Dette er «Årets bilde» for 2023: – Et én gang i livet-øyeblikk

Det er nok en gang duket for Pressefotografenes klubbs konkurranse, «Årets bilde» – hvor de beste bildene og videoene fra norsk nyhetsmedia kåres.

I denne saken finner du alle vinnerne og deres bidrag.

Årets bilde

Tomm W. Christiansen, Aftenposten – Tatt av raset

Tatt av raset. Foto: Tomm W. Christiansen / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En kritisk tilstand som er nydelig fotografert. Det er en stor fortelling som er kommet til vår dørterskel; som ikke bare handler om å dra ut av landet for å dekke klimakrisen. Den angår oss.

Det er så viktig at vi gjør jobber som dette, og her har fotografen gitt hendelsen rom til å vokse til noe større. Maleriet hun bærer gir en sterk dobbel mening: Kanskje er det slik landskapet skulle ha sett ut?

Vi er imponert over timingen og den klare komposisjonen. Et én gang i livet-øyeblikk.

Dette bildet vant også 1. pris i klassen nyhet Norge.

Første ærespris

VG-fotograf Harald Henden vinner Pressefotografenes ærespris. Henden har dekket flere kriger og katastrofer for VG, hvor han har jobbet i over 30 år.

– Det er klart det betyr mye, og på en måte føler jeg at ringen er sluttet på sett og vis. Jeg er veldig stolt, beæret og ydmyk i forhold til det, sier Henden til NRK.

Henden var nylig åpen om at han har fått en alvorlig kreftdiagnose. Dette er første gang det deles ut en ærespris under «Årets bilde».

– Det er en stor glede å se og oppleve at man blir satt pris på, sier Henden.

VGs krigsfotograf Harald Henden har dekket krig og konflikter i flere tiår. Nå kjemper han selv mot sykdom. Fredag fikk han æresprisen for sitt lange arbeid i krig- og konfliktsoner for VG under Årets Bilde-utdeling på Vika Kino i Oslo. Du trenger javascript for å se video. VGs krigsfotograf Harald Henden har dekket krig og konflikter i flere tiår. Nå kjemper han selv mot sykdom. Fredag fikk han æresprisen for sitt lange arbeid i krig- og konfliktsoner for VG under Årets Bilde-utdeling på Vika Kino i Oslo.

Noe av juryens begrunnelse er blant annet:

«Pressefotografenes ærespris tildeles en norsk fotograf/journalist som har beveget, satt spor og utfordret gjennom sitt journalistiske virke. I år deles den ut til en som også har vist eksepsjonelt mot, stor humanitær innsikt, dyp journalistisk forståelse og formidlingsevne på høyt nivå»

Les hele begrunnelse fra juryen her Ekspander/minimer faktaboks Pressefotografenes ærespris tildeles en norsk fotograf/journalist som har beveget, satt spor og utfordret gjennom sitt journalistiske virke. I år deles den ut til en som også har vist eksepsjonelt mot, stor humanitær innsikt, dyp journalistisk forståelse og formidlingsevne på høyt nivå. I 2024 deles den ut for første gang til Harald Henden. Kjære Harald. En sann inspirasjon. Et forbilde. Historiebøkene hadde ikke vært de samme uten deg, dine bilder, jobben du gjør og medmennesket du er. Du setter spor, våger og inspirerer. Du er en enestående fotograf som formidler situasjonen til mennesker i krig og katastrofer med et tydelig medmenneskelig perspektiv. Vi kommer svært nær menneskene du skildrer; vi ser eieres følelser, deres håp, deres hverdag, eieres fortvilelse og drømmer. Du har en helt spesiell evne til å møte mennesker i krise med stor respekt og gjennom bildene dine blir vi kjent med dem og husker deres historie i ettertid. Dine skildringer er svært viktige for å øke forståelsen for hvordan mennesker i humanitære kriser har elet, og for å rive ned stereotypier, som altfor ofte blir brukt i fortellinger fra krig og katastrofer. Verden trenger dine bilder!

Nyhet Norge

2. plass: Christian Belgaux, Morgenbladet – Fosen-aksjonen

Fosen-aksjonen. Foto: Christian Belgaux / Morgenbladet

Juryens begrunnelse:

En klar visuell fortellerstil fra en stor nyhetsbegivenhet som ble dekket av mange.

