– Dette er ikke den første grensen vi vil ødelegge, vi vil ødelegge alle.

Norske Bastian Vasquez står på grensen mellom Syria og Irak. Mens fotografen følger etter heiser han det svarte IS-flagget.

Dette er starten på propagandavideoen «The End of Sykes-Picot».

Videoen ble publisert den 29. juni 2014. Dette var samme dag som IS erklærte at de hadde opprettet en islamsk stat i Syria og Irak.

– Jeg vil si at det er en av de viktigste videoene som IS har kommet med, sier seniorforsker ved FFI, Truls Tønnessen, til NRK.

Seniorforsker Truls Tønnessen er ekspert på IS. Foto: FFI / Presse

På dette tidspunktet hadde IS akkurat etablert kontroll over relativt store områder i Syria og Irak.

Hovedpersonen i den 15-minutter lange filmen er Bastian Vasquez, født og oppvokst i Skien.

Symbolsk video

I videoen viser fremmedkrigeren hvordan IS har tatt kontroll over deler av grensa mellom Irak og Syria.

Han viser frem krigsfanger og ser i kamera før en irakisk politibygning blir sprengt i lufta.

– Det er ikke lenger noen grense. Ferdig, sa Vasquez før bygningen forsvant i en støvsky.

Budskapet i propagandaen er som følger: IS har fjernet en forhatt grense mellom Syria og Irak, skapt av europeiske stormakter.

– Den var symbolsk fordi IS fjernet grensepostene mellom Irak og Syria, og i egne øyne «omgjorde» det Sykes-Picot hadde gjort da de opprettet grensen. I ideologien til IS er det sentralt at det ikke er nasjonalstater, men bare en religiøs stat drevet av IS, sier Tønnessen.

Hva er Sykes-Picot-avtalen? Ekspandér faktaboks En i utgangspunktet hemmelig avtale som ble inngått mellom Frankrike og Storbritannia i 1916. Russland sluttet seg til avtalen.

Politikken bak avtalen har hatt stor betydning for den senere utvikling i Midtøsten. De moderne statsdannelsen Irak, Libanon og Syria ble til som følge av tenkingen bak Sykes–Picot-avtalen.

Den britiske politikeren Mark Syces og den franske diplomaten François Georges-Picot ledet forhandlingene.

Avtalen handlet om hvordan man skulle dele opp Det osmanske riket etter første verdenskrig.

Frankrike fikk kontroll over mesteparten av Syria, det som ble Libanon og områder i dagens Irak

Storbritannia fikk kontroll over blant annet Bagdad i Irak, deler av Palestina og Jordan.

Avtalen ble aldri iverksatt, men da stormaktene delte det osmanske riket i 1920 ble avtalen i stor grad lagt til grunn.

Frankrike og Storbritannia fikk ikke direkte kontroll over områdene, men mandat til å styre dem. (Kilde: Store norske leksikon)

– Nordmenn i baksetet

Videoen fikk stor internasjonal oppmerksomhet.

Nå kan NRK fortelle at frontfiguren i videoen, Bastian Vasquez, skal ha hevdet at flere andre nordmenn også var med i propagandafilmen.

Disse personene ble terrorsiktet mens de var i Syria, og var noen av de norske fremmedkrigerne sikkerhetstjenesten fryktet mest.

I slutten av videoen hopper Vasquez inn i en hvit politibil, som IS har tatt fra irakisk grensepoliti. I baksetet av bilen kan man skimte to skikkelser. Den ene skal være Kim André Ryding som reiste fra Moss i retning Syria i mars 2013. Dette bildet la Ryding ut på Facebook i juni 2014, ett par uker før propagandavideoen ble publisert. Ryding har en mørk caps på, som ligner på capsen mannen i baksetet har på seg.

Den andre norske statsborgeren som skal være med i filmen er det vanskeligere å finne et tydelig bilde av.

I motsetning til mange andre fremmedkrigere har mannen vært diskret. Han har ikke postet bilder av seg selv på åpne profiler.

På høyre siden i bildet sitter mannen. Det blir hevdet at han er den samme som i norsk presse har gått under kallenavnet «gjeddefiskeren». Mannen, som har bakgrunn fra Eritrea, kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker. Her ble han interessert i friluftsliv. I 2012 reiste han til Syria.

Informasjonen om de to ukjente nordmennene stammer altså fra Bastian Vasquez, frontfiguren i videoen.

Han skal ha fortalt andre nordmenn at de to norske fremmedkrigerne var med, ifølge NRKs opplysninger.

Politiets sikkerhetstjeneste er kjent med påstandene, men kan ikke bekrefte eller avkrefte om nordmennene faktisk deltok i videoen, sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum til NRK.

Vasquez ble drept i 2015. Senere døde også de to andre nordmennene i Syria.

Skal ha bodd i samme by

I perioden propagandavideoen ble spilt inn, skal de tre norske fremmedkrigerne i samme område.

