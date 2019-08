WSJ: Trump skal ha vist interesse for å kjøpe Grønland

Det er flere kilder som opplyser til avisa at Trump flere ganger skal ha snakket om å kjøpe Grønland. Både i møter og under middager skal han ha spurt sine rådgivere om det ikke ville være mulig for USA å kjøpe øya, som er verdens største.

Presidenten har også flere ganger engasjert seg i drøftinger om øyas ressurser og geopolitiske betydning, og han har ifølge to av de anonyme kildene bedt en rådgiver om å undersøke saken nærmere.

Noen av Trumps rådgivere har støttet presidentens idé, mens andre har avfeid spørsmålet med at det er noe som aldri vil kunne bli en realitet. Det er heller ikke klart hvordan USA eventuelt vil gå fram for å kjøpe Grønland, dersom planene skulle utvikle seg.

Trump skal besøke Danmark i begynnelsen av september, og her vil både Grønland og arktiske spørsmål være på dagsorden.

Grønland har vært en koloni under Danmark siden 1720-tallet og har i dag eget selvstyre. Utenriks- og forsvarspolitikken blir derimot styrt fra København.

Det bor om lag 56.000 personer på den 2.180.000 kvadratkilometer store øya. Øya ligger geografisk i Nord-Amerika, nordøst for Canada, men har politisk og økonomisk forbindelse til Europa.

Også i 1946 foreslo USA å kjøpe Grønland fra Danmark, skriver nyhetsbyrået AP. Da tilbød de 100 millioner dollar, etter først å ha lekt med tanken om bytte landarealer i Alaska mot øya.