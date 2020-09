Den andre uken av rettssaken mot Laila Bertheussen er i gang i Oslo tingrett. Torsdag skal Wara, som har status som fornærmet, vitne i saken mot sin trusseltiltalte samboer.

Paret har vært samboere siden midten av 90-tallet og har barn sammen.

Statsadvokat Frederik G. Ranke er aktor i saken mot Laila Bertheussen. Foto: Gunnhild Hjermundrud / NRK

Aktor Frederik G. Ranke ved det nasjonale statsadvokatembetet sier han har forståelse for at morgendagens vitnemål er «en krevende situasjon» for Wara.

Samtidig sier Ranke at det blir interessant å høre Waras forklaring i retten.

– Han var til stede i huset den natten det ble begått hærverk, 6. desember 2018, og også ved andre tilfeller. Så er det riktig at han har vært på jobb når andre ting har skjedd, sier Ranke.

Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier han tror forklaringen vil «klargjøre mye i saken».

4. APRIL 2018: Laila Bertheussen gratulerer samboeren Tor Mikkel Wara (Frp) på Slottsplassen. Wara har blitt utnevnt til justisminister i ekstraordinært statsråd. Statsminister Erna Solberg til venstre. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi tror den vil være viktig, fordi den vil belyse hva han har oppfattet. Den vil også belyse ham som alibi på tidspunkter der Bertheussen ikke kan ha gjort det hun er anklaget for, sier Elden til NRK.

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet, gjennom flere trusselbrev mot samboeren, samt hærverk og brannstiftelse ved parets bolig på Røa.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen har forsøkt å få det til å se ut som noen med tilknytning til eller sympati med teaterstykket Ways of Seeing står bak.

Tor Mikkel Wara satt bak Laila Bertheussen på rettssakens andre dag, da Bertheussen ga sin generelle forklaring. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Illustrasjon: Tegning: Esther Bjørneboe

– Har støttet henne fullt ut

Da rettssaken startet i forrige uke, var Wara til stede i salen for å støtte samboeren. Siden har han fulgt enkelte dager via videooverføring. Han har varslet at han vil vitne i retten, selv om han som nært familiemedlem ikke har vitneplikt.

Store deler av torsdag er satt av til Waras forklaring. I tillegg skal det spilles av to TV-intervjuer med den tidligere justisministeren.

Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs sier Wara ikke ønsker å gi noen kommentar til pressen i forkant av vitnemålet.

Wara er avhørt flere ganger av politiet, også etter at samboeren ble siktet. Samboerens forsvarer svarer slik på om Wara har støttet Bertheussen:

– Hovedtrekket er at han fullt ut har støttet henne, men den forklaringen kommer i morgen, så vi får vente med å høre den først, sier Elden.

Laila Bertheussens forsvarer John Christian Elden og Tor Mikkel Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs i retten. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Har stilt opp i avhør

Den første hendelsen i tiltalen er fra 6. desember 2019. I et intervju etter at hendelsen ble kjent i mediene sa Wara at han anså truslene som «et angrep på demokratiet».

Intervjuet skal spilles av i retten torsdag, fordi påtalemyndigheten mener det gir et innblikk i hvordan Wara reagerte på tidspunktet.

På spørsmål om Wara har samarbeidet under etterforskningen, svarer Ranke slik.

– Han har stilt opp i avhør, han, også med PST. Som fornærmet er hans forklaring av betydning, men tiltalen er ikke basert på den.

– Waras privatliv er blitt endevendt i denne saken

Bertheussens forsvarere har bedt om at det gjennomføres en befaring i parets store bolig på Røa. Dette skal trolig skje fredag.

Det praktiske rundt dette var tema i retten onsdag. Bistandsadvokat Andenæs varslet da en formell begjæring om at befaringen skal skje for lukkede dører, altså uten at representanter for pressen får komme inn i boligen.

– Waras privatliv er blitt endevendt i denne saken. Han føler at dette med pressens nærvær i huset er siste skanse for privatlivets fred, sa Andenæs da begjæringen ble lagt frem i retten.

Etter drøftelse i retten ble det lansert et forslag om å ta lydopptak fra befaringen. Dette skal i så fall spilles av i retten etterpå.

Bertheussens forsvarer har bedt om at det skal gjennomføres en åstedsbefaring i huset til samboerparet. Foto: Politiet/ PST / NTB scanpix

Taus i halvannet år

Boligen ved Røa er åsted for de fleste av forholdene i tiltalen. Det siste forholdet skjedde natt til 10. mars 2019, da det begynte å brenne i familiens bil. Wara, som befant seg i utlandet, ble varslet om hendelsen samme natt.

På dette tidspunktet mente PST at det var skjellig grunn til å mistenke at Bertheussens stod bak bilbrannen.

Da Bertheussen ble siktet for den siste hendelsen 14. mars, gikk Wara ut i permisjon. To uker senere, da det ble kjent at PST mistenkte Bertheussen for alle forholdene, gikk Wara av som statsråd.

På en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg uttalte Wara at familien trengte ham mer enn regjeringen gjorde.

Wara har ikke uttalte seg om saken til mediene siden.

