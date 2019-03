Wara-siktelsen: – Kan bli en helt spesiell sak i norsk historie

Siktelsen mot justisminister Tor Mikkel Waras samboer er sjelden i norsk historie.

– Dette er landets justisminister. Han er direkte overordnet PST, som har etterforsket og siktet hans egen samboer, sier kommentator Harald Stanghelle.

Stanghelle mener at saken er helt unik, også sett opp mot andre tilfeller der statsråder har måttet gå av som følge av egne eller andres ulovlige handlinger.

I moderne tid har to statsråder måttet gå av som en direkte følge av at de ble siktet for straffbare forhold. Astrid Gjertsen (H) måtte trekke seg som forbruker- og administrasjonsminister i 1986, etter at hun hadde forfalsket drosjeregninger for rundt 35.000 kroner.

Einfrid Halvorsen (Ap) måtte gå av som statsråd i 1989, da det kom frem at hun hadde underslått 90.000 kroner fra en fagforeningskasse hun hadde hatt ansvaret for som tillitsvalgt. Også ektemannen var involvert i saken.

– Denne saken skiller seg fra andre tilfeller ved at grunnlaget for den, de påståtte truslene, har preget norsk offentlighet i over tre måneder. Både politiske kolleger og samfunnet rundt har hatt all grunn til å tro at noen ville ramme justisministeren og hans politiske virksomhet - altