Widerøe: Innstiller alle flygingane på kortbanenettet til i ettermiddag

Natt til søndag vart konflikten mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO) trappa opp med lockout, og 450 flyteknikarar får ikkje gå på jobb.

Måndags morgon var det meldt inn over 150 kanselleringar, viser oversikta til VG.

Widerøe er hardt ramma av flyteknikarkonflikten og innstiller over 100 avgangar måndag.

– Vi står no med veldig mange kanselleringar, seier pressesjef i Widerøe Catharina Solli til NRK.

Selskapet har innstilt fleire fly gjennom helga og kansellerer no alle flygingane på kortbanenettet fram til i ettermiddag.

– Mange fly treng teknisk tilsyn og får ikkje dette slik situasjonen er akkurat no, seier ho.

Skjermdump frå heimesidene til Avinor måndag morgon viser at dei fleste Widerøe-avgangane frå Oslo Lufthamn er innstilte. Foto: Skjermdump

–Upopulær streik

– Dette er ein veldig upopulær streik, seier professor i samfunnsøkonomi ved Noregs handelshøgskole Frode Steen.

Det er fordi arbeidskonflikta skapar uvisse rundt helse og om folk kjem seg til sjukehus, fortel Steen.

Det kan vere snakk om timar før ambulanseflya kan bli sette på bakken. På same tid kan ein annan konsekvens vere at pasientar ikkje får kreftmedisin.

– Eg tenkjer at det er ikkje lenge til regjeringa har nok argument for å seie at det blir lønnsnemnd, seier han.

Det er Helsetilsynet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet som vurderer og vedtek tvungen lønnsnemnd viss det er fare for liv og helse.

Departementet opplyste til NRK i går at statsråden følgjer med på konflikten.

Frode Steen, professor ved Noregs handelshøgskole seier det kjem snart til å bli lønnsnemnd i flyteknikarstreiken. Foto: Alf-Jørgen Tyssing

– Alt tydar på at dei er heilt låst fast her. Lockouten er tydeleg fordi at arbeidsgivar meiner det er eit altfor høgt krav, seier professoren.

Beklagar innstillingar

SAS har førebels innstilt 17 flygingar måndag, ti utanriks og sju innanriks, men dette ikkje har noko med lockouten å gjere. Det seier pressekontakt i SAS Lars Wigelstorp Andersen til NRK.

– Det er beklageleg at vi må innstille fly. Vi har hatt litt for mange kanselleringar fordi vi har eit litt høgare sjukefråvær enn normalt, seier han.

SAS innstiller førebels 17 flygingar måndag, og pressekontakt Lars Wigelstorp Andersen seier det er grunna høgt sjukefråvær. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Andersen understrekar likevel at selskapet er sårbare for flyteknikarkonflikten.

– Om det skjer feil på flyet, har vi ikkje teknikarar som kan sjå på det, og då må vi setje flyet på bakken. Difor kan det kome fleire innstillingar dei komande dagane, avsluttar han.

Norwegian har innstilt to innanriksavgangar.