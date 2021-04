– Fagforeninger drar føttene etter seg. De er destruktive, sier Wizz Airs toppsjef József Váradi i en video som er lekket fra et internt ledermøte i selskapet til NRK.

– Folk tror kanskje at fagforeninger beskytter dem bedre, men det er ikke tilfellet, sier Váradi.

NRK vet ikke nøyaktig når videoen er tatt opp, men han refererer til noe som skjedde i fjor:

Jozsef Váradi, administrerende direktør Wizz Air, sier i det interne møtet at fagforeningene er som "kortvarig gevinst, med langvarig smerte". Du trenger javascript for å se video. Jozsef Váradi, administrerende direktør Wizz Air, sier i det interne møtet at fagforeningene er som "kortvarig gevinst, med langvarig smerte".

Sparket piloter

Váradi begrunner angrepet på fagforeningene med at de er dårlige for selskapets gevinst.

– Selskapet ville ha mistet sin konkurransefordel. Bare se på det som skjer med Ryan Air. Det er ikke det samme skarpe, fokuserte selskapet som tidligere, sier toppsjefen i videoen.

– Fagforeninger er som en kortvarig gevinst, med langvarig smerte. Jeg ville heller ha tatt en kortsiktig smerte, for en langvarig gevinst, sier Váradi.

– Vi burde ikke være et selskap med fagforeninger, fortsetter han videre.

Fagforeningen reagerer

NRK har vært i kontakt med Norsk Flygerforbund. Forbundsleder Yngve Carlsen reagerer med vantro.

Yngve Carlsen er forferdet over hva Wizz Air-direktøren sier om fagforeninger Foto: Norsk Flygerforbund

– Når jeg ser denne videoen, så vil jeg vel egentlig si at Váradi er en bløffmaker. Med de uttalelsene han kommer med, så er jo dette en direkte trussel mot et seriøst og anstendig arbeidsliv, sier han.

Carlsen kaller Váradis syn på fagforeninger som gammeldags og lite opplyst.

– Jeg finner det oppsiktsvekkende, sier Carlsen.

Forbundslederen viser til at fagforeninger verken øker kostnadene eller gjør at kompleksiteten blir større i en bedrift.

– Men det er jo tydeligvis hans kullsviertro at det er slik det er, men her tar altså Váradi feil.

At Váradi har denne motstanden mot fagforeninger, og et syn om at fagforeninger er noe som ødelegger for et selskap, mener Carlsen at det norske, flygende publikum og politiske myndigheter bør merke seg.

– Her er det helt klart behov for regulering for å stramme inn dette, mener Carlsen.

Avviser kritikken

– Váradis utsagn er bare sjokkerende når de blir tatt ut av sammenhengen, skriver Andras Rado, kommunikasjonsansvarlig i Wizz Air, i en e-post til NRK.

Rado skriver at de som forstår bransjen er enige med Váradis betraktninger. Han viser blant annet til en rapport fra den europeiske sammenslutningen av fagforeninger i transportsektoren, ETF, som også peker på fordelene ved lavprisselskapenes inntog.

Kommunikasjonsansvarlig Andras Rado i Wizz Air. Foto: Wizz Air

– Historisk sett var flyreiser sterkt regulert og ekstremt dyrt, noe som gjorde det til en reisemåte som forbeholdt de rike. Endringer i bransjen forårsaket av luftselskapet som Wizz Air har endret den modellen og plassert flyreiser innen rekkevidde for alle, skriver Rado videre.

Men Váradi og ETF skiller lag når det kommer til organisering. Rado skiver at fagforeningene henger igjen i gamle mønstre som vil gjøre flyreiser ulønnsomme. Wizz Air på sin side har streng kostnadskontroll og konkurransedyktige lønninger til det beste for dam som skal reise, skriver han.

– Den egentlige grunnen til kritikken mot Váradi er at han snakker varmt om en modell som gir fordelene ved flyreiser til alle, inkludert studenter, familier med et fast reisebudsjett og forretningsmenn som sparer penger de kan reinvestere i bedriftene og sine egne ansatte, skriver Rado.

– Det er forsket mye på vår partsammensatte arbeidslivsmodell der konklusjonen slår bena under alle påstander fra Wizz, parerer Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

BASE I OSLO: Et Wizz Air-fly tar av fra Oslo lufthavn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skulle luke ut råtne epler

Børsen har tidligere fått tilgang til et lydopptak fra det som skal være et nettmøte der basesjefene i Wizz Air pålegges til å luke ut råtne epler blant pilotene.

– Vi kjenner alle til de typene som alltid er syke. Julaften syk, Nyttårsaften syk, er noe av det som blir sagt i løpet av det sju minutter lange lydklippet.

Få dager inn i koronapandemien besluttet selskapet å kutte antall piloter kraftig.

Alt i alt skulle 250 av totalt 14000 piloter ut av selskapet, ble det sagt i lydklippet.

