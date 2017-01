Tegnet av Marco Vaglieri Foto: Tegnet av Marco Vaglieri / NRK

En politihistorie ingen ville tro på HELSINKI (NRK): Jari Aarnio (59) var Helsinkis populære politisjef, helt til han ble dømt for hasjsmugling. Nå kommer han med en hilsen til sin norske kollega.

Historisk. Som plottet i en Hollywood-film. En politiskandale!

Dette er ordene som har blitt brukt om rettssaken mot Eirik Jensen.

Tanken på at en betrodd politimann skal ha latt seg kjøpe og hjulpet kriminelle å smugle hasj, er helt fjernt for mange. Slik skjer jo ikke her, i Norden.

Men jo. Det har nettopp skjedd i Norden. Og det bare for noen uker siden. Like før nyttår ble narkotikapolitisjefen i Helsinki dømt til 10 års fengsel for smugling av hasj og misbruk av sin stilling.

Jari Aarnio (59) har levd et politiliv utenom det vanlige. Det har Eirik Jensen (59) også. Nå sitter en av dem i fengsel, mens den andre kjemper for sin uskyld i retten.

Har hørt om Jensen-saken

Han har ikke gitt mange intervjuer til finsk presse, så det var ikke med de helt store forhåpningene vi i «Purk eller skurk»-redaksjonen tok kontakt med advokaten til Jari Aarnio.

Kunne Aarnio tenke seg å fortelle litt om anklagene om hasjsmugling, kontantene i hagen, informantbehandlingen og politilivet?

Og jo. Jari Aarnio var interessert i å treffe oss.

Han hadde hørt om Jensen-saken i Norge og ville dessuten gjerne fortelle sin versjon av historien.

Så mens Eirik Jensen satt og forklarte seg bak lukkede dører i Oslo tingrett, reiste noen av oss til nabolandet for å møte hovedpersonen i det som blir kalt Finlands største politiskandale.

VANTAA FENGSEL: Høye murer og piggtrådd i fengselet som ligger like utenfor Helsinki. Foto: Irina Tjelle / NRK

Hevder det er galskap

Til å ha blitt fratatt sjefsjobben og dømt til mange års fengsel, virker Helsinkis tidligere narkotikapolitisjef tilsynelatende ved godt mot idet han strekker ut handa på besøksrommet i Vantaa fengsel.

– Jari Aarnio, nice to meet you!

Den 59 år gamle finnen smiler og setter seg ned. Det har bare gått noen uker siden den knusende dommen mot ham falt i Helsingfors tingsrätt.

– Hvordan er det for en politimann å være i fengsel?

– Veldig vanskelig. Ingen andre innsatte har lyst å snakke med meg.

Han forteller at han først satt lenge på isolasjon. Nå er det litt lettere.

– I dag kan jeg bruke telefon, ringe familie, venner og kollegaer. Jeg kan gå på gymmen to ganger i uka og jeg kan spille en time badminton. Og en dag i uka har vi sauna.

I FENGSEL: Jari Aarnio sier det er lettere å sone når han slipper å sitte på isolasjon. Han har tilgang til telefon og treningsstudio i fengselet. Foto: Martin Giæver / NRK

Han ble først dømt til tre års fengsel for korrupsjon. Men dommen som kom i desember var langt mer alvorlig: 10 års fengsel for 17 ulike lovbrudd, deriblant narkotikalovbrudd, trusler, forsøk på å påvirke en etterforskning og et problematisk forhold til en prostituert kvinne.

Galskap, mener Aarnio, som sier han ikke har gjort noe av det han er dømt for. Dommen har han anket til den finske Hovretten, som tilsvarer den norske lagmannsretten.

Aarnio mener sjalusi internt i politiet og manglende forståelse for hvordan spanere jobber er blant årsakene til at han ble dømt.

– Jeg kan bare si at feil mann sitter i fengsel.

Populær politimann

Da den første artikkelen ble publisert om at Jari Aarnio var under etterforskning I 2013, ble det bråk. Saken var så oppsiktsvekkende at journalistene bak fikk sterke reaksjoner fra leserne.

