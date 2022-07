– Jeg har hatt høyhælte sko på i en uke nå. Og det merkes!

Dronning Sonja ler.

På de høye hælene står hun støtt midt i det store, åpne rommet i galleriet Sandgrund i svenske Karlstad.

Inngangen er pyntet med blomster i rødt, hvitt og blått og i gult og blått. Den, for anledningen, blå løperen er rullet ut.

Utenfor gjør innbyggerne seg klare til midtsommerfeiring denne varme junidagen. Med blomster i håret spaserer de langs Klarälven, en av Sveriges lengste elver, som renner sakte forbi galleriet.

Klart for midtsommerfeiring i Karlstad. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Innenfor panoramavinduene står dronning Sonja. Bare få dager før hun fyller 85 år, er tempoet høyt.

Ni oppdrag på en uke. Nye taler nær hver dag. Fra helaftens gallamiddag for å feire prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag, til storstilt kunstpris-utdeling og kunstseminar.

Den hektiske uken ender i Karlstad.

– Nå er jeg litt sliten, sier dronningen lattermildt.

– Men er veldig glad for å være her, legger hun til.

Dronning Sonja debuterte selv som kunstner sent i livet, men har rukket å stille ut flere ganger. Nå vises bilder hun har laget, i galleriet Sandgrund i Karlstad i hele sommer. Foto: Vilde Helljesen / NRK

«S» for Sonja

Galleriet prydes av store krukker, keramikk og flere fargesterke bilder.

Dronningen står for både billedkunst og krukker i utstillingen. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Oransje, gult, kongeblått.

Den enkle signaturen «S» nede i høyre hjørne på bildene avslører at kunstneren er dronningen selv.

For i tillegg til å fortsatt være i full jobb som Norges dronning, har dronning Sonja de siste årene også viet mer tid til sin store lidenskap.

– Utfordringen er å få noen dager fri innimellom. Det blir dessverre ikke så meget som jeg gjerne ville. Men det er veldig fint med de dagene man kan konsentrere seg bare om det.

Med en «S» har dronning Sonja signert bildene hun har laget med Lars Lerin. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Dronningen ser seg rundt i galleriet.

– Å få fire-fem dager med det er gull verdt. Å få lov til å slippe alt annet og bare konsentrere seg om én ting. Det er det som holder en ved like, tror jeg. At man har noe å se frem til på den måten innimellom. Pustehull.

Dronning Sonja er lidenskapelig opptatt av kunst, både som kunstsamler og som utøvende kunstner. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Akvarell-mester på laget

På flere av bildene i galleriet i Karlstad står det ett navn til ved siden av S-en:

Lars Lerin.

Lars Lerin beskriver samarbeidet med dronningen som veldig givende og inspirerende. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Den svenske, stillfarne mannen med det lyse, litt bustete håret er en av verdens mest anerkjente akvarellmalere.

– Ah, jeg forsøkte jo å stenge av denne «jäkelen» her, sier Lerin og tar mobiltelefonen opp av lommen.

Det er travelt bare få timer før utstillingsåpning. Lerin ler litt forsiktig. Unnskylder seg og skrur av ringelyden.

I en uke i vinter fant dronning Sonja og Lerin tid til å stenge omverdenen ute og fordype seg i det kunstneriske arbeidet.

Dronning Sonja og Lars Lerin i arbeid på grafikkverkstedet i Asker i vinter. Foto: Tor Einar Krogtoft-Jensen

I grafikkverkstedet Trafo i Asker tok samarbeidet form.

En felles kjærlighet for Nord-Norge, i særlig grad Lofoten – der Lerin selv har bodd i mange år – la grunnlaget for bildene og koppergrafikken de to nå har laget sammen.

– Vi kom godt overens og hadde det moro med å jobbe sammen. Vi holdt på fra morgen til kveld, og det gikk veldig bra, sier Lerin til NRK.

– Det bygger mye på respekt for hverandre. Jeg synes det gikk veldig lett med dronningen. Da jeg arbeidet der, tenkte jeg ikke på at det var en dronning jeg arbeidet med. Det «fløt på», og vi hadde lyst til å se hvordan bildene ble, så det drev oss fremover.

Felles kjærlighet for Nord-Norge har resultert i bildeserien «Lofoten». Foto: Vilde Helljesen / NRK

Samarbeidet er blitt til bildeserien «Lofoten» og skal i sommer vises frem på Sandgrund, Lerins galleri i Karlstad.

