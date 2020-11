Wasim Zahid om koronavaksinen: Fordelene er langt større en ulempene

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech kunngjorde denne uken at koronavaksinen de har samarbeidet om, ser ut til å være vellykket. Vaksinen skal etter planen bli tilgjengelig i Norge via EU, har helseminister Bent Høie bekreftet.

EUs smittevernbyrå (ECDC) uttalte torsdag at man håper de første dosene kan bli gitt i begynnelsen av 2021.

Wasim Zahid er spesialist i indremedisin og kardiologi, og uttaler seg hyppig om helse og helsepolitiske spørsmål i sosiale medier. Han er også med i NRK-programmet «Hva feiler det deg?». Foto: Solveig Husøy, NRK

Wasim Zahid er spesialist i indremedisin og kardiologi, og er for mange kjent som «Twitterlegen». I en video på YouTube sier han at han har forståelse for at folk er skeptiske til «noe som skal injiseres i kroppen».

Samtidig er han tydelig på at han har landet på at han selv vil la seg vaksinere, så lenge de endelige resultatene viser at vaksinen er like trygg som de foreløpige resultatene antyder.

– Man må alltid veie fordelene opp mot ulempene. De potensielle ulempene er svært sjeldne bivirkninger. Potensiell gevinst er immunitet mot koronavirus. Det er en stor gevinst fordi man kan bevege seg hvor man vil uten å bli smittet, sier Zahid til NRK.

Nordmenns vaksineholdninger Ekspandér faktaboks Gjennom det siste året er det gjort flere kartlegginger av nordmenns holdninger koronavaksine. I juni sa syv at ti nordmenn at de ville ta koronavaksinen, ifølge en undersøkelse gjennomført av Kantar for Norsk forskningsråd.

Torsdag publiserte VG en ny undersøkelse, gjort av Respons. Ogås her sier syv av ti at de er villige til å ta en vaksine anbefalt av norske myndigheter.

Dette samsvarer med en fylkeshelseundersøkelse Folkehelseinstituttet gjorde i Rogaland i oktober.

FHI er i gang med en ny, nasjonal kartlegging, der svarene skal publiseres fortløpende. Kilde: NRK, VG, FHI

– Kan være en «gamechanger»

Zahid erkjenner samtidig at han selv har følt på usikkerhet knyttet til om det går an å produsere en koronavaksine som virker. De foreløpige resultatene tyder imidlertid på at Pfizer/BioNTech-vaksinen er 90 prosent effektiv.

Zahid, som i kveld er gjest på Debatten, påpeker at de potensielle fordelene av vaksinene er veldig store – både for samfunn og individ.

– Om det stemmer, kan det være en gamechanger. Om vi kan produsere nok doser er det slutt på pandemien, karantene og isolasjon og landegrenser vil åpne seg. Det ville vært fantastisk, sier Zahid i videoen.

Han forklarer at usikkerheten forsvant da han leste de foreløpige resultatene fra forskningsstudien. Her har 44.000 deltagere blitt delt opp i to grupper, der halvparten har fått vaksinen. Forskerne har ikke sett noen alvorlige bivirkninger.

– Om man har gitt vaksinen til over 20.000 mennesker og ikke får noen alvorlige bivirkninger er det et godt tegn på at den sannsynligvis er trygg, sier Zahid til NRK.

Har sendt brev til Høie

Blant dem som ikke er overbevist om at den nye vaksinen er trygg er Sigurd Nes. Nes, som opplyser at han er spesialist i allmennmedisin, er leder i Foreningen for Fritt Vaksinevalg.

Sigurd Nes er leder for i Foreningen for Fritt Vaksinevalg. Foto: Else Karine Archer / NRK

I et brev til helseminister Bent Høie hevder Nes at koronavaksinene at man har liten forutsetning for å uttale seg om langtidsvirkningene av vaksinen.

– Jeg anser vaksinen som høyst eksperimentell. Den er hasteutviklet, godkjennelsesprosessene er dårlige, og det er en helt ny vaksineteknologisk plattform som man nesten ikke kan kalle vaksine etter god gammel oppskrift, sier han.

Nes hevder også at vaksinen kan føre til autoimmune sykdommer.

– At man har valgt ut spike-proteinet som målgruppe for veldig mange av vaksinene under utvikling kan i verste fall skape autoimmune sykdommer. Dette proteinet har 70–80 prosent identitet med menneskelige proteiner, slik at immunforsvaret kan bli stimulert til å lage antistoffer som ikke bare vil rette seg mot koronaviruset, men som også vil kunne angripe egne proteiner og cellestrukturer, sier Nes.

Wasim Zahid er tydelig på at han blir irritert over denne type påstander, som han mener er uten dokumentasjon. Han mener Nes og Foreningen for Fritt Vaksinevalg bidrar til å så tvil om norske helsemyndigheters strategi for å få kontroll på koronaviruset.

– Det er normalt å være skeptisk til nye behandlingsformer og vaksiner, men man blir beroliget når man ser den dokumentasjonen som foreligger. Man har testet vaksinen på over 20.000 mennesker, og det har ikke dukket opp noen bivirkninger så langt. Det tyder på at eventuelle bivirkninger er veldig sjeldne, sier Zahid.