– Vi havnet i en «shitstorm». Ingen ønsket å tro på oss, sier journalist Susanna Reinboth.

Jari Aarnio var nemlig ingen hvem som helst i politiet. Når krimforfatter og journalist Staffan Bruun skal beskrive Aarnio, bruker han disse ordene:

– Jari Aarnio var kjent som en framgangsrik og effektiv politimann, tøff, en sånn som ikke var så opptatt av reglementet, men resultatet.

– Var han en populær fyr?

– Ja, politiet er veldig populært i Finland. Man har til nå stolt veldig på dem. Han ble kåret til årets politimann, sier Bruun til NRK.

Det er ikke vanskelig å legge merke til: beskrivelsene kunne nesten vært gitt om Eirik Jensen.

JOURNALIST OG KRIMFORFATTER: Staffan Bruun jobbet i 36 år i Hufuvdstadsbladet. Han har skrevet 13 krimromaner og jobber nå som frilanser. Foto: Martin Giæver / NRK

Når det er sagt, sakene til Jensen og Aarnio har selvsagt ingen forbindelse og de er forskjellige på mange måter. Mens Aarnio er dømt i første rettsinstans, er Eirik Jensen uskyldig til det motsatte er bevist.

Men politilivet de beskriver har mange likheter.

Årets politimann

– Jeg har jobbet hele karrieren min ute i felten. Ikke på kontoret. Selv om jeg var sjef for hele narkotikaenheten, gjorde jeg pågripelser, razziaer, høringer, overvåking og alt. Jeg gjorde det for virkelig å vite hva som skjedde ute på gata, sier Jari Aarnio i fengselet.

Tretti år har gått siden han ble kåret til Årets politimann i Finland. Han sier han har hatt en spesiell jobbhverdag, der man er på jobb hele tida og kommuniserer mye med informanter og kilder.

På samme måte har Eirik Jensen i Norge fortalt om et politiliv på gata, der tett kontakt med kilder og informanter har vært avgjørende.

– Når du jobber så tett på det kriminelle miljøet og informanter, og er mye ute på gata - hender det at du må krysse noen grenser?

– Du skal ikke krysse grensa, men det finnes forskjellige situasjoner. Du kan ikke vite på forhånd hva som skal skje i dag. Når noe oppstår, må du bestemme deg med en gang om å gjøre det eller det. Hovedpoenget er at informantene er viktige for oss. Sikkerheten til dem og familiene deres er det viktigste, sier Aarnio.

RETTSSAK: Jari Aarnio i Helsingfors Tingsrätt 4. juni 2015. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / Afp

Tips fra prostituert

Historiene om Eirik Jensen og Jari Aarnio har noen likheter, men også mange ulikheter. I Aarnios tilfelle var det den oppsiktsvekkende historien til en prostituert kvinne som var med å velte ham.

– Hun sa hun hadde hatt et 15 år langt forhold til Aarnio. Hun hadde mange interessante historier om ham, sier Susanna Reinboth i avisa Helsingin Sanomat.

AVSLØRTE POLITIMANNEN: Susanna Reinboth (t.v.) og Minna Passi i Helsingin Sanomat. Foto: Martin Giæver / NRK

Sammen med kollega Minna Passi begynte de to å grave i hva som egentlig foregikk i narkotikapolitiet i hovedstaden. Samtidig fortalte den prostituerte kvinnen historien sin til det finske innenriksministeriet, som begynte å etterforske den kjente polititoppen.

De oppdaget at Aarnio hadde langt mer penger enn han hadde tjent i jobben sin. Høsten 2013 ble Jari Aarnio pågrepet av sine egne.

Selv hevdet han de ekstra pengene kom fra en betaling han hadde fått fra en forretningsmann i 2002, som nå er død. Han ble ikke trodd.

Hasj i tønner fra Nederland

Først ble han dømt for korrupsjon, i en sak som handlet om overvåkingsutstyr (se faktaboks). Dommen ble senere skjerpet, skriver Yle.