Godt redigert, konsekvent og kortfattet. Man får en sterk følelse av å stå i mengden og høre de synge.

(Bidraget er en serie på seks bilder).

3. plass: Leif Arne Holme, Adresseavisen – Flammene slukte alt

Flammene slukte alt. Foto: Leif Arne Holme / Adresseavisen

Juryens begrunnelse:

Det er samtidig ro og dramatikk i bildet. Det forteller ikke alt, men gir oss en forestilling om det som må fare gjennom hodet til personen på bildet.

Det er også et eksempel på at alle nyheter ikke behøver å være store begivenheter som går verden rundt.

Nyhet utland

1. plass: Pontus Höök, VG – Zombiedopet

Zombiedopet. Foto: Pontus Höök / VG

Juryens begrunnelse:

Her kommer fotografen veldig tett på. Det er blitt et sterkt og brutalt vitnesbyrd over grusomhetene.

En aktuell nyhetsreportasje der alle bildene er sterke og reiser viktige spørsmål: Hvordan forholder vi oss til dette?

(Bidraget er en serie på syv bilder).

2. plass: Hans Arne Vedlog, Dagbladet – Nir Oz

Nir Oz. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet

Juryens begrunnelse:

Det skal ikke se slik ut på et barnerom. Man mer enn aner hva som er skjedd. Vi kan nesten høre skrikene og gråten. Et snapshot som bringer oss rett til hendelsene.

3. plass: Espen Rasmussen, VG – Frontlinjen

Frontlinjen. Foto: Espen Rasmussen / VG

Juryens begrunnelse:

En serie som også viser livet midt i konflikten: Smil og latter og død. Det er visuelt vakre, velkomponerte bilder, presist satt sammen.

(Bidraget er en serie på syv bilder).

Dagligliv Norge

1. plass: Stein Bjørge, Aftenposten – Flomflyktninger

Flomflyktninger. Foto: Stein Bjørge / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

Godt sett! En godt fotografert kombo av hverdagsliv inn i en nyhetshendelse. Det hele fremstår litt tragikomisk, men vi setter latteren fort i halsen.

2. plass: Gabriel Aas Skålevik, VG – Rodny

Rodny. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Juryens begrunnelse:

En følsom og utradisjonell måte å fortelle en historie, som dessverre er virkelighet for mange. Et sterkt blikk og uttrykk, fotografert med ømhet.

3. plass: Eivind Senneset, eget arbeid – Banemester Sisyfos

Banemester Sisyfos. Foto: Eivind Senneset / Eget arbeid

Juryens begrunnelse:

Et umulig prosjekt, vi må bare beundre den standhaftige mannen. Og fotografen. Rett og slett et vakkert bilde.

Sport nyhet

1. plass: Paal Audestad, Aftenposten – En stille protest

En stille protest. Foto: Paal Audestad / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En stille, men klar protest, med nikkedukkene rundt som klapper. Det er kvinnen mot pampeveldet. Dette viser kraften i et stillbilde.

Symboltungt, og med et frosset ansiktsuttrykk som sier: Skuffet, men ikke nedkjempet.

2. plass: Bjørn S. Delebekk, VG – Superhelten

Superhelten. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Juryens begrunnelse:

En nydelig komposisjon. Her gjør fotografen det en god fotograf skal gjøre: Han følger med videre, etter målstreken er passert.

3. plass: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa – Avgjørelsen

Avgjørelsen. Foto: Johan Arnt Nesgård / Trønder-Avisa

Juryens begrunnelse:

Noe dramatisk skjer. Uttrykkene avspeiler et drama og fotballens engasjement; superlokalt og globalt.

I dette universelle bildet forstår vi hvorfor så mange mennesker er tiltrukket av sport.

Sport reportasje

1. plass: Tomm W. Christiansen, Aftenposten – Fotballens Mekka

Fotballens Mekka. Foto: Tomm W. Christiansen / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En klar vinnerserie. Det har tidligere ikke vært lett å komme seg inn i disse kulissene. Fotografen har jobbet rundt noen sentrale protagonister.

Det er befriende at det ikke er fotball i bildene, men det det virkelig handler om: Big business.

(Bidraget er en serie på åtte bilder).

2. plass: Martin Slottemo Lyngstad, Aftenposten – Messis amerikanske rike

Messis amerikanske rike. Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

Visuelt sammenhengende, humoristisk og med noen modige valg. En leken bruk av farger som gjør at formen henger fint sammen.

