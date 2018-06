– Det er tungt å være overvektig

– Ser jeg tjukk ut nå?

Fritz Deila-Osan (27) ser inn i kameraet. Han vet hvordan det er å slite med overvekt.

– Å være overvektig er tungt. Det verste er helseproblemene og stigmaet. Det å føle seg sosialt utstøtt. Folk sier ikke «du er tjukk, du kan ikke være her», men du føler på at du er for stor, forteller Deila-Osan til NRK.

For tre år siden veide han 131 kilo.

– Det å være overvektig er tungt Du trenger javascript for å se video.

Ungdommens fedmeprosjekt

Norske barn og unge blir stadig tjukkere, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Onsdag samlet politikere, helsetopper og forskere seg for å presentere et nytt internasjonalt prosjekt – med mål om å få bukt med overvekt på en ny måte.

Fedme og overvekt er nemlig på dagsordenen i hele Europa – og EU har spyttet inn 97 millioner til et internasjonalt forskningsprosjekt som skal ledes av det norske Folkehelseinstitutt (FHI).

Laster Highcharts-innhold

– Norsk ungdom som møter på sesjon for militæret i 17-18 årsalderen er mye mer overvektige enn tidligere, og andelen øker. Mellom 15 og 17 prosent av alle norske 8-åringer er overvektige. Dette er også et globalt problem, forteller Knut Inge Klepp, prosjektleder for det nye fedmeprosjektet og områdedirektør ved FHI.

NYTT: Aldri før har forskning om fedme involvert unge og satt det inn i en helhetlig kontekst, forteller prosjektleder Knut Inge Klepp. Foto: Helsedirektoratet

– Hva er det dere vil finne ut av?

– Før har man prøvd å finne det ene tiltaket som skal løse problemet. Dette prosjektet skal se helhetlig på et sammensatt problem. Ungdommens stemme har vært helt fraværende i forskningen til nå. Vi vil involvere dem det handler om på en mer direkte måte for å få innsikt i de reelle utfordringene, sier Klepp.

Overvekt og fedme Ekspandér faktaboks Personer med overvekt har for store energilagre i form av fettvev.

har for store energilagre i form av fettvev. Overvekt øker risikoen for en rekke livsstilssykdommer.

Fedme er en mer alvorlig form for overvekt.

er en mer alvorlig form for overvekt. Personer med fedme har for store fettmengder i og omkring indre organer.

Personer med kroppsmasseindeks (BMI) over 30 har per definisjon fedme.

Fedme gir betydelig økt risiko for alvorlige sykdommer og redusert levetid. Kilde: Store medisinske leksikon og Verdens helseorganisasjon.

Les også: Bekymret for økende fedme blant voksne

«Tjukka» – «fleskeberget» – «gris»

Mobbingen startet allerede 1. skoledag for Mari-Mette Graff.

– Jeg var litt rundere enn de andre åtteåringene, men jeg var ikke tjukk før senere. Men siden de sa jeg var «tjukk» og «bolle» og «fleskeberg», så begynte jeg å se på meg selv som det. Jeg følte meg ikke like mye verdt som de andre, forteller Graff.

En barndom fylt av skjellsord og skam førte til slutt til at selvrespekten og verdigheten raknet. Mat ble en måte å straffe seg selv på, og Mari-Mette begynte å spise. «Jeg er jo så stygg og dum», tenkte hun. Og spiste enda mer.

Etterpå kom skamfølelsen.

– Det ble en ond sirkel; selvforakt – mat – skam – fedme. Jeg var i et hamsterhjul. Jeg tror veldig mange kan oppleve det.

KAMUFLASJE: Mari Mette er 16 år og har jobbet hardt for at skolefotografen ikke skal få se hvor stor hun er. Foto: Privat

Da hun var 16 år prøvde hun å gjemme seg bort så langt det lot seg gjøre.

– På bildet har jeg gjemt dobbelthaka så godt jeg kan ned i et skjerf. Det er helt typisk. Jeg veide 95 kilo og var 165 høy. Det er vanskelig å ville være usynlig når kroppen din er så ekstremt synlig. Det er mange kamuflasjeteknikker. Jeg klippet meg «frikete» og tok på svart leppestift for at folk heller skulle se på håret og ansiktet mitt enn på kroppen, forteller hun.

