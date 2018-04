Wara: Usikker på hvor aktiv jeg blir på Facebook

Hans forgjenger Sylvi Listhaug trakk seg 20. mars i år etter en drøy ukes storm rundt et innlegg hun publiserte på Facebook.

I dag tok hennes tidligere First House-kollega Tor Mikkel Wara over ministerposten etter 25 år borte fra rikspolitikken. Han kommer også til å markere seg på sosiale medier.

– Jeg skal ha en facebookkonto. Men hvor aktiv jeg blir der, er usikkert. Jeg synes det er en fin måte å snakke direkte til velgerne på. Det er et godt redskap, sier Wara til NRK.

– Håper jeg holder meg på skinner

Wara sier han synes det var riktig av Listhaug å beklage det omstridte innlegget.

– Det var bra gjort. Men det er mange i innvandringsdebatten som bør tenke over om de har noe å beklage, sier Wara.

Som PR-mann har jobben hans bestått av å hjelpe kundene å ordlegge seg riktig. Det blir også en nyttig egenskap i statsrådsposten.

– Som statsråd skal man alltid veie sine ord. Så håper jeg at jeg holder meg noenlunde på skinner. Men jeg skal skape engasjement og være retorisk, sier Wara.

VIL ENGASJERE: Tor Mikkel Wara er regjeringens nye justisminister. Som sin forgjenger skal han også snakke med velgerne på Facebook. Foto: Ola Hana / NRK

Vurderte å si nei

Wara blir den fjerde justisministeren på fem år i Solbergs regjering. Han er forberedt på at det kan bli stormfullt å stå i front for regjeringens justis, beredskaps og innvandringspolitikk.

– Vurderte du å si nei?

– Ja, visst vurderte jeg å si nei, og jeg ba om betenkningstid. Dette er et departement med ekstremt mye fokus og veldig mange krevende oppgaver som skal gjøres. Så man må kjenne etter om man har lyst til det. Og det hadde jeg, sier Wara.

Da han forrige gang var politiker på tidlig 90-tall hadde han en langt mer liberal holdning til innvandring, men han mener han har blitt klokere siden den gang og at verden har endret seg.

– For 25 år siden så bildet annerledes ut. Da så vi ikke for oss den omfattende flyktningstrømmen. Jeg var også for optimistisk om hvor god integreringen ville være, sier Wara.

– Hva er det mest skremmende med dagens bilde?

– Hvis man igjen får en situasjon hvor man mister kontrollen med flyktningstrømmen. Det andre er at det i kjølvannet av det kan finnes holdninger som er en utfordring for beredskapen eller som er kvinnediskriminerende, sier Wara.