En god, effektiv fortelling om Messi som en nesten-Messias.

(Bidraget er en serie på syv bilder).

3. plass: Vegard Grøtt, Bildbyrån – Unikumet

Unikumet. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Juryens begrunnelse:

Fotballstjerna som har blitt et verdensfenomen. Fint innpakket og stramt redigert serie.

(Bidraget er en serie på fem bilder).

Klima og miljø

1. plass: Tomm W. Christiansen, Aftenposten – Siste skrik

Siste skrik. Foto: Tomm W. Christiansen / Aftenposten

En bildeserie som er lettfattelig og enkel i formen, men likevel sterk i fortellingen og uttrykket.

Som en dystopi, en skrekkfilm.

(Bidraget er en serie på seks bilder).

2. plass: Espen Rasmussen, VG – Slik forandres Norge

Slik forandres Norge. Foto: Espen Rasmussen / VG

Juryens begrunnelse:

Noe forandres i det stille. Fotografen følger temaet, ikke bare ved å oppsøke flom og ras, men ved å følge problemstillingene og konsekvensene på en annerledes måte. Det er en veldig visuell fortellerstemme om et veldig vanskelig tema.

Serien har god variasjon av detaljer og store scener. Et flott eksempel av hvordan du putter sammen biter til å forme et bilde.

(Bidraget er en serie på ni bilder).

3. plass: Stian Lysberg Solum, NTB – Vannveien

Vannveien. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Juryens begrunnelse:

Her trengs ingen tekst. Et symboltungt klimabilde: Det lille mennesket der naturen tar overhånd. Dette blir virkeligheten hvis vi ikke gjør noe.

Portrett

1. plass: Per Kristian Aale, Aftenposten – De modige

De modige. Foto: Per Kristian Aale / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En krevende oppgave som er utrolig godt og kreativt løst og evner å overraske. Alle bilder er utrolig komponert med fint lys. Selv om portrettene er fra forskjellige miljø, er det er fin tone, en atmosfære, som binder dem sammen.

(Bidraget er en serie på syv bilder).

2. plass: Line Møller, VG – Jessicas verden

Jessicas verden. Foto: Line Møller / VG

Juryens begrunnelse:

Et portrett fullt av liv og håp! Det er sterkt og skjørt på samme tid. Vi liker det barnlige, lekne uttrykket i ansiktet, lyset og den sterke formen.

3. plass: Helge Skodvin, Getty Images – Jon Fosse

Jon Fosse. Foto: Hege Skodvin / Getty Images

Juryens begrunnelse:

En annerledes måte å fange en nyslått nobelprisvinner på. Omgivelsene understreker hvor han kommer fra. Honnør til en fotograf som mestrer å lage noe fint ut av det dårlige været. Og klarer å overtale kilden til å gå ut i det.

Åpen klasse

1. plass: Lars Martin Hunstad, frilans – In the land of the midnight sun

In the land of the midnight sun. Foto: Lars Martin Hunstad / Frilans

Juryens begrunnelse:

Her stiller spørsmålene seg i kø. Hvert bilde fremkaller nysgjerrighet. En superinteressant, overraskende, morsom og sprø serie.

En komposisjon som er så gal at den blir riktig.

(Bidraget er en serie på 19 bilder).

2. plass: Martin Slottemo Lyngstad, Aftenposten – Tilbake til bart – en typologi

Tilbake til bart – en typologi. Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

Fotografen har fanget en trend med en morsom idé som er godt utført. Ved at fotografen har tatt tydelige grep som å kutte øynene, blir det åpenbart hva det handler om.

Vi liker at det er så rett fram og sikkert gjennomført.

(Bidraget er en serie på ti bilder).

3. plass: Signe Fuglesteg Luksengård, Aftenposten – Erna er framleis stjerna

Erna er framleis stjerna. Foto: Signe Fuglestad Luksengård / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En ny, humørfylt måte å fortelle dette på. En lett absurd fortelling om politikk. Det er som om fotografen har tatt et steg tilbake.

I stedet for å fotografere den opplagte begivenheten, får vi et innblikk i hva som skjer i mellomrommene.

(Bidraget er en serie på åtte bilder).

