Da livet starter på nytt

Det er et normalt liv som alle burde ha, sier 27 år gamle Anastasia Mishchenko fra Dnipro, øst i Ukraina.

I mars i fjor dro hun på den lengste reisen i sitt liv. Mishchenko ville egentlig ikke forlate hjemlandet, men gikk til slutt med på det etter overtalelse fra moren og kjæresten.

Etter fire lange dager landet hun i Oslo, hvor hun trodde hun skulle være i bare noen uker.

Hun følte ingenting, og stresset gjorde det vanskelig å ta inn de nye omgivelsene.

Mange av de samme tankene gikk igjen hos 30 år gamle Anastasiia Fedorovska.

– Jeg tror det første jeg la merke til i Norge var at luften var veldig frisk. Friskere enn noen gang. Og at himmelen var så lav. Det føltes som om den var lav fordi at det var slutten på verden.

Overrasket over hvor mange som ville hjelpe Du trenger javascript for å se video.

Connect Ukraine

Da krigen brøt ut satt Irena Dahl i Norge og følte på et sterkt ønske om å bidra, men hun visste ikke hvordan.

33-åringen er norsk statsborger, men kommer opprinnelig fra Mykolajiv sør i Ukraina.

Dahl hadde tidligere lyst til å bli med i Latinamerikansk forening sitt prosjekt #OssKvinner. Hun ble med på et møte, og ideen om Connect Ukraine ble skapt.

– Ideen med navnet var at folk skulle ha kontakt med andre ukrainske, men også med det norske samfunnet og andre frivillige foreninger, forteller daglig leder av LAF, Karen Contreras.

En trygg møteplass

Prosjektet Connect Ukraine skapte en trygg møteplass for kvinner og barn.

De fikk tilbud om støttegrupper, samtaler med psykolog, filmkvelder, piknik, turer og mer.

Takket være ukrainske medlemmer bosatt i Norge, klarte de å nå flere flyktninger og spre ordet om arrangementene.

Deltakere i Oslo besøkte Munchmuseet sammen. Halloween-workshop med deltakere i Drøbak. Det ferdige resultatet etter workshop i Drøbak. Deltakerne i Bærum samlet seg for å lage kranser med kongler. Sommersamling i Oslo. Juleverksted i Drøbak.

– Det var veldig viktig å spørre deltakerne hva de ville gjøre og inkludere dem, sier Contreras.

De fikk et fristed for å kunne dele problemene sine og hjelp til å mestre hverdagen i et nytt land.

Det ble også viktig at all informasjon skulle være på ukrainsk og ikke russisk.

– Det var en trigger for mange, spesielt i starten. Vi har en felles arv og kulturell tilknytning til Russland, og da vi skulle ha filmkvelder måtte vi passe på at filmene ikke hadde forbindelser med Russland, sier Dahl.

Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Takknemlig for fellesskapet

Anastasiia Fedorovska følte at livet var satt på vent og at alt var så fjernt, frem til hun fant ut om Connect Ukraine.

– Det ga meg en følelse av tilhørighet. Jeg fant folk som var lik meg og som jeg kunne bli venner med.

Etter hvert som organisasjonen vokste og spredte seg til flere steder, ble Fedorovska en av koordinatorene.

– Jeg hadde en bestemt ide om at jeg måtte finne meg en jobb. Jeg fikk mye avslag fordi at jeg ikke kan norsk, og ble derfor kjempeglad da jeg fikk jobbe for Connect Ukraine.

Fra venstre: Anastasiia Fedorovska, Irena Dahl, Anastasia Mishchenko, Karen Contreras, Anastasya Mokienko og Valeriia Varavina. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Da Anastasia Mishchenko måtte begynne helt på nytt, slet hun med å finne informasjon, spesielt med tanke på at hun ikke snakker Engelsk eller Norsk.

– Det er veldig viktig å ha slike organisasjoner. Jeg følte meg endelig forstått og er så takknemlig for Norge og menneskene jeg har møtt her.

En ny hverdag

En av de første tipsene Valeriia Varavina fra Kharkiv fikk, var at frivilligarbeid er en god mulighet for å danne vennskap og lære hvordan det norske samfunnet fungerer.

Senere oppdaget hun Connect Ukraine og endte opp med å bli koordinator for arrangement i Drøbak, hvor hun ble boende.

Valeriia Varavina sammen med deltakere i Drøbak. Connect Ukraine pizzakveld i Drøbak. Pizzakvelden er en av mange arrangementer som Varavina bidro til å arrangere.

Varavina satt pris på muligheten til å jobbe og å skape et inkluderende miljø. Nå fyller hun også tiden med norskkurs og en ny jobb.

– Jeg føler meg heldig som har fått en stilling hos et arkitektfirma. Det gjør at jeg føler meg litt fri.

Hun har en master i arkitektur fra Ukraina og er veldig glad for å kunne fortsette med det.

Fint å kunne bidra

39 år gamle Anastasya Mokienko var i sjokk de første månedene etter at krigen brøt ut.

Hun har bodd i Norge de siste 20 årene og fikk et sterkt behov for å bidra der hun kunne.

Følte seg litt desperat Du trenger javascript for å se video.

Hun kjente Contreras i LAF fra før og ble spurt om hun ville hjelpe ukrainske flyktninger med stressmestring.

Mokienko har nemlig drevet med meditasjon, dans og yoga i flere år. Hun holdt flere timer hvor målet var at folk skulle få litt fri fra de vonde tankene.

– Jeg så at ansiktene deres ble lysere etter timene. De kom inn med tunge tanker og dro med et smil. Det føltes veldig godt for meg, forteller Mokienko.

Foto: Privat

Irena Dahl slet med å konsentrere seg om annet enn krigen og hvordan hun skulle få moren sin til Norge.

Hun mistet venner fra Russland som støttet invasjonen og føler at hun fikk en omstart på livet.

Nå hjelper hun til der hun kan og moren trenger en del oppfølgning. Det har ikke vært lett for henne å flytte til et helt nytt land med et nytt språk i en alder av 62.

Samtidig har Dahl prøvd å nyte tiden hun har sammen med moren, for hun vet at hun vil dra tilbake så fort hun kan.

Satt på pause

Selve prosjektet Connect Ukraine er nå satt på pause grunnet mangel på midler.

Døren er likevel åpen hos LAF. Flere har blitt med på andre prosjekter som #OssKvinner og språkvenntreff.

– Å ha et nettverk og delta i prosjektet har hjulpet meg personlig veldig mye. På et tidspunkt hadde jeg et ønske om å kanskje delta i krigen som soldat. Jeg føler fremdeles at jeg ikke gjør nok men jeg prøver å hjelpe så mye jeg kan, forteller Dahl

LAF søker flere midler og ønsker å jobbe med målgruppen.

Det er en vanskelig tid for ukrainerne og vi vet at de ikke alltid har overskudd til å organisere seg, forteller Contreras.

– Det har vært utrolig givende for meg og jeg har truffet fantastiske damer.