Men det skulle altså bli verre:

Etter å ha gått gjennom kommunikasjonsdata, dannet etterforskerne seg et tydelig bilde: de mente narkotikasjefen i den finske hovedstaden selv hadde smuglet narkotika.

Nesten 800 kilo hasj var fraktet i tønner fra Nederland til Finland og Jari Aarnio sto bak, ifølge dommen.

– Retten har selv bygd en historie. Det er veldig vanskelig å forsvare seg mot denne historien, sier Aarnio i dag.

LANG DOM: Dersom dommen mot den tidligere polititoppen Jari Aarnio blir stående, må han sitte lenge i fengsel. Foto: Martin Giæver / NRK

Tingretten mente Aarnio var den tidligere ukjente jokeren i nettverket som smuglet hasj - fra før omtalt som «Bølemannen».

Flere personer i nettverket ble dømt sammen med den tidligere polititoppen.

Selv mener Aarnio at retten misforsto helt hvordan politiet jobber.

At telefonnummeret bak «Bølemannen» var en telefon politiet brukte for å holde kontakt med informanter.

– Vi har mange informanter. De kontakter oss, vi kontakter dem, vi sender masse meldinger. Men for meg er det uflaks, for jeg bor i nærheten av Bøle politistasjon. Telefonene er lokalisert dit, og det er dette som er Bølemannen, hevder Aarnio.

– Eirik Jensen har hatt et tett forhold til en av informantene sine. Kan du være venn med en informant?

– Nei, du kan ikke være venn med dem. Men du kan være som en far eller mor. Informantene har mange problemer i livet. Tingretten mente at det ikke var min jobb å hjelpe informantene hvis de hadde utfordringer i livet. De mente jeg kunne ringe dem eller sende melding og be dem om å fortelle meg om kriminelle ting som skjer, men at alt rundt ikke er min jobb, sier Aarnio oppgitt.

Teleovervåkning

Aktor i saken Antti Sundberg ser det annerledes.

Han sier retten ikke var i tvil om Aarnios skyld og at det var en omfattende bevisførsel.

– De viktigste delene var forklaringene til de andre involverte, og teleovervåkning. Den viste at Aarnio var den såkalte Bølemannen som kunne knyttes til mobiltelefonene han brukte med de andre involverte, sier Sundberg.

AKTORER: Antti Sundberg (t.h.) og Matias Londén forbereder seg på ankesaken som kommer opp i Hovretten til høsten. Foto: Martin Giæver / NRK

Hilsen til Eirik Jensen

I besøksrommet i Vantaa fengsel er den tidligere narkotikapolitisjefen interessert i å høre om norske Eirik Jensen.

Jari Aarnio sier han ikke husker om de to har møttes i jobbsammenheng, men nikker og sier «very good» da vi forteller at Eirik Jensen var opptatt av dialog med kriminelle og å være ute på gata som politimann.

Helt uoppfordret kommer han med en hilsen til Jensen:

– Jeg ønsker å si til min kollega i Oslo: Fight hard. Jeg håper du vinner saken din, sier Aarnio og legger til:

– Jeg vet hvor vanskelig arbeid han har gjort.

HILSEN TIL JENSEN: Jari Aarnio oppfordrer Eirik Jensen til å kjempe hardt i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Mener noen plantet pengene

Selv sitter Jari Aarnio nå på cella og forbereder ankesaken som kommer opp til høsten. Det er flere ting i saken mot ham han har reagert på.

Flere måneder etter at Jari Aarnio ble arrestert, fant etterforskerne en stor mengde kontanter gravd ned i hagen hans. Aarnio stusser over at pengene ble funnet først lenge etter at han ble tatt.

– Du må huske på når de fant pengene. De fant dem syv måneder etter at jeg ble arrestert. De gjorde razziaer og hundesøk da jeg ble pågrepet uten å finne noen ting.

– Så du mener noen plantet....?

– Selvfølgelig. Huset mitt var i alle magasiner, på TV, det var et «sighseeing-stopp». Jeg har arrestert hundrevis av kriminelle i Finland, det er enkelt for dem å samle sammen penger, plassere det der og dermed legge mer press på meg. Det ble ikke funnet noen av mine fingeravtrykk på pengene.