Når dronning Sonja fyller 85 år på mandag, er det også med Nord-Norge som kulisse. Dagen skal feires privat på ferie på Helgelandskysten.

– At hun fyller 85 år kan man ikke tro når man omgås henne og arbeider med henne. Hun har jo så mye energi, sier Lerin.

Dronning Sonja og Lars Lerin trivdes godt med å jobbe sammen. Her er dronningen under utstillingsåpningen i Lars Lerins galleri Sandgrund, sammen med Lerins mann Junior. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Arven etter kunstner-dronningen

Overskuddet av salget fra utstillingen går til dronning Sonjas stiftelse, kunstnerstipendet QSPA (Queen Sonja Print Award).

Hennes drøm om å støtte kunstnere har siden prisen ble etablert i 2011 vokst til verdens største pris for grafisk kunst.

Bare få dager før hun dro til utstillingsåpningen i Karlstad, var kollegaer, venner og familie samlet til en storstilt pandemi-forsinket tiårsfeiring av QSPA.

Prisen QSPA Inspirational Award gikk i år til den samiske kunstneren Meerke Vekterli. Foto: Javad Parsa / NTB

– Jeg synes vi har kommet ganske langt. Men vi skal videre, sier dronning Sonja.

– Og det jeg håper for QSPA, er at vi har laget et solid grunnlag, så det kan leve videre selv når ikke jeg er her. At det vil få et enda bredere publikum og glede enda flere mennesker, at grafikken virkelig blir forstått og satt pris på og til glede for så mange som mulig.

Fristedet

Mens dronning Sonja har båret med seg interessen for kunst og det kreative hele livet, var hun 74 år da hun selv debuterte som kunstner og stilte ut i 2011.

Hun beskriver kunsten som en uvurderlig kilde til glede, inspirasjon og god helse.

For henne har kunsten ikke bare vært viktig rent personlig, men også for å kunne fylle rollen som dronning.

– Det er jo det stedet hvor man har sitt eget fristed. Og det betyr veldig mye for alle mennesker å finne det riktige fristedet. Så jeg har vært heldig med kunsten – og naturen, selvfølgelig, sier dronning Sonja.

Om kunsten har hatt enorm betydning for dronningen selv, har også hun stor betydning for kunsten i Norge, mener Solveig Øvstebø, direktør ved Astrup Fearnley Museet.

Hun beskriver en dronning som går på så mange utstillinger hun kan, som ønsker å treffe kunstnere, stille spørsmål og gå i dybden og forstå bakgrunnen og prosessen bak et kunstverk.

– Hun betyr veldig mye for norsk kunst. Hun er en alliert til oss som jobber innen kunstfeltet. Hun er en fantastisk kunstformidler, og hun er en forkjemper for kunstens rolle i samfunnet, sier Øvstebø.

Selv om dronning Sonja debuterte sent som kunstner selv, har hun vært en kunstsamler helt siden tenårene. En livslang kjærlighetshistorie.

Dagen før hun dro til Karlstad, var hun til stede ved åpningen av utstillingen «Åpne dører» i Kunststallen ved Slottet i Oslo.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Over 100 private bilder er hentet ned fra kongelige vegger og stilt ut offentlig. Dronning Sonja har kjøpt samtidskunst siden hun var ung og eier i dag rundt 1600 verk.

– Hun har samlet med hjertet, sier kurator Sune Norgren.

Rørt bestemor: – Dette klarer Ingrid flott

«Jeg håper du alltid vil ha dine egne rom der du kan kjenne deg helt fri, der du kan hente næring, hvile og inspirasjon – slik jeg gjennom mitt liv har hatt det i naturen, spesielt i fjellet, og i kunsten.»

Dronning Sonja beskrev prinsesse Ingrid Alexandra som en tøffing da hun talte til henne under feiringen av prinsessens 18-årsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dronningen snudde seg mot 18-årsjubilanten, prinsesse Ingrid Alexandra, da hun talte til barnebarnet under gallamiddagen på Slottet.

Dronning Sonja måtte lære kunsten å være dronning selv. Nå ser hun en ny generasjon vokse til. Hun blir rørt når vi spør om henne som følger etter.

– Det gir jo en utrolig glede og tillit til Ingrid, det er klart. Dette klarer hun flott, sier dronningen.