotek gått tomme for enkelte medisiner ved en rekke tilfeller:

I 2008 ble det registrert 34 tilfeller av medisinmangel.

I 2018 var tallet 684.

I 2019 nesten doblet tallet seg fra året før til 1250.

Økningen fortsatte i koronaåret 2020 til 1391.

2021 ble det registrert 1106 tilfeller av medisinmangel i Norge.

Legemiddelverket følger nøye med på situasjonen og publiserer en oppdatert liste på hvilke legemidler som mangler til enhver tid.

De understreker overfor NRK at ved mangelsituasjoner får pasienter i de fleste tilfeller likevel den behandlingen legen har bestemt. Mangelsituasjoner løses oftest i apoteket ved at pasienten får et tilsvarende legemiddel fra andre produsenter eller utenlandske pakninger.

Høy risiko for krisescenario

Legemiddelmangel er en av de mest alvorlige hendelsene som kan ramme Norge, slo DSB fast i 2019. Det sammen med pandemi tronet på topp i risikoanalysen som ble utarbeidet i 2019.

Året etter kom den verste pandemien på over 100 år til Norge.

DSB anslår sannsynligheten for alvorlig mangel på medisiner til 75 prosent i løpet av 100 år. Siden det også kan bli mangel på andre legemidler er det anslått 90 prosent i løpet av 100 år.

Det vil skape uro i befolkningen.

– Fordi Norge er helt avhengig av import av legemidler fra utlandet og det er veldig få produsenter av virkestoffer til legemidler på verdensbasis, blant annet Kina og India. Dessuten har vi begrenset med lager av legemidler i Norge og en veldig marginal egenproduksjon av legemidler, sier utredningsleder Ann Karin Midtgaard i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

«Det antas rundt 2 500 dødsfall i scenarioet med alvorlig legemiddelmangel (insulin og antibiotika) og rundt 8 000 dødsfall i pandemi-utbruddet.» heter det i rapporten.

Midtgaard har jobbet med risikoanalyse av legemiddelmangel. Hun forklarer at legemiddelmangel kan oppstå ved hendelser i utlandet. Det kan blant annet være krig og kriser hvor man bruker økonomiske sanksjoner som import- og eksportforbud. Det å lagre eller produsere medisiner selv kan være et virkemiddel for økt beredskap:

– Men det forutsetter jo at vi er i stand til å produsere de legemidlene som vi vil komme til å mangle. Og det betyr at vi må ha de riktige virkestoffene, hjelpestoffene, utstyret og kompetansen på plass. Og en avtale mellom myndighetene og eventuelle produsenter må jo da ligge i bånn, forklarer hun.

Mye kan skje på reiseveien. Virkestoff, men også ferdig medisin, produseres ofte i Asia. Så fraktes det med containerskip til Europa. I dag produseres f.eks Paracet som ble laget på fabrikken i Kragerø i Tyskland. Så må det igjen ut på reise. Til slutt blir medisinen kjørt ut til norske apotek og sykehus.

Antibiotika, diabetesmedisinen metformin, malariamedisin og jerntabletter. Ved fabrikken i Kragerø har det blitt produsert livsviktige medisiner. De kan også starte produksjon av andre medisiner.

Liane snakker om en god, gammel norsk bedriftskultur der de ansatte følte seg godt ivaretatt av eierne den gangen de het Weifa og Weider eide dem. Det var en fin tid å jobbe ved fabrikken i Kragerø på.

– Fortsatt snakker folk om den tida, forklarer hun.

Salg og splittelse

Etter hvert ble bedriften fordelt på flere familiemedlemmer og det endte til slutt i salg, mot Halvor Weider sitt ønske. Tredje generasjon var ikke enige om eierskapet videre. For de ansatte ble det starten på en vanskelig tid der profitt var det som stod i fokus. Det førte også til en oppsplitting av bedriften og til en periode med salg, splittelser og tap av lisenser.

Gro Anita Liane kjempet mener Norge bør produsere mer medisin. Foto: Ole Oskar Eriksen / Ole Oskar Eriksen

Historien om Palla Pharma Weiders famasøytiske blir etablert

Fabrikken i Kragerø blir bygget

Weifa lanserer sitt første smertestillende legemiddel

Fabrikken i Kragerø blir utvidet Weifa er nå en av de største norske legemiddelprodusentene med populære medisiner som Paracet, Ibux og Paralgin Forte.

Weifa selges til Aqualis med Spetalen i spissen Weifa får nå navnet Vistin Pharma.