Aktor Antti Sundberg sier derimot tingretten ikke så det som troverdig at noen andre plantet pengene der.

Fakta om sakene mot Jari Aarnio Ekspandér faktaboks * Jari Aarnio jobbet i over 30 år i narkotikapolitiet i den finske hovedstaden. * I 1987 ble han kåret til Årets politimann. * I 2015 ble han dømt for korrupsjon i den såkalte «Trevoc-saken». Han anket dommen og fikk i neste rettsinstans tre års fengsel for bl.a. å ha hatt eierinteresser i et firma som leverte nytt overvåkingsutstyr til politiet. * Parallelt med Trevoc-saken etterforsket politiet ham for narkotikalovbrudd. * I desember 2016 ble han dømt i Helsingfors tingsrätt til 10 års fengsel for 17 ulike lovbrudd, deriblant narkotikalovbrudd, trusler, forsøk på å hindre en etterforskning m.m. Flere andre personer, deriblant en annen politimann, ble dømt i samme sak. * Narkotikalovbruddene gjaldt innsmuglingen av seks tønner med til sammen 791 kilo hasj fra Nederland i løpet av 2011-2012. * I dommen heter det at Aarnio «uten skrupler misbrukte sin stilling i narkotikapolitiet». * Tiltalepunktet om at Aarnio hvitvasket penger ved hjelp av en prostituert kvinne ble forkastet. Retten mente derimot det var bevist at Aarnio hadde et seksuelt forhold til kvinnen og at han oppbevarte penger for henne. Dette er brudd på tjenesteplikten, ifølge retten. * Aktor i saken la vekt på at Aarnio hadde 447.000 euro mer enn hva som var forenelig med lønnen hans. Aarnio selv forklarte det med at han i 2002 hadde fått utbetalt pengene fra en nå avdød forretningsmann som betaling for et sikkerhetsopplegg. * Jari Aarnio benekter flere av de andre punktene i dommen fra tingretten. Han sier han aldri har hatt noe forhold til den prostituerte kvinnen, at han aldri har truet et vitne og at han ikke har prøvd å få en uskyldig mann mistenkt i hasjtønne-saken. * Ankesaken skal behandles høsten 2017 i den finske Hovretten. Kilde: Helsingfors Tingsrätt, NRK, Helsingin Sanomat, Yle

Aarnio ble heller ikke trodd på at han ikke hadde noe forhold til den prostituerte kvinnen. Han ble dømt for å ha oppmuntret henne til prostitusjon og for å ha oppbevart pengene hennes. Tiltalepunktet om at han hadde hvitvasket penger fra henne ble frafalt.

– Som en krimroman

Journalist og krimforfatter Staffan Bruun er ikke så overrasket som mange andre finner - og nordmenn - over at politifolk i vår del av verden kan havne på tiltalebenken.

STAFFAN BRUUN: Krimforfatteren og journalisten er ikke så overrasket over sin landsmann Jari Aarnio. Foto: Martin Giæver / NRK

– Jeg kjenner nesten litt skadefryd. Finland skryter jo av at vi er minst korrupt i verden. Aarnio-saken viser at man bruker å snakke om bananrepublikker, men bananene vokser veldig mye lenger nord enn i Colombia og Honduras, ler han.

– Historien høres ut som en krimroman?

– Jo, det er bedre enn en krimroman. Jeg har skrevet 13 krimromaner. Skulle jeg ha beskrevet Aarnio-saken, så ville folk sagt at det ikke kan skje. Det har ingen troverdighet at narkotikapolitiets sjef smugler knark. Som krimromanforfatter må man ha mer raffinert og utstudert historie.

Hvordan historien om Jari Aarnio ender, vet vi ikke før etter neste rettsrunde. I Norge må Eirik Jensen trolig vente til høsten før dommen i saken hans faller.

Enn så lenge er Eirik Jensen purk, ikke skurk - til det motsatte eventuelt er bevist.