HER HJELPER DET LITE MED MASTERGRAD: Underteikna har studert statsvitskap i både Aberdeen og Kairo. Men hadde kanskje hatt meir nytte av eit maskinførarbevis og styrketrening. Her blir ein pallegaffel berga, bit for bit, slik at ein igjen kan transportere bringebær med traktor.

Foto: NRK