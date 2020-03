WHO: – Europa er «episenteret» for koronapandemien

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer fredag covid-19-viruset for en pandemi.

På verdensbasis er omtrent 137.000 mennesker smittet og over 5000 døde, ifølge en oversikt fra John Hopkins University. Samtidig er nærmere 70.000 registrert friske etter å ha blitt smittet av viruset.

Selv om de fleste smittetilfellene er påvist i Kina, hvor viruset brøt ut i desember, ser man nå en rask spredning i Europa. Ifølge WHO registreres det nå flere daglige tilfeller enn i Kina da utbruddet var som verst.

WHOs direktør, Tedros Adhanom Ghebreyesus holdt en digital pressekonferanse fredag. Foto: Denis Balibouse / Reuters

– Europa har blitt «episenteret» for pandemien, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus fredag.

Italia hardest rammet

Europa har flere registrerte covid-19-tilfeller enn resten av verden sammenlagt, bortsett fra Kina.

Over 15.000 tilfeller er registrert i Italia, noe som gjør dem til det hardest rammede landet på kontinentet. Bare det siste døgnet er det registrert 250 virusrelaterte dødsfall.

Flere enn 1200 mennesker har mistet livet i landet, og det er innført flere strenge tiltak, blant annet en omfattende nedstengning av landet.

Spania følger etter med over 4300 smittetilfeller og 120 dødsfall. De har innført alarmtilstand, noe som blant annet betyr at myndighetene har mulighet for å begrense bevegelsesfriheten. Fire kommuner nord for Barcelona er isolert fra resten av landet i to uker.

Tyskland har omtrent 3100 tilfeller og sju døde, og i Frankrike er 61 døde og omtrent 2800 smittet. I Sveits er det omtrent 1100 smittede.

I Norge har vi per fredag ettermiddag 890 smittede. I Sverige er 809 smittet, og i Danmark ligger tallet på 788.

– En tragisk milepæl

At vi nå har nådd 5000 dødsfall i verden er «en tragisk milepæl», sier WHO-sjefen.

De fleste av de 5000 dødsfallene har skjedd i Kina, hvor over 3000 mennesker har mistet livet siden viruset brøt ut i landet i desember. I Iran er det over 500 registrerte dødsfall.

Verdens helseorganisasjon sier de fortsatt ikke vet når pandemien vil nå sin topp.

– Det er umulig for oss å si når dette vil nå en global topp. Vi håper det skjer før snarere enn senere, sier Maria Van Kerkhove fra WHO ifølge AFP.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea, Italia og Tirol i Østerrike. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

De mener tiltakene som er satt i gang i både europeiske land og i resten av verden kan hjelpe, men understreker at alle land må ta omfattende grep for å stanse spredningen av viruset.

– Ikke bare testing. Ikke bare kontaktsporing. Ikke bare karantene. Ikke bare sosial avstand. Gjør alt sammen, sier WHO-sjefen.

Han sier det er viktig at man får til å spore opp, beskytte og behandle alle smittetilfeller.

– Du kan ikke kjempe mot et virus dersom du ikke vet hvor det er. Hvert tilfelle vi finner og behandler vil begrense spredningen av sykdommen.