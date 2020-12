Wizz Air-reklame klaget inn til Forbrukertilsynet

Kort tid etter at Wizz Air begynte på sitt norgeseventyr, har Framtiden i våre hender klaget inn Wizz Airs reklame til Forbrukertilsynet.

Det bekrefter nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet overfor NRK.

– Det de reagerer på er påstanden om at Wizz Air er Europas grønneste flyselskap. De ber oss vurdere det etter markedsføringsloven, sier Øverli til NRK.

I reklamen som miljøorganisasjonen reagerer på, sier Wizz Air at de er Europas grønneste flyselskap.

Forbrukertilsynet har ikke vurdert saken enda, og kommer til å se nærmere på den over nyttår.

REKLAME: Dette er reklamen som Framtiden i våre hender har klaget inn til Forbrukertilsynet. Foto: Skjermdump / NRK

Forsøk på «grønnvasking»

Øverli sier at bruken av bærekraftspåstander i markedsføring generelt vil være et økt fokus for Forbrukertilsynet neste år.

– Vi er opptatt av at næringsdrivende fremhever bærekraft i stor grad. Både fordi de ønsker å ta et samfunnsansvar, men det er også en reaksjon på at forbrukerne er engasjert i bærekraft, sier Øverli, og legger til:

HAR KLAGET: Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender, som har klaget inn Wizz Air til Forbrukertilsynet. Foto: Renate Madsen / Pressefoto

– Det vi skal påse er at dette er riktig og ikke villedende, gjennom at det for eksempel overdrives.

Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise mener reklamen til Wizz Air er et forsøk på såkalt «grønnvasking».

– Wizz Air sin forretningsmodell handler om å få flest mulig folk til å fly mest mulig, på fly som går på fossilt drivstoff. At de framstiller seg som grønne, attpåtil Europas grønneste, kan jo framstå som komisk. Og jeg tror de fleste forbrukere forstår at det er noe som skurrer veldig med denne markedsføringen, sier Riise til NRK.

Ikke et uvanlig tall å bruke

Riise mener at tallet som Wizz Air bruker i reklamen, nemlig gram per passasjerkilometer, ikke viser de totale utslippene til flyselskapet.

I reklamen til Wizz Air sammenligner selskapet seg med Norwegian og SAS.

VANLIG MÅL: Klimaforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero sier gram per passasjerkilometer er et vanlig mål å benytte for flyselskaper. Foto: Roy Pettersen / NRK

Tallene det ungarske selskapet bruker i reklamen, er hentet fra de siste årsrapportene til Wizz Air og de skandinaviske konkurrentene. Tallene viser antall gram CO₂ som er sluppet ut per passasjerkilometer.

Kommunikasjonssjef Rado Andras i Wizz Air sier at gram CO₂ per passasjerkilometer er det eneste aksepterte målet på utslipp i luftfarten.

– Til tross for Wizz Airs raskt voksende flåte og passasjertall de siste 16 årene, har våre utslipp per passasjerkilometer gått ned, skriver Andras i en e-post til NRK.

Han sier at Wizz Air virkelig er det grønneste flyselskapet i Europa.

– Wizz Air er dedikerte til å fortsette å minimere sitt klimafotavtrykk med 30 prosent frem til 2030, skriver Andras.

Viser ikke de totale utslippene

Klimaforsker Marianne Tronstad Lund i Cicero sier på generelt grunnlag at dette er et vanlig mål på utslipp for flyselskap. Det kan gi forbrukere informasjon om utslippene til flyselskapene, ifølge Lund.

– Det er et mål som tar hensyn til hvor mye drivstoff flyet bruker per kilometer, men også hvor mange passasjerer og hvor mye setekapasitet flyet har, sier Lund til NRK.

Faktorer som kan påvirke målet innebærer hvor ny flyflåten til et selskap er, hvor mange flyseter det er plass til, og hvor fulle flyene er.

Men andre faktorer påvirker også de totale utslippene til et fly, og Lund sier de også bør være med i vurderingen av hvor grønt et flyselskap er:

– Tallene sier ikke noe om den totale flylengden et selskap flyr i løpet av et år, som jo er det som bestemmer det totale utslippet og det som klimaet vil merke, sier Lund, og ramser opp:

– Dette er en komplisert sammenligning, og det er mer informasjon som bør være med i det totale bildet. Gjør selskapet andre tiltak, har de noen plan for sin utvikling, ser vi på grønt kun i klimaforstand eller ser vi på andre miljøfaktorer?