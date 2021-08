Warholms kjæreste om OL-bragden: – Det er vanvittig

– Det var utrolig gøy. Virkelig stas at han klarer å dra frem en slik prestasjon i en OL-finale, sier Oda Djupvik til NRK.

Hun og Karsten Warholm har vært kjærester i seks år. Gjennom årene har hun sett hvor hardt hekkeløperen jobber hver dag for å oppnå sine drømmer på friidrettsbanen.

– Dette er utrolig fortjent. Jeg har vært med i mange år nå, og jeg vet ikke om noen som jobber hardere for drømmene sine enn det Karsten gjør. At han lykkes er veldig gøy. Det viser at hardt arbeid, det skal ikke kimses av.

Mens Warholms mamma og søsken så gulløpet hjemme i Ulsteinvik, så Oda kjærestens OL-bragd hjemme alene i sofaen i Oslo.

Der falt det noen gledestårer.

– Det var deilig å være i trygge omgivelser uten kameraer i ansiktet. Jeg feiret akkurat slik kroppen reagerer.

Fikk hakeslepp

Verdensrekorden på 45,94 hylles verden over som en utrolig rekord for historiebøkene.

Warholm ble med det første menneske til å løpe 400 meter hekk på under 46 sekunder. En grense som ikke har virket mulig – før i dag.

Oda forteller at hun aldri har hørt kjæresten snakke om at han drømmer om tider på 45-tallet.

– Det har aldri vært nevnt for meg. At det var fysisk mulig for et menneske ... Jeg fikk rett og slett hakeslepp når jeg så den tida.

Da tiden lyste opp på skjermen hjemme i leiligheten lurte hun først på om tiden kunne være feil.

– Det er vanvittig. Stor idrett.

Hun har blitt overøst med gratulasjoner etter fantomløpet og synes det er artig at så mange gleder seg på Warholms vegne.

VERDENSREKORD: 45.94. Det er bare å notere seg de tallene. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

– Fått et lite livstegn

Men etter OL-gullet måtte Oda konkurrere med hele verden for å gratulere gullgutten, og de har foreløpig ikke snakket sammen.

– Jeg har fått et lite livstegn. Jeg sendte selvfølgelig en gratulasjonsmelding til ham. Da fikk jeg et fint takk, sier Oda som tror det kan ta tid før de får tatt gullpraten.

– Først skal han ha en del pressekonferanser i dag. Så har han sikkert en hel del å snakke med Leif (Olav Alnes, Warholms trener) om. Da får jeg tåle at jeg havner i andre rekke.

Hun ser frem til å få kjæresten hjem, og ser for seg en feiring av det rolige slaget da.

– Det blir bare en rolig helg innendørs. Kanskje det blir fint vær, da blir det noen spaserturer. Det blir ganske ned på jorda og bare slappe av.

