Koronakrisen har gjort at vi må finne kreative løsninger i hverdagen og møtes på nye måter. Her er noen av bildene som ikke var vanlige før koronakrisen.



Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Det er fredag. Smittevernhensyn gjør at Vinmonopolet i Markveien i Oslo slipper inn bare ti personer av gangen. Med en meters avstand, blir køen for edle dråper lang.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Hjemme hos familien Luraas Ward i Bærum, går Tim Ward og de to barna inn i sin femte uke med hjemmekontor og hjemmeskole. Det er ikke alltid så lett for ham å få jobbet effektivt, spesielt ikke når førsteklassingen Henry skal ha hjemmegymtime.



– Jeg må bare være pragmatisk og ta det for det er. Noen ganger er det stressende og frustrerende, men på den andre siden føler jeg meg heldig som får tilbringe så mye tid med barna. I det hektiske hverdagslivet eksisterer vi ikke sammen på den samme måten og vi blir mye bedre kjent nå, enn når vi er bundet til alt hverdagslig stress og rutiner. Men jeg vil ikke ha det sånn for alltid altså, sier han.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

En lørdag på Kolsåstoppen i Bærum. Mange har søkt ut i naturen for å nyte sol og frisk luft. Her er det trangt om sitteplassene med best utsikt.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Det er like før påske i Paulus kirke i Oslo. Sokneprest Arne Jor og kapellan Kristine Henriksen Aarflot må tenke kreativt for å få påskegudstjenesten ut til folket. De spiller langfredagsgudstjenesten inn på video en uke i forveien.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

På parkeringsplassen utenfor Norges Varemesse i Lillestrøm er det drive-in-konsert. Rundt 200 biler har parkert, FM-båndet er stilt på riktig frekvens for å få inn konsertlyden. Ingen får forlate bilene. På scenen og mellom bilene holder Klovner i kamp utendørskonsert.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

I et guttekollektiv på Majorstuen i Oslo har Magnus Åstebøl, Anton Abilov og Eirik Rønningstrand fått på seg leopardbukser og Hawaii-krans. De er på videokonferansefest med 80 andre fra hele verden. Festen finner sted i flere ulike online-rom, med ulike aktiviteter. Nå står påskeeggmaling med livemusikk for tur. Tidligere har de vært med på sjaman-sesjon med en fra Mexico. Senere venter blant annet quiz arrangert fra Dublin.



– Alle sitter jo bare hjemme nå og har lyst til å ha det litt gøy. Derfor ville vi finne på noe annerledes for å spre litt gode vibber, sier Abilov, som sammen med venner rundt omkring i verden står bak arrangementet Quarrantine Night Live.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Ser dere oss nå? Eli og Jostein Hauger roper til datamaskinen.

I Nittedal, ikke så langt fra Hakadalen, danser og spiller danselaget «Kjerringa med staven» vanligvis sammen hver mandag. Smitteverntiltakene gjør at de ikke kan møtes fysisk lenger. Løsningen ble opplæring i videochat og mandagsdans via internett.

15 minutter unna, på Hagan i samme kommune, har Buchard Wellmann (61) ingen å danse med. Men vaskekost, det har han, og den funker fint som dansepartner.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Jeg har ikke smilt så mye på veldig lenge, som jeg gjorde da vi fikk denne løsningen opp og stå. Jeg måtte sende en mail til resten av gjengen hvor jeg skrev «dette gjorde dagen min», sier Wellmann.



Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

I Hurdal sitter aktivitør Iris Eriksen og syr smittevernfrakker og påskekyllinger. Dagsenteret hun jobber på er koronastengt, men siden hun syr, bestemte hun seg for å bidra med noe konkret til dugnaden. Nå har hun aktivisert fem kvinner i lokalmiljøet til å sy smittevernutstyr. Påskekyllingene leverer hun på døren til de som har lyst på en.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

I Bakkehaugen kirke i Oslo er det stillere enn i en vanlig bisettelse. Kun familiemedlemmer i samme husstand kan sitte sammen. Resten må sitte med to meters avstand når de skal ta farvel med Grethe Mørk.