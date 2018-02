Prins William og hertuginne Kate tok seg god tid til å hilse på og snakke med de mange fremmøtte utenfor Slottet.

Det var et svært interessert hertugpar som møtte det norske publikummet.

«Hvor er du fra?», «bor du her i Oslo?», «hva jobber du med?». Spørsmålene fra William og Kate til de fremmøte var mange.

Kate uttrykkte beundring for at så mange barn hadde tatt turen ut i vinterkulda, og skrøt av Norge.

– Det er fantastisk her, svarte hun på spørsmål fra folk.

– Det er veldig hyggelig å være her, supplerte ektemann prins William.

Prins William: – Jeg elsker å gå på ski

En av de fremmøtte lurte på om prinsen liker å gå på ski.

– Jeg elsker å gå på ski! Nå er kona mi gravid, så det blir kanskje litt vanskelig denne gangen, men neste gang, sa en entusiastisk prins William.

– Vi spilte bandy da vi var i Sverige, men jeg er ikke så god på skøyter. Jeg er ikke helt trygg på isen, sa han og lo.

Dette er hertugparets første besøk i Norge sammen, men prins William har vært her en gang før, i juni 2004. Da han var geografistudent, var han på studiereise med klassen sin i Jostedalen.

Hilste på hertugparet: – Jeg er helt skjelven

Emilie Rydning var blant dem som fikk et uforglemmelig møte med hertugparet i Slottsparken.

– Det var helt sykt! Kate snakket med oss i sikkert et halvt minutt. Hun var så hyggelig og så oss rett inn i øynene. Hun spurte om vi går på skolen, og når vi skal ha eksamen. Oj, dette er stort. Hun var kjempesøt, for en flott dame, sa Rydning til NRK.

Så begeistret ble hun for møtet at hun helt glemte å forevige det.

– Jeg er helt skjelven. Og jeg glemte jo helt å ta bilder. Jeg sa bare «gratulerer med ny baby» og «velkommen til Norge».

Søstrene Martine og Charlotte Egeland hadde tatt med blomster i håp om at kongelige skulle stoppe ved dem.

– FORBILDE: – Kate var veldig hyggelig, og jeg fikk sagt at hun er et forbilde, sier Martine Egeland, som ga blomster til hertuginnen. Foto: Espen Alnes / NRK

Om det var blomstertrikset som gjorde utslaget, vites ikke, men søstrene fikk møte sitt kongelige forbilde.

– Vi er helt skjelve. Kate var veldig hyggelig. Hun syntes det er kaldt, men veldig vakkert her, og spurte oss om vi har bodd i Norge hele livet. Jeg fikk heldigvis fortalt Kate at hun er forbildet mitt, sa Martine.

Skal regjere sammen i fremtiden

Prins William og hertuginne Kate ble vist rundt av i Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i Slottsparken. Guiden var den 14 år gamle prinsessen som parken er oppkalt etter.

Det ga de fremtidige statsoverhodene i Norge og Storbritannia også muligheten til å legge det første grunnlaget for et kommende samarbeid.

Foruten å være femmenninger, har prinsesse Ingrid Alexandra og prins William nemlig noe mer som knytter dem sammen:

De er begge nummer to i arverekkefølgen til tronen i sine respektive land og kommer trolig til å regjere samtidig i fremtiden.

– Når to fremtidige konger og dronninger skal sitte som regentpar gjennom en hel generasjon i hvert sitt land, har det betydning at de kan knytte bånd, sier Tor Bomann-Larsen, forfatter og kongebiograf.

– Det er jo ikke så mange kollegaer å velge mellom i dette feltet. Det er nok en god ting både for dem personlig og for landene de representerer, at de møtes.

Skulpturpark av og for barn

Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark ble åpnet i mai 2016, i anledning kongeparets 25-årsjubileum.

FIKK OMVISNING: Prins William og hertuginne Kate ble vist rundt i Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark av den 14-årige prinsessen selv. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Parken er av barn og for barn.

– I mange år har vi ønsket oss en skulpturpark spesielt for barn. Endelig står den klar. Skulpturene er her for dere. De er til å ta på, de er ikke bare til pynt, sa kong Harald da parken ble åpnet.

Skulpturene blir til gjennom en tegnekonkurranse blant barn i 5. og 6. klasse i alle landsdeler. Prosjektet skal til slutt omfatte ti skulpturer.

Den ene av skulpturene, en regnbue, er inspirert av talen kong Harald holdt under hagefesten i Slottsparken i september 2016.

– Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord: Norge er dere. Norge er oss, talte kongen.

Talen ble hyllet verden over.

Velger skulpturer sammen med farmor Sonja

Da skulpturparken ble åpnet i 2016, var det tre skulpturer som hadde fått plass i skulpturparken. Året etter, i oktober 2017, avduket den kunstinteresserte prinsessen ytterligere to nye skulpturer.

Da fortalte hennes farmor, dronning Sonja, at de to valgte ut skulpturene sammen.

– Da har vi jo hatt et lite møte, etter at juryen har plukket ut et utvalg, og lager våre egne notater. Det er veldig morsomt for oss å være med på, sa dronningen.

– Og prinsesse Ingrid Alexandra er med?

– Hun er med, absolutt. Tar jeg notater, så tar hun notater. Så det er veldig, veldig fint. Det er veldig hyggelig å gjøre det sammen med Ingrid, sa dronningen.