28. mars 2019 gikk Wara av som justisminister, etter at det ble kjent at PST mistenkte samboeren for å stå bak alle trusselhendelsene. Du trenger javascript for å se video. 28. mars 2019 gikk Wara av som justisminister, etter at det ble kjent at PST mistenkte samboeren for å stå bak alle trusselhendelsene.

Uenige om «mediestrategi»

I løpet av rettssaken har det kommet frem at Wara var uenig med samboeren da hun ønsket å publisere et Facebook-innlegg i januar 2018. Bakgrunnen for innlegget var at Bertheussen hadde fått vite at anmeldelsen av Black Box Teater for krenkelse av privatlivets fred hadde blitt henlagt av Oslo-politiet.

I en meldingsutveksling lagt frem i retten kom det frem at Wara ikke ønsket at Bertheussen skulle publisere innlegget på sin åpne Facebook-profil. Han reagerte særlig på at Bertheussen ville kritisere Statsministerens kontor (SMK) for å ikke ha tatt kontakt med henne i forbindelse med anmeldelsen.

Bertheussen endte opp med å publisere innlegget, men uten at formuleringen om SMK var tatt med.

På morgenen 6. desember oppdaget Tor Mikkel Wara at noen hadde tagget på parets bolig og bil i løpet av natten. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Oppdaget hærverket ved boligen

Den første hendelsen Bertheussen er tiltalt for er fra natt til 6. desember 2018. Ifølge tiltalen skrev hun blant annet «rasisit» med rød tusj og sprayflaske på parets bil. Videre skal hun ifølge politiet ha brutt opp lokket til drivstofftanken og lagt inn en hyssing som ble tent på.

Hærverket ble oppdaget av Wara. Bertheussen, som nekter straffskyld for alle forholdene, har i retten forklart at hun ble vekket av samboeren samme morgen.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen har gitt motstridende opplysninger om hvorvidt hun ble vekket av samboeren midt på natten. Dette bestrides imidlertid av forsvarerne, som mener aktor har valgt å se bort fra et av avhørene i saken.

Tidslinje for Bertheussen-saken 14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020. Premiere på Ways of Seeing Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen. Foto: Privat

Bertheussen filmer stykket Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

Bertheussen raser i kronikk Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

Tagging og forsøk på bilbrann Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på. Foto: Jørn Tveter / NRK

Trusselbrev Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Brann i søppelspann Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nye trusselbrev Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin. Foto: POLITIET / Scanpix

Trusselbrev til Tybring-Gjedde Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Brennbar væske under parets bil 11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Trusselbrev Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bilbrann 10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samboer siktet PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

Mistenkes for alle trusselhendelsene PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

Elden mottar første konvolutt To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

E-poster til journalister Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

Avviser klage Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

Ny forsendelse til Elden Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Ny forsendelse til Elden Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nytt brev til Elden Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

Siste brev til Elden Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Rettssaken starter Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken. Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe Vis mer

– Wara virket overrasket og oppgitt

Den neste hendelsen var 17. januar, da det brøt det ut brann i parets søppelkasse. Aktor mener Bertheussen startet brannen med rødsprit og åpen ild. I tillegg ble det funnet et trusselbrev i parets postkasse.

Bertheussen forklarte onsdag at hun begynte å gråte da hun leste trusselbrevet.

– Tårene begynte å renne. Jeg får sånne panikkanfall som kommer brått, men jeg har mange års trening med å håndtere det. Jeg syntes det var veldig ekkelt, sa Bertheussen.

Aktor reagerte på at Bertheussen til tross for panikkanfallet valgte å dele opplysninger om hendelsen i Messenger-tråd der Rita Karlsen fra nettstedet Human Rights Service var med. Karlsen skriver i en e-post til NRK at hun ønsker ikke å kommentere den pågående rettssaken.

Tor Mikkel Wara, som satt i regjeringsforhandlinger på Gardermoen, ble varslet om hendelsen av sin livvakt. Onsdag forklarte livvakten i retten at Wara virket «overrasket og oppgitt».

Livvakten, som delvis leste fra en rapport han skrev noen måneder etter hendelsen, utdypet ikke hvorfor Wara virket oppgitt.

Dette brevet ble levert i postkassen til Wara og Bertheussen 2. mars. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Wara fant trusselbrev og hvitt pulver

11. februar skal Bertheussen ha festet flasker med bensin på bilen hun selv kjørte, ifølge påtalemyndigheten. Forholdet ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen.

I perioden fram til mars 2019 ble det totalt levert tre trusselbrev/eller ark til boligen på Røa i Oslo. I et ark levert 2. mars i parets adresse het det blant annet «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE».

Det var Tor Mikkel Wara som fant arket sa han tømte postkassen rundt klokken 12. Sammen med brevet ble det funnet hvitt pulver i form av natron og knuste tabletter.

Hendelsene førte til at PST og Oslo-politiet trappet opp etterforskningen og sikkerhetstiltakene rundt boligen. Da det begynte å brenne i parets bil, mente PST at det ikke var noen andre enn Bertheussen som kunne stå bak.

Senere ble hun altså siktet for alle forholdene i saken. Hun nekter som kjent straffskyld på alle samtlige tiltalepunkter.

– Jeg er fornærmet i denne saken, sa Bertheussen, da hun forklarte seg første gang.