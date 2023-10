WSJ: Iran hjalp til med å planlegge angrepet på Israel

Avisa skriver at de får dette opplyst av høytstående medlemmer av Hamas og Hizbollah.

Ledere fra Irans revolusjonsgarde har jobbet med Hamas siden august for å planlegge angrepet, opplyser kildene. De ga grønt lys på et møte i Beirut mandag, ifølge kildene.

Amerikanske ledere har sagt at de ikke har informasjon om at Iran har vært delaktig i angrepet. En tjenestemann som vil være anonym, sier at de på dette tidspunktet ikke har informasjon som kan bekrefte opplysningene.

Angriper flyplass

Søndag kveld hevder Hamas at de angriper hovedflyplassen Ben Gurion i Israel. Det skriver The Times of Israel.

Ifølge Washington Post sier amerikanske tjenestemenn at de forventer at Israel vil starte bakkeangrep på Gaza innen de neste 24 til 28 timene.

Gjennom helgen er minst 600 drept og 2000 skadd i Israel. I Gaza er tallene 413 drepte og 2300 skadd.

I Israel skal 260 av de døde være på en ravefestival, ifølge avisa Haaretz.

Peker på Iran

En av de mest anerkjente Midtøsten-ekspertene i Libanon, Makram Rabah, har tidligere sagt til NRK at Iran kan ha hatt en finger med i spillet:

– Jeg tror grunnen til at Hamas gjorde dette, er at de ble oppfordret, eller til og med beordret til det, av Iran, sier Rabah.

NRK har lagt frem påstandene fra Rabah for den iranske ambassaden i Oslo. Ambassaden har sendt et lengre dokument signert talsperson Nasser Kanaani i det iranske utenriksdepartementet.

Dokumentet imøtegår ikke påstandene fra Rabah eller besvarer NRKs spørsmål, men det står blant annet:

– Operasjon «al-Aqsa Flood» var et spontant grep fra motstandsgruppene og det undertrykte palestinske folket i forsvar av deres umistelige og ubestridelige rettigheter.

