Winnie-Sofie (20) halverte skjermtiden sin: – Ensomt å sitte på telefonen alene

I fjor høst brukte Winnie-Sofie Brækken Stein mobilen i seks timer i snitt hver dag. Det var «alltid» noe å sjekke eller se.

Mandag 20. september i fjor brukte hun Tiktok i tre og en halv time. Totalt var skjermtiden åtte timer.

Dette delte hun i et Si ;D-innlegg, der hun skrev at hun nå skulle minimere skjermbruken.

– Åtte timer er en hel arbeidsdag. Alle snakker om at de skulle hatt mer tid, men hvor dårlig tid har du egentlig?

For måneden september i år var skjermtiden redusert til tre timer i snitt per dag.

TikTok, appen nederst til høyre, er et kinesisk sosialt nettverk der brukerne kan dele korte videoer. Foto: Lise Åserud / NTB

I en periode slettet hun Tiktok.

– Det er kjedelig å spørre noen om å henge, og så sier de at de er opptatt. Så ser du på sosiale medier at de er med noen andre, og at du ikke er invitert. Det kan være ensomt å sitte på telefonen alene, sier Stein.

For tiden går hun på Romerike Folkehøgskole, der er det ikke lov med mobil i matsalen.

– Jeg kjeder meg ikke mer nå enn det jeg gjorde før. Du kan bla gjennom videoer i evigheter, og etterpå tenker du «Hvor ble timene av?». Jeg kunne nesten snuble i ting, fordi jeg var så oppslukt av mobilen.

Nå har Stein mer tid til hobbyene sine. Hun strikker, syr, leser, spiller piano og henger mer med venner.

Winnie-Sofie Brækken Stein. Foto: Privat

Sjekk skjermtiden din

Hun oppfordrer alle til å sette en tidsbegrensing på for eksempel 30 minutter på de appene du bruker mest. I tillegg anbefaler hun folk å sjekke skjermtiden sin.

– Det er ubehagelig, men sjekk hvor mye tid du faktisk bruker på telefonen.

En tredjedel av den voksne befolkningen bruker en eller annen form for digital skjerm mellom fire og seks timer hver dag, og i snitt sjekker vi mobilen over 150 ganger om dagen.

Blir hektet

Psykolog John Petter Fagerhaug er spesialist på å behandle pasienter med mobilavhengighet.

Han opplever ofte at de som sliter med søvnmangel, ensomhet, depresjon og angst, har en høy bruk av teknologi. Mange er i 20-årene, og sammenligner seg selv med det de ser på sosiale medier – et idealmonster, som Fagerhaug kaller det.

– De er sliten og demotivert, men skjønner ikke hvorfor. Vi finner nesten alltid ut at løsningen er å kutte ned på skjermtiden, sier psykologen.

– Mange skjønner ikke hvor mye energi det tar å bruke mobilen. Øynene skal følge med på nye inntrykk og sterke farger hele tiden. Jo mer du bruker den, jo mer hektet blir du.

Psykolog John Petter Fagerhaug. Han anbefaler å kutte ned på skjermbruken gradvis, men å ikke kutte det helt ut. Foto: Tommy Strøm

Fagerhaug tror ikke folk går glipp av noe ved å redusere mobilbruken.

– Fomo er et psykologisk selvbedrag. Du er redd for å gå glipp av noe, men videoene, innleggene og bildene som blir delt, forsvinner jo ikke. Det du går glipp av mens du sitter foran skjermen, er livet.

Redd for å bli utestengt

Winnie-Sofie Brækken Stein var redd for å falle utenfor, men det har hun ikke opplevd. Derimot har hun innsett at det er mange andre som også vil bruke mindre tid foran skjermen.

– Hvis noen utestenger deg fordi du ikke er aktiv på Snapchat og Instagram døgnet rundt, så er ikke de en god venn. Det er ikke teit å legge vekk mobilen, sier Stein.

Men hun synes ikke folk bør kutte ut mobilen helt. Søndag forrige uke sjekket hun mobilen totalt 91 ganger.

– Det er mange fordeler med teknologi og sosiale medier. Jeg holder kontakt med familie og venner via sosiale medier, noe jeg verdsetter veldig.