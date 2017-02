WWF varsler ulvesøksmål mot regjeringen

– Dersom man prøver å tolke det slik at den potensielle lovendringen betyr å skyte mer ulv enn i dag, så tar vi saken til retten for å få stoppet endringen, sier Jensen til NRK.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ønsker å endre naturmangfoldsloven slik at også ulv som ikke utgjør et skadepotensial kan felles. Jensen mener forslaget vitner om en presset regjering.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil endre naturmangsfoldloven. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ved enhver korsvei hvor stortingspolitikere ikke får viljen sin, skal man da kunne endre loven? spør hun.

Jensen mener den foreslåtte lovendringen vitner om at regjeringen er svært presset i saken.

– Det er merkelig at man skal gå inn for å endre et lovverk som er etablert for å verne om naturmangfoldet med den hensikt å skyte flere av en truet og fredet art i Norge, sier Jensen til NRK.

– Det sier litt om den vanvittige forvaltningssituasjonen vi har havnet i i Norge, og manglende respekt og forståelse for sammenhengene i naturen, fortsetter hun.

Saken oppdateres.