Dokumentar Norge

1. plass: Erlend Berge, Vårt Land – Kjære alle saman

Kjære alle saman. Foto: Erlend Berge / Vårt Land

Juryens begrunnelse:

En uvanlig, gjennomtenkt og velformet serie om nyhetshendelser før de proklameres. Veldig norsk, og samtidig ganske eksotisk. Bildene vekker tanker. Selv om det ikke hender noe, hender det noe i betrakteren. Fotografen makter virkelig å gjøre stille motiver levende.

(Bidraget er en serie på tolv bilder).

2. plass: Andrea Gjestvang, frilans – Fernweh

Fernweh. Foto: Andrea Gjestvang / Frilans

Juryens begrunnelse:

En vakker serie som føles urnorsk og moderne samtidig. Her kommer fotografen tett på natur og mennesker.

Det er en god variasjon i motiver, men hele tiden vakkert og nært.

(Bidraget er en serie på tolv bilder).

3. plass: Bjørn S. Delebekk, VG – Opp fra dypet

Opp fra dypet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Juryens begrunnelse:

En klassisk bildereportasje som er interessant fotografert. Fotografen vender tilbake til nyhetssaken og fortsetter den videre fortellingen.

Vi kjenner virkelig hovedpersonens kamp på kroppen. Hvert bilde drar oss videre i historien. Serien er satt sammen på en god måte.

(Bidraget er en serie på ti bilder).

Dokumentar utland

1. plass: Gina Grieg Riisnæs, Aftenposten – Krigens hverdag

Krigens hverdag. Foto: Gina Grieg Riisnæs / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En veldig sterk og stor fortelling som veksler mellom brutalitet og spor av hverdagsliv og også håp.

Den har med seg veldig ulike situasjoner og veksler mellom disse på en måte som gir mening. Man føler veldig på en pågående krise som aldri stopper. Den har en åpen slutt.

(Bidraget er en serie på tolv bilder).

2. plass: Stein Bjørge, Aftenposten – Burnley

Burnley. Foto: Stein Bjørge / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

Nært fortalt om et vanskelig tema å begi seg ut på, nemlig en ganske usynlig type fattigdom i et land nær oss.

Serien er velredigert og med virkelig gode enkeltfotografier. Det er fine skifter mellom lys og mørke og mellom eksteriør og interiør.

(Bidraget er en serie på ni bilder).

3. plass: Per Kristian Aale, Aftenposten – Vokser opp til å bli Putins soldater

Vokser opp til å bli Putins soldater. Foto: Per Kristian Aale / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

Det ligger stor innsats i bare å få tilgang til å fotografere denne serien. Her handler alt om fortellingen, det er ingen overflødige bilder.

Det er et sterkt og skremmende bilde av den nye generasjonen. Fremtidens kanonførere.

(Bidraget er en serie på syv bilder).

Årets nykommer

Ingeborg Miriam Aagesen, student – Eana

Eana. Foto: Ingeborg Miriam Aagesen / Student

Juryens begrunnelse:

Serien har et kraftfullt, nesten filmatisk visuelt språk. Stilen er gjennomført, ekspresjonistisk og konsekvent. Det er enda et eksempel på en vellykket avgjørelse om å gå tilbake til en av de store nasjonale nyhetshendelsene dette året og gå dypere inn i tematikken.

Vi kjenner at vi blir nysgjerrige på mer, og håper fotografen vil fortsette fortellingen. Vi skulle gjerne sett at serien var bredere med et større antall folk og historier.

(Bidraget er en serie på åtte bilder).

Nyhetsvideo:

1. plass: Ahmed Abu Kmeil, Jebril Abu Kmeil, Mohammed Alayoubi og Eva Marie Bulai, NRK – Sykehusene i Gaza

I flere dager fulgte vi legen Mohammed Al-Naklah på jobb på Nasser-sykehuset på Gazastripen. Videoen vant prisen "Årets videojournalist" i 2023. Du trenger javascript for å se video. I flere dager fulgte vi legen Mohammed Al-Naklah på jobb på Nasser-sykehuset på Gazastripen. Videoen vant prisen "Årets videojournalist" i 2023.

Juryens begrunnelse:

Dette er en sterk fortelling som berører. Man får et innblikk i hvordan situasjonen på sykehusene i Gaza er. Vi ser krigens lidelser gjennom en lege som blir en aktivt handlende protagonist.

