Øystein Fimland holder egg i den ene hånda mens han tar på strømgjerdet med den andre. Strømmen er svakere i dag enn vanlig.

Sannsynligvis en dårlig kontakt et sted. Men ingen av dyrene har rømt i løpet av natta.

Fimland er helt ny i grisegamet.

På gården, som svigerforeldrene eide før, har han et fåtall griser. De er alltid ute.

Nå har han nylig levert de første ni til slakt.

– Griser har ingenting å gjøre innendørs på betong, sier han, mens han rusler gjennom skogkanten.

Der bor fem purker og en haug av grisunger.

Bare en liten del av norske griser har det slik, for de fleste lever et liv på betonggulv.

Hver morgen ser Øystein Fimland ut på dyrene sine. Av og til ligger de helt paddeflate og han roper ut for å sjekke om det ikke har skjedd noe. Jeg kaller meg bonde og det er litt funny.

Det er så småskala, men det jo er bonderi jeg driver med.



Før og nå

Før var det vanlig å ha et mindre antall griser ute om sommeren, som ble slakta til jul.

Det har begynt å bli populært igjen. Samtidig kjøper flere fra små produsenter.

Det er snakk om bitte små tall i forhold til totalen, men nok til at Animalias statusrapport for kjøtt nevner oppgangen av små slaktegrisbesetninger.

I skrivende stund er det rundt 20 annonser for kjøtt fra utegris på finn.no.

I denne artikkelen møter vi fire personer:

Småbonden som ikke klarte å spise gris fra butikken lenger

Den konvensjonelle bonden som føler seg uglesett

Slakteren som kommer på besøk til de som skal spise sin egen gris til jul

Den store utegrisbonden som har kommet seg inn i matbutikken

Skrekk og avsky

I 2019 gikk det kaldt nedover ryggen på mange. I Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» ble det avslørt dårlige vilkår i norske grisefjøs.

I ettertid ble det lovet oppvask: Bøndene som ikke følger reglene, skulle få bøter og utelukkes.

Men for Fimland handlet det ikke om at noen bønder begikk feil.

Han mener matpolitikken ikke tillater god nok dyrevelferd. Bøndene jobber under for høyt press for å levere billigst mulig kjøtt, er hans syn.

– Bøndene har null skyld i dette.

Han mener at de jobber innenfor en ramme med politisk bestemte priser på det de produserer.

– De må gjøre jobben deretter, for å klare å få endene til å møtes.

Nortura, som eies av norske bønder, skriver til NRK at bonden skal få betalt for det produksjonen koster og at ekstra dyrevelferd som går utover regelverket må kompenseres fra markedet.

Nortura understreker også at flere av bruddene som kom frem i dokumentaren ikke kan unnskyldes med økonomi.

– Hvorfor er det systemet og ikke bøndenes skyld?

– Det er komplisert å svare kort på. Men når man jobber ut fra en begrenset mengde ressurser, og samtidig skal møte kontinuerlige krav til effektivisering, vil det uansett knekke ved et eller annet punkt.

Siden barndommen har Fimland partert svin. Foreldrene kjøpte inn hele griser, stykket den og laget pølser, bacon, leverpostei, spareribs og så videre.

Etter avsløringene begynte han selv som grisebonde. Først sammen med en venn.

Fimland selger ikke kjøttet gjennom dagligvarebutikker. Han selger direkte til forbrukeren, til en høyere kilopris enn man betaler for «vanlig» gris.

Vi sniker oss rundt hele clusterfucken! Øystein Fimland

Utenom slakteren og kjøttskjæreren er det ingen mellomledd. Han sitter igjen med overskuddet selv.

Kjøttskjæringen vil han på sikt også gjøre selv.

– Det virker som folk blir mer og mer opptatt av bærekraft, dyrevelferd og naturlige prosesser.

Fimland har bygget seg opp sin egen kundegruppe.

Gjennom plattformer som Reko-ringen, Dyrket eller Finn får småbruk kontakt med kunder og avtaler oppmøtetider for levering.

Det har blitt flere små grisebesetninger der dyrene lever ute. Sannsynligvis er det flere hundre.

Konkrete tall er vanskelig å oppdrive. Det nærmeste man kommer er å se på hvor mange som driver økologisk produksjon, der det er krav om at grisene skal ha adgang til uteareal.

Den økologiske andelen var 0,4 prosent av slaktegrisene og 0,7 prosent av purkene i 2021.

Det betyr at over 99 prosent av grisene i Norge lever inne.

Den konvensjonelle

I et fjøs på Ås går temperaturalarmen. Utenfor kiler det blå kvikksølvet i måleren på -20-gradersmerket.

Når man kjører til gården ser det ut som et skandinavisk julekort.

Man møter et hvitt hovedhus med rød fjøs på tunet. Alt dekket i en solid halvmeter snø.

Klokka er åtte på morgenen. Kjell Skuterud har stelt med grisene sine i litt over en time. Her inne vokser det opp 1200 gris hvert år.

Skuterud har satt på varmeapparater i fjøset. Grisene har rundt 20 grader hele året. Hele livet. Når stopper jaget etter effektivisering? En purke kan få dobbelt så mange grisunger som hun har spener.

Han snakker om avlsteknologi. Purkene får flere unger, som stadig blir tidligere slakteklare.

Når grisene er nyfødte tilbringer han omtrent hele døgnet i fjøset.

