Wizzair stansar bestillingar på norske flyruter i sommar

Verken til Bergen, Trondheim, Stavanger eller Tromsø er det mogleg å bestille billettar til flygingar etter 13. juni, skriv Dagens Næringsliv.

Det same gjeld Ålesund, Evenes, Bodø, Haugesund, Kirkenes og Alta.

Heller ikkje på fleire av utanriksflya det mogleg å bestille billettar på nett. Det skal mellom anna gjelde Alicante, Chania, Gran Canaria og Split.

Wizz Airs kommunikasjonsavdeling har ikkje svart på førespurnader frå DN, og Avinor ønskjer ikkje å kommentere saka.

Pilotar ikkje overraska

I februar la Wizz Air ned basen sin i Trondheim etter berre tre månaders drift. Om basen på Gardermoen òg blir lagd ned, vil det ikkje overraske Noregs Flygarforbund.

– Dette er vanskeleg å kommentere, basert på at det ikkje er stadfesta av selskapet. Eg er likevel ikkje overraska dersom dette er tilfelle då eg vil tru at Wizz Airs businesscase var basert på at Norwegian ikkje klarte seg. Med eit rekonstruert og refinansiert Norwegian, og dessutan Flyr, SAS og Widerøe, går nok ikkje tala opp, seier Yngve Carlsen, leiar i flygarforbundet, til avisa.

Etter det NTB kjenner til har Luftfartstilsynet varsla Wizz Air om at tilsynet ønskjer å gjennomføre ein inspeksjon av basen til selskapet på Gardermoen 16. juni.

Wizz Airs etablering i Noreg i fjor haust har vore omstridd, ikkje minst på grunn av lågprisselskapet si haldning til fagorganiserte.