Mot slutten av tenårene viste vektnålen 150 kilo.

– En enkel ting som å reise på ferie blir vanskelig når du knapt klarer å få rumpa di ned i flysetet og må be om belteforlenger. Mobbingen gikk fra at barn kalte meg feit, til at voksne mennesker sa «herregud» da de passerte meg, forteller hun.

KOMPLEKSER: Mari Mette tror det er vanlig at folk spiser mer av å føle seg dårlig som en form for trøst – det blir en ond sirkel, forteller hun. Foto: Privat

Les også: Fedme koster samfunnet

– Ikke opp til det enkelte barnet

Nå skal forskere fra 14 ulike steder i Europa, Australia, Sør- Afrika og USA granske hvordan samfunnet kan legge til rette for mindre fedme blant unge i framtida, under ledelse av Folkehelseinstituttet.

– Jeg er veldig stolt over at Norge har fått ansvar for dette. Overvekt blir sett på som et av de store samfunnsproblemene EU vil takle, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

VIKTIG: Camilla Stoltenberg er stolt over at det er Norge og folkehelseinstituttet som skal lede det internasjonale forskningsprosjektet. Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

Det langsiktige målet er å utvikle en database og et slags kart over alle faktorer som påvirker overvekt. Sammen med ungdom skal forskere også lage forslag til politikk som politikere og næringsliv kan følge opp.

– Vi skal se på de sosiale, økonomiske og fysiske forholdene som bestemmer hvor vanskelig det er å velge sunt for den enkelte av oss, forteller Stoltenberg.

Det er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, glad for. De er en av partene i fedmeprosjektet, og tror ofte det er systemene rundt barn og unge som fører til overvekt.

– Ungdom skal ikke bli fortalt på en moraliserende måte at de skal spise mindre eller trene mer. Det er ikke opp til det enkelte barnet. Vi skal heller se på de strukturelle årsakene til at stadig flere ungdom er overvektige, sier Karoline Sten Nylander, prosjektleder i Press Barn og Ungdom.

INVOLVERE UNGDOM: Det er avgjørende at unge selv får bidra i forskningen mener Karoline Sten Nylander, prosjektleder i Press Barn og Ungdom. Foto: Nei til EU

– Vanskelig å være sunn

Fritz Deila-Osan har prøvd alt for å gå ned i vekt.

– Jeg hadde personlig trener, syklet, tok slankepiller og prøvde 5:2-dietten. Til slutt tok jeg en slankeoperasjon fordi ingenting hjalp. Da gikk jeg ned 40 kilo. Men jeg har gått opp ti kilo igjen, forteller han.

VANSKELIG: Å veie 131 kilo påvirket livet til Fritz Deila-Osan både helsemessig og sosialt. Foto: Privat

Det mest utfordrende var å begrense porsjonene med mat. Appetitten økte når han kjedet seg, og særlig etter at han begynte på sovetabletter.

– Jeg synes det var vanskelig å kjøpe sunn mat og lett å ta ferdigmat i butikken, eller take away. Å lage mat fra bunnen av hjemme, gjorde jeg sjelden.

27-åringen tror psykisk helse og overvekt henger tett sammen.

– Jeg ble veldig innesluttet og deprimert av å være overvektig. Jeg merket det mest når jeg skulle shoppe og måtte gå i XL-butikker. Jeg gikk opp i kolestrol og fikk vondt i ledd. Helseproblemene ble en utfordring i hverdagen, forteller han.

LETTERE: Etter en omfattende fedmeoperasjon er Fritz gått ned i vekt. Foto: Maria Knoph Vigsnæs

– Ungdom må snakke til ungdom

I dag er Mari-Mette Graff 51 år, nesten 70 kilo lettere enn hun var i slutten av tenårene, og leder Landsforeningen for overvektige.

ET ANNET LIV: I dag er Mari-Mette Graff leder for landsforeningen for overvektige. Foto: Privat

Hun tror det er viktig å sette overvektsproblemer i sammenheng med samfunnsstrukturer og politikk.

– Også er det viktig at ikke bare voksne forteller barn og ungdom at de skal leve sunnere, men at ungdom snakker til ungdom.