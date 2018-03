Danske Thomas og Joshua French beskyttet skip mot piratangrep

* Joshua French og Tjostolv Moland var i DR Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

* Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

* Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

* 18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

* 6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten.

* 19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

* I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han, av hensyn til en svært redusert helsetilstand, fått bo alene i en leilighet, under vakthold.

* Norske myndigheter arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge. 17. mai i fjor bekreftet statsminister Erna Solberg at French samme dag var blitt overført til Norge. Daværende utenriksminister Børge Brende sa at French var overført på humanitært grunnlag.

KILDE: NTB