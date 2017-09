WWF om velgernes klimadom: – Gjennomskuer politikerne

– Det er politikkens vesen at man lar seg drive av kortsiktighet og et ønske om å bli gjenvalgt, snarere enn å gjøre de riktige tingene. Denne undersøkelsen viser at folk gjennomskuer det og ønsker mer ambisiøs politikk, sier Jensen.

I en Norstat-undersøkelse for NRK svarer 69 % av velgerne at de er helt eller delvis enig i at politikerne ikke tør innføre nødvendige, men upopulære, klimatiltak, fordi de er redd for å miste velgere.

– Etter tiår med økte utslipp samtidig som man snakker varmt om hvor mye vi skal gjøre, er folk lei. De ønsker ambisiøse politikere som faktisk gjør noe med problemene, sier WWF-lederen.

Foto: NRK

– Tar ikke klima på alvor

Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Arbeiderpartiets klimapolitiske talsmann, Terje Aasland, tolker tallene som en kritikk av regjeringen.

– De siste fire årene har folk merket mindre til regjeringens ønske for å gjøre tiltak mot klimaendringene. De har sett budsjettdiskusjoner med opprivende debatter med samarbeidspartiene. Jeg tror noe av det vi ser her, er et uttrykk for at regjeringen ikke tar klima på alvor, sier han til NRK.

– Dere har selv sittet åtte år i regjering for ikke lenge siden, føler du deg ikke truffet selv?

– Vi har jo klima som en av våre aller viktigste saker. I vår tid la vi fram to klimameldinger og inngikk to forlik i Stortinget. I vårt alternative statsbudsjett går vi inn for å kutte 11 millioner tonn CO₂ fram til 2030, sier Aasland.

– Ikke grønnere på andre siden

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tror imidlertid ikke at en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil føre en grønnere politikk.

– Det er interessant å se at Senterpartiets velgere nesten like skeptiske til forskningen som Frps velgere. Så her tror jeg ikke det er noen særlig forskjell på eventuelle utfordringer på andre siden av gjerdet, sier han.

Selv om han selv sitter i regjering med partiet med flest klimaskeptiske velgere, mener han at samarbeidet med Venstre og KrF har skjerpet regjeringens klimapolitikk.

Han mener samarbeidsavtalen med Venstre og KrF har skjerpet regjeringens klimapolitikk, samtidig som høylytte diskusjoner om saker som plastposeavgiften og flyseteavgiften, kan ha skapt et annet inntrykk.

– Disse debattene viser at det er vanskelig med tiltak som dreier seg om å øke belastningen for folk. Samtidig tror jeg løsningene vi finner etter slike diskusjoner, trekker oss videre, forklarer han.