En del av Vistin Pharma kjøpt opp av Australsk-eide TPI Enterprise

Bytter navn til Palla Pharma Limited

Paracet-produksjonen blir flyttet til Tyskland Vis mer

Den eneste fabrikken som produserer smertestillende tabletter i Norge er i dag avhengig av å få råstoff levert fra utlandet for å produsere de smertestillende tablettene.

Hjørnesteinsfabrikken med 80 årsverk er sårbare. Men råstoff kan kjøpes inn og lagres lengre enn ferdige piller. Og basert på dette råstoffet lager de også sitt eget virkestoff ved fabrikken i Kragerø. Dette kan forsyne både Europa og Norge med smertestillende i en krise.

I hele Europa diskuterer man nå sårbarhet på legemidler. Bør vi produsere mer her for å sørge for å være selvforsynt? Bør vi også gjøre oss mindre avhengig av virkestoff ved å dyrke eller produsere mer selv slik Weider gjorde med nypene? Kan vi f.eks. produsere morfin med gjærsopp? Og bør deler av produksjonen ligge i Norge?

Kontaktet tusenkronertipset til VG

Sjokkbeskjeden om at de australske eierne var satt under administrasjon kom like før jul. Fabrikken i Kragerø fikk beskjed om at de måtte få inn frisk kapital eller selge.

– Da fryktet vi veldig for jobbene våre, forklarer Liane.

De ansatte hadde blitt forespeilet at det var interessenter til å kjøpe dem. De fikk sjokk da de plutselig fikk beskjed om at det ikke var tilfelle. Foto: Ole Oskar Eriksen / Ole Oskar Eriksen

Da de i februar fikk noen uker på å finne på nye løsninger, skjønte de at det hastet og de ansatte satte ned en krisestab bestående av de fire fagforeningene. Sammen laget de en strategi for å redde fabrikken. De ante ikke hva de skulle gjøre, men skjønte de måtte skape engasjement rundt situasjonen deres. Det var tross alt 80 familier som ville bli rammet. NAV ville få mange nye klienter i kommunen med kun rundt 10.000 innbyggere.

«Vår farmasøytiske fabrikk i Kragerø står nå i fare for å bli lagt ned, og vi ønsker publisitet rundt dette. Vi ønsker at vår situasjon skal komme norske politikere for øre, slik at de, eller andre investorer, kan komme på banen for å bidra til å redde denne fabrikken på ca. 80 ansatte.», skrev de ansatte i desperasjon til media.

Fire fagforeninger, uten noe kompetanse på salg av fabrikk, jobbet noen intense uker med å forsøke å selge seg selv. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

De startet med tusenkronertipset til VG. Men de ansatte hørte ingenting. Og det hastet, så flere medier ble kontaktet.

I dag produserer de Co-codamol (et smertestillende kombinasjonsprodukt av virkestoffene kodeinfostat og paracetamol) som går til det britiske markedet, og det er en pågående søknadsprosess for å komme inn på det europeiske markedet (EU). Kommer man først inn i ett EU land, er søknadsprosessen for det resterende EU markedet raskere.

I fem uker satt de fire fagforeningene ved bedriften samlet for å forsøke å redde arbeidsplassene sine. De jobbet fra tidlig på morgen til sent på kveld på grunn av at de som skulle selge dem satt i Australia.

– Man jobber jo på forskjellige tider av døgnet, sier hun som opplevde det som en utfordrende periode.

– Selvforsyningsgraden vår er ikke så stor

De tillitsvalgte forteller at de fikk mye støtte fra bedriftsledelsen, kommunen og lokale politikere. Hun sier de ikke hadde klart det uten. Men sentrale myndigheter glimret med sitt fravær.

– Det var vi veldig skuffet over. Den tilbakemeldinga som kom derifra, sier hun og viser til at det jo har blitt snakket så mye om å øke produksjonen av legemidler nasjonalt på grunn av sårbarheten ved å være avhengig av import.

Både Ibux og Paracet ble tidligere produsert i Kragerø. Etter oppsplitting og flere salg av selskapet ble Paracet flagget ut til Tyskland i 2020. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

De ansatte ved Palla Pharma syntes det var rart at ikke norske myndigheter så verdien av bedriften og arbeidsplassene deres – og la også vekt på dette overfor media:

«Fordi mange av tablettene på det norske markedet produseres utenlands, ble det mangel på medisiner i Norge under pandemien. Dette ble mye omtalt i nyhetene fordi det er viktig å sikre at farmasøytiske bedrifter og deres kompetanse forblir i Norge. I et Stortingsvedtak (14.05.2020) ble det poengtert at det er viktig å sikre selvforsyningsgrad av kritiske legemidler. Stortinget vedtok enstemmig å igangsette arbeidet med å starte norsk legemiddel- og vaksineproduksjon.», skrev de.

