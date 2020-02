William Barr: Jeg lar meg ikke bli mobbet

USAs justisminister sa torsdag i et ekstraordinært intervju med ABC News, at Trumps angrep på justisdepartementet har gjort det «umulig å gjøre jobben min».

Barr: – Jeg lar meg ikke bli påvirket av noe

William Barr har vært blant presidentens mest lojale allierte.

– Jeg kommer ikke til å bli mobbet eller påvirket av noe, enten det er kongressen, avisredaksjoner eller presidenten. Jeg skal gjøre det jeg synes er riktig. Jeg kan ikke gjøre jobben min her på avdelingen med en konstant bakgrunnskommentar som undergraver meg, sier Barr til ABC News.

Intervjuet kommer i etterkant av justisdepartementets håndtering av straffeutmålingen for Trumps mangeårige venn Roger Stone.

Aktoratet la mandag denne uken ned påstand om sju til ni års fengsel for Roger Stone. Stone ble i november kjent skyldig for å ha løyet til Kongressen, og for å ha forsøkt å påvirke vitner i forbindelse med etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget i 2016.

BLE KJENT SKYLDIG PÅ ALLE PUNKTER: Hele aktoratet i straffesaken mot Roger Stone trakk seg. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Må forklare seg om redusert straff til Trump-venn

Dagen etter aktoratets påstand om straffeutmåling, kom det en kunngjøring fra justisdepartementet om å endre påstanden i saken.

Kunngjøringen kom kun timer etter at presidenten klagde på den foreslåtte fengselsstraffen. På Twitter kalte han den «forferdelig og urettferdig».

Likevel hevder justisdepartementet at beslutningen ble tatt kvelden før Trumps uttalelse og at de ikke har vært i kontakt med Det hvite hus om saken.

USAs justisminister William Barr har sagt seg villig til å vitne for justiskomiteen i Representantenes hus 31. mars for å forklare seg om straffeutmålingen.