Som seer får man et inntrykk av krigen fra et palestinsk perspektiv, og hverdagen til helsepersonell i Gaza. Som en nyhetssak liker juryen at videoen er observerende og tar dokumentariske grep som gjør at karakterene får slippe fram og drive historien. Noen av sekvensene er brutale, og juryen mener det er viktig at videojournalister viser krigens bestialitet.

Videoen er et viktig vitnesbyrd av krigen i Gaza, og spesielt på hvordan krigen rammer barn.

2. plass: Mariel Mellingen, Sorosh Sadat, TV 2 – Stille protest

Stille protest. Foto: Mariel Mellingen, Sorosh Sadat / TV2

Juryens begrunnelse:

En tilsynelatende enkel liten nyhetssak rundt en salgsbod for sjal i Teheran. En verité-aktig tilnærming til en nyhetssak om protestene i kjølvannet av døden til Mahsa Amini i fangenskap.

Videoen viser motet som kreves av kvinnene, og gjennom dette kan vi forstå litt mer hva de risikerer. Kvinnene får snakke for sin egen sak og dette kontekstualiseres av opptøyene og mannen som selger sjal.

3. plass: Kjetil Iden, Ole Enes Ebbesen, TV 2 – Hatet i Hebron

Hatet i Hebron. Foto: Kjetil Iden, Ole Enes Ebbesen / TV2

Juryens begrunnelse:

Reporteren kontekstualiserer konflikten på Vestbredden gjennom vitnesbyrd fra palestinere som har blitt fordrevet av israelske bosettere.

Reportasjen tar seeren med inn i livene til en palestinsk familie, som lever under trusler. En mobilfilm fra en kvinne, som sammen med sin 12 år gamle sønn blir bortført og bøtelagt for å ha gjetet for nære bosettingene, gjør inntrykk.

Denne fortellingen flettes sammen med resten av reportasjen, som dekker dette miljøet godt visuelt.

Videoreportasje/dokumentar

1. plass: Christian Breidlid, NRK – Kampen mot kroppen

Elisabeths endometriose har spredt seg til lungene. Hadde legene funnet ut av hva hun lider av tidigere hadde hun hatt et annet liv. Du trenger javascript for å se video. Elisabeths endometriose har spredt seg til lungene. Hadde legene funnet ut av hva hun lider av tidigere hadde hun hatt et annet liv.

Juryens begrunnelse:

En visuelt sterk video som dekker en viktig tematikk. Videojournalisten har fått god tilgang, og bruker humor og situasjoner for å fortelle om en kvinnes utfordringer i helsevesenet.

Her avdekkes viktige forhold som viser hvordan sykdommene kan påvirke en kvinnes liv. Tilliten som er skapt med hovedpersonen er imponerende. Helstøpt.

2. plass: Aage Aune, Bent Skjærstad, TV 2 – Vuhledar

Vuhledar. Foto: Aage Aune, Bent Skjærstad / TV2

Juryens begrunnelse:

Journalistene tar en stor risiko. Ved å velge en deltagende form, hvor vi som seere også får innsikt i hvordan reportasjen blir til, får vi innsikt i journalistenes utfordringer med å få tilgang til fronten. Det er en dramatisk fortelling som gir en følelse av å være tett på de russiskokkuperte områdene.

De subjektive grepene gir fortellingen en sterk tilstedeværelse. En følelse av å være lettet, og samtidig vemod over de som blir igjen når journalistene drar, sitter igjen når journalistene forlater byen.

Videoen dokumenterer et lite utsnitt av en krig som har endret Europa.

3. plass: Haakon Eliassen, Robert Reinlund, TV 2 – Thereses død

Thereses død. Foto: Haakon Eliassen, Robert Reinlund / TV2

Juryens begrunnelse:

Godt journalistisk arbeid over lang tid. Videojournalistene er med å avdekke forhold en ressurssvak gruppe i samfunnet lever under. Rusmisbrukere får sjelden komme til i media.

Juryen blir svært beveget av historien om Therese, som bor under uverdige forhold i en kommunal bolig i Bergen. Videoen klarer å kontekstualisere en politisk sak gjennom Thereses perspektiv.

God bruk av dramaturgi. En nøktern historie med gjennomtenkt billedbruk, som provoserer og engasjerer.

Årets bilde og bilder fra de andre kategoriene vil bli utstilt på Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo frem til slutten av april.