Ved Palla Pharma etterlyser de ansatte handlekraft fra sentrale myndigheter. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

– Selvforsyningsgraden vår er ikke så stor. Og når vi er den eneste bedriften i Norge som faktisk produserer smertestillende tabletter og også har en produksjon hvor vi lager virkestoffet til den medisinen vi lager, så er det skuffende at de ikke ønsker å ivareta oss når vi er i en så kritisk og sårbar fase som vi har vært gjennom nå, sier Liane.

Også sjef ved fabrikken hjalp til. Skotten Craig Sweenie er ikke i tvil om viktigheten av å produsere medisin i Europa – også han trekker fram selvforsyningsaspektet som det har vært snakket så mye om:

– Olje- og gass har vært fantastisk for Norge, men det ville ikke vare for alltid. Og hva skal være den neste store tingen? Farmasøytisk industri er ikke kjempestor i Norge, men har et fantastisk potensial, forklarer han og mener pandemi og krig viser viktigheten av det.

Craig Sweenie mener alt ligger til rette for en satsing på farmasøytisk industri i Norge. Foto: Ole Oskar Eriksen / Ole Oskar Eriksen

Til sammen er det 11 produsenter av legemidler til det globale markedet i Norge i dag. De eksporterte for nærmere 20 milliarder norske kroner i 2020. Det er også mange gründerselskaper som vokser og kan bli fremtidige produsenter i Norge.

– Det er så viktig, spesielt nå med koronavirus og krig i Ukraina. Det er så viktig for et land å ha muligheten til å produsere viktig medisin som vi har ekspertisen, erfaringen og kapasiteten til å gjøre her, forklarer han.

Fabrikksjefen roser i likhet med de ansatte hjelpen de fikk fra Kragerø kommune. Han sier også han har forståelse for at det kan være vanskelig for nasjonale myndigheter.

Europeisk samarbeid

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), sier at det jobbes med beredskapen for å sikre oss mot legemiddelmangel. Han forklarer at det pågår mye arbeid i Europa:

– De sporene som nå pågår etter pandemien i Europa med å sikre felles europeisk legemiddelberedskap prøver vi å hekte oss på slik at vi kan være med å ha en forsyningskjede for legemidler i Europa, sier han.

Karl Kristian Bekeng (Ap) sier det pågår mye arbeid i Europa for å heve beredskapen. Foto: Esten Borgos

– Men når den eneste fabrikken i Norge som produserer smertestillende tabletter nylig står i fare for å bli nedlagt så er det ingen hjelp å få fra sentrale myndigheter. Burde dere kunne gjøre mer for å hjelpe dem og andre som produserer slik medisin?

– Helsedepartementet har ikke virkemidler til å gå inn i det som er bedriftsinterne vurderinger. Og jeg tror også det er viktig å si at skal man ha en beredskapsproduksjon av legemidler i Norge eller Europa så må man bygge på at det også er bærekraftige bedrifter som også kan levere i et normalt marked, sier han.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen også sagt at den vil utrede etablering av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon.

Mener Norge har alle muligheter

– Jeg vet ikke hvor lett det er. Myndigheter over hele verden har store visjoner og store forventninger og lover gull og grønne skoger, men noe leverer de ikke på, sier fabrikksjefen i Kragerø.

– Bør sentrale myndigheter gjøre mer?

– Ja, de har snakket lenge om behovet for å produsere egen medisin. Og her er vi i en situasjon hvor det er en farmasøytisk bedrift for salg med alle de riktige lisenser og tillatelser, sier han som roser det lokale arbeidet men som opplevde det skuffende å ikke få støtte fra myndighetsnivå.

– Men er det ikke dyrt å produsere medisin i Norge? Hvorfor skal vi gjøre det?

– Nei. Jeg kommer fra UK og ja, det er litt dyrere her, men det er ikke det som driver kostnaden på medisinen. Den største kostnaden er virkestoffet som er 50–60 nesten 70 prosent, forklarer han og viser til at Norge har et stort konkurransefortrinn ved at Norge er kjent for kvalitet, regulering og å gjøre alt rett.

Smertestillende piller klare for det britiske markedet. Foto: Ole Oskar Eriksen / Ole Oskar Eriksen

Han mener det er en god merkevare å ha medisiner produsert i Norge og at de kunne produsert uante store mengder mer medisin ved fabrikken.