– Jeg synes vi skal sette på bremsen litt. Jeg har aldri løpt så fort og jaget så mye for å henge med.

Han legger til at det er en utfordring med eldre fjøs å ta imot så mange grisunger. Å utvide er som regel ikke økonomisk mulig.

Vanligvis spiser han frokost før han gjør morgenrutinen i det tredje fjøset.

Den siste runden begynner å tære på den tomme maven.

– Jeg vil ha vekk presset på dyra. Blir det lavere, blir det også bedre å være røkter.

Han tok over gården med griser etter faren i 2003. Han har hatt veldig gode år. Men siden 2015 har det vært strammere.

– Kjøttprisen har gått opp lite siden 80-tallet. Vi kan produsere mer enn den gangen. Men det følger ikke prisutviklingen.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, skriver at prisen til svinebonden lenge sto stille. Den er høyere nå, men fortsatt har bondens kostnader økt mer enn prisen i butikk.

Han legger til at Norges Bondelag ønsker en større åpenhet om hvordan prisen på matvarer blir satt.

– Det finnes noe som heter røktervelferd og. Det føler jeg blir litt glemt. Det virker på meg som det viktigste ikke er dyre- og bondehelse, sier Skuterud.

Han føler at alt som betyr noe er resultater. Og at bonden sitter igjen med for lite av gevinsten.

Dette mener han også er grunnen til skrekkbildene norske hjem fikk se i 2019 og 2021.

– Bonden får en travlere hverdag. Det er vanskeligere å rekke rundt. Det går så unna.

Nortura skriver til NRK at norske kjøttprodusenter må være konkurransedyktige i et internasjonalt marked.

Da det ble kjent at aktivister hadde tatt seg inn i grisefjøs fikk det ubehagelige konsekvenser for Skuterud.

Døtrene hans turte ikke gå bort til besteforeldrene som bor 300 meter unna.

Familien satte opp kameraer og begynte å låse fjøsene med store hengelåser.

Han er uenig i aktivistenes fremgangsmåte, men sier at det var bra det kom frem.

Næringen ville aldri gjort det selv.

– Det påvirka arbeidsdagen min ufattelig mye. Jeg endra rutinene mine og fokuserte på å bli bedre og være mer våken på jobb.

Etter avsløringene har alle som jobber med gris vært på obligatorisk kurs.

– Jeg føler at bonden får skylda. Aldri systemet. Blir du pressa lenge nok, er stressa nok og har jaga lenge nok, så fyrer du fort.

– Jeg er ikke ute etter å ta noen enkelte. Endring må komme fra politisk hold. Jeg stiller spørsmål til systemet. Konsernene går som det griner.

Virke, interesseorganisasjonen til dagligvarebransjen, sier de ikke kan svare på NRKs spørsmål og henviser til Landbruks- og matdepartementet.

Departementet svarer NRK at de ikke har kapasitet til å svare på våre spørsmål på grunn av stor pågang før jul.

Økonomen

I Innlandet, i et slakt bølgende landskap, som kan minne om Midtvesten i USA, venter Vidar Julien på en gjørmete gårdsplass på slaktebilen.

Det er fortsatt mørkt ute.

Julien har omtrent like mange griser som Skuterud. Men hans er aldri inne.

Det var ikke avsløringer om manglende dyrevelferd som var hans motivasjon til å gjøre det annerledes.

Han og kona tok over en vanlig grisegård, som trengte oppgradering.

– Jeg er mer økonom enn agronom. Jeg så på regnestykket at vi aldre ville tjene penger på et nytt grisehus.

Investeringsbehovet for utegris er omtrent 10 prosent av investeringsbehovet for innedrift.

Etter at den eldre purken har blitt lastet opp, følger vi slaktebilen gjennom regnet til nabo Heinrich Jung, for å laste flere griser.

Julien så hva naboen gjorde. Griser ute hele året med små hytter de søker ly og sover i. Ingen behov for et moderne fjøs.

Inngangsbilletten til å bli svinebonde ble plutselig veldig tilgjengelig og uten for stor økonomisk risiko.

– Det må kunden være klinkende klar over: Skal du ha mer dyrevelferd så koster det. Det er ingen som kan gjøre det gratis, sier Jung.

De kan selge kjøttet gjennom Kolonihagen og en rekke andre aktører og få betalt en høyere pris enn den konvensjonelle bonden får.

– Jeg synes mange av de effektive metodene går på dyrenes bekostning. Så da jeg begynte med gris ville jeg gjøre det på dyrenes premisser.

– Men det er kjøttproduksjon, ingen tvil om det. Vi er ingen zoologisk hage.

Slaktedagen

I Degernes ligger en gris på en henger og blir matet av eieren. Den virker avslappet. Den kjenner ikke sin egen skjebne. Inne lager to kokker mat av julegrisen. Slakt, partering og forberedning til jul. Som i gamledager. Da kom slakteren til gården for å slakte julegrisen og alle hjalp til med å lage ting av dyret.

– Jeg tror folk har blitt mer interesserte i selvberging og filosofi om kortreist mat.

Harald Solberg har fått mange forespørsler om å slakte griser hjemme hos folk de siste årene.

– Det kommer tilbake. Men ikke i samme skala som det var før. Den tida er forbi.

Solberg jobbet på industrielt slakteri før.

– Vi forstår ikke hva det innebærer å spise så mye kjøtt som vi gjør.