Dette kom frem i rettssaken mot enken til Vasquez, som ble hentet hjem til Norge i 2020.

Fra januar 2014 til september 2015 bodde Bastian Vasquez i Shaddadi, nordøst i Syria. Huset lå her. Norsk-eritreren og søsteren skal ha bodd i huset ved siden av. Kim André Ryding skal ha bodd i et nabolag like ved.

Førstestatsadvokat Jan Glent leder Det nasjonale statsadvokatembetet, som har ansvar for straffesaksbehandling mot fremmedkrigere.

Glent forteller at flere nordmenn skal ha oppholdt seg i Shaddadi samtidig.

Dette gjaldt også mannen med eritreisk bakgrunn.

– Han var sammen med Bastian Vasquez i 2013. Han var antagelig med andre fremmedkrigere fra Norge også, da han oppholdt seg i Shaddadi i 2014, sier Glent.

Førstestatsadvokat Jan Glent leder Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Christine Svendsen / NRK

Både Ryding og «gjeddefiskeren» har vært siktet av PST for deltagelse i en terrororganisasjon.

Sakene mot dem ble henlagt i 2020, opplyser Glent.

– Var deltakelsen i propaganda video del av siktelsen mot disse to?

– Nei, det var det ikke.

– Kan du si noe mer om opplysningene som NRK har om at de to skal ha vært med i videoen?

– Jeg har hørt de opplysningene før, men jeg kan ikke bekrefte noe mer enn det, svarer Glent.

Drept etter mange år i kalifatet

Historien og handlingene til «gjeddefiskeren» er aktualisert etter at de to søstrene fra Bærum kom tilbake til Norge.

Kvinnene ble hentet av norske myndigheter i mars i år, etter flere år i interneringsleire i Syria.

PST mener den eldste søsteren var gift med mannen. Siktelsen mot henne baserer seg på at hun «ved blant annet å være ektefelle med en ISIL-fremmedkriger og utføre husarbeid, bidro til etableringen og opprettholdelse av ISIL».

Kvinnens forsvarer, Geir Lippestad, mener kvinnen ikke var å anse som gift med fremmedkrigeren.

Norsk-eritreeren ble siktet for deltagelse i en terrororganisasjon i mars 2017. Han ble også internasjonalt etterlyst.

Mannen skal ha hatt en slags lederrolle i terrorgruppa før han døde. Dødsfallet skjedde like før terrorgruppe mistet alle sine områder i Syria og Irak.

– Vi er helt sikre på at han ble drept i Syria i perioden fra november 2018 til januar 2019, sier Glent til NRK.

– Hvordan ble han drept?

– Vi antar at han ble drept i en form for eksplosjon.

– Mente man at denne mannen hadde noen oppgaver i IS utenom å være fotsoldat?

– Det er enkelte opplysninger om at han kanskje hadde en viss lederrolle, men det er ikke noe jeg kan si med sikkerhet, svarer førstestatsadvokaten.

Snikskytteren fra Moss

Også den andre nordmannen som Vasquez skal ha sagt deltok i videoen er sannsynligvis død.

Kim André Ryding ble siktet for deltagelse i en terrorgruppe i juli 2016. Noen måneder senere skal han ha blitt drept i Syria.

Dette bildet av Ryding mener norske myndigheter er tatt i Syria. Foto: Nast

– Vi er veldig sikre på at han ble drept i perioden oktober til desember 2016, i form av en eksplosjon, sier Glent til NRK.

I Syria skal Ryding ha vært snikskytter for terrorgruppa. Han skal ha deltatt i IS sitt innhugg i Irak i første halvdel av 2014.

– Det omtales at han var med i en styrke med ISIL-krigere som rykket inn i Irak og gjorde forarbeidet til erobringen av Mosul sommeren 2014, sier Glent til NRK.

Terrorgruppa inntok den irakiske storbyen 10. juni 2014. IS fikk tak i 2300 pansrede kjøretøy som irakerne hadde fått av USA.

To dager senere viste nordmannen frem de erobrede kjøretøyene på Facebook.

I 2014 tok IS over store deler av Nord-Irak. Da det irakiske forsvaret la på sprang, forlot de ammunisjon, våpen og kjøretøy.

Markerte et «høydepunkt»

I tiden etterpå ble IS viden kjent for sin brutalitet og grenseløse vold.

I propagandavideoer fikk vestlige gisler hodet skåret av, folk ble druknet og brent.

Likevel mener Tønnessen at «The End of Sykes-Picot» representerer noe eget i gruppas historie.

– Det var andre videoer som kunne få mer oppmerksomhet fordi de var brutale. Men denne videoen passet så godt inn i det ideologiske budskapet til IS og samsvarte med hva de faktisk gjorde på bakken.

– Den ble sluppet samme dag som kalifatet ble erklært. IS hadde vært tilstede på grensen tidligere og kunne sluppet videoen tidligere, men holdt nok igjen for å markere dette øyeblikket som var et høydepunkt i historien til gruppa, avslutter forskeren.