– Det er ikke noe vi ikke kan gjøre. Vi har et fantastisk team, veldig god ekspertise der majoriteten er lokal. Vi har plass, vi har kapasitet, vi må bare kjøpe mer maskiner, sier han, og fortsetter:

– Og så lenge du har maskiner og de rette folka er det enkelt. Det er ikke så komplekst. Folk liker å gjøre det mer komplekst enn det er, men det er ikke så vanskelig, sier han og roser fagforeningsarbeidet som har vært de siste ukene.

For selv om fagforeningene ikke hadde noen kompetanse på å selge en fabrikk, lyktes de til slutt. De klarte selv å tromme sammen en gruppe investorer. De fleste av dem med lokal tilknytning.

Produksjonen går fortsatt ved Palla Pharma i Kragerø. Foto: Ole Oskar Eriksen / Ole Oskar Eriksen

Weider er tilbake

– Det utslagsgivende var at vi kom på distriktsnyhetene, forklarer Liane.

Hovedinvestoren så innslaget og tok kontakt. Også de ansatte ble med på laget. Nå er hun en av deleierne i bedriften. Det betyr noe, tror hun:

– Ja, vi er med og eier, så det er litt opp til oss selv. For investor var det viktig å vise at de tror på oss. Og gi oss muligheten til å være med å påvirke ved å være aksjonærer. Så det er kjempestas og det er spennende tider vi går i møte nå, sier hun.

75 prosent av de ansatte er med på spleiselaget og sammen eier de 12,8 prosent av selskapet.

Nå eier de ansatte selv rundt 1/10 av fabrikken. Foto: Ole Oskar Eriksen / Ole Oskar Eriksen

Men også hun reagerer på at de ikke kunne få noen hjelp fra sentrale myndigheter:

– Det ville ikke vært så mange millioner å snakke om før det hadde hjulpet oss veldig mye, forklarer hun.

Liane synes det er et paradoks at man snakker så mye om behovet for å ha folk i arbeid og for å sikre norske medisiner – og så står man der og får ingen hjelp:

– Det er skuffende. Det var dessverre litt forventet med tanke på at politiske prosesser tar lang tid og vi hadde ikke denne tiden. Generelt kan det oppleves at det loves veldig mye og prates mye når et tema er veldig populært i media, sier hun som mener politikerne så glemmer det.

Men nå er ringen sluttet. Bedriften er igjen tilbake på norske hender

– Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk, sier hun.

Mammaen til Halvor Weider pryder inngangspartiet til Palla Pharma i Kragerø. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Og en ting varmer kanskje mer enn noe annet. Halvor Weider er tilbake som en av investorene. Fabrikken han var administrerende direktør for frem til han gikk av med pensjon i 2009. Den gang de het Weifa.

Da de tillitsvalgte orienterte de ansatte på et allmøte om det, var det ikke bare en øyekrok det piplet fram en tåre i.

– Jeg synes allerede så kan man merke at den gamle gode bedriftskulturen er tilbake. De ansatte er også veldig glade for det, sier Liane.

Halvor Weider (80), sønn til Olaf, investerer nå igjen i bedriften i Kragerø - sammen sin kone og datter:

– Min nærfamilie var ikke glad for at Weifa ble solgt, og da syntes vi det var hyggelig å bidra nå og sørge for at 80–90 ansatte kan jobbe videre der, sier han.

Fortsatt jobber folk der som han kjenner fra sin tid. For han handler ikke dette om økonomi. Det handler om så mye mer. Det handler om de ansatte i Kragerø:

– Jeg regner ikke med noen fortjeneste på den investeringen. Vi gjør det ikke for å tjene penger. Vi gjør det for de ansatte, sier han som har et ønske om at de ansatte skal beholde jobben og ha det godt.

Fire fagforeninger jobbet sammen om å selge fabrikken i Kragerø. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Han synes det som har skjedd med norsk farmasøytindustri er tragisk. At så mye har blitt solgt ut.

– Man nå har man en liten stabbestein å lene seg til i Kragerø som man kanskje kan utnytte videre, sier han.

Også skotten, fabrikksjefen, er glad for at eierskapet nå er tilbake på norske hender. Han kaller det hele fantastisk.

– Jeg er så glad. Det er norskeid og jeg tror hele businessen vil bli enklere å styre og jeg tror vi blir suksessfulle, sier han.

– Arbeiderne er nå eiere?

– Det er bra. Når du investerer dine egne penger inn i businessen, selv om det bare er en liten andel av eierskapet, får det deg kanskje til å tenke gjennom to ganger alt som skjer på en daglig basis og for å sikre deg om at du legger inn den samme innsatsen fordi du faktisk eier det. Det er ikke en annens, du er del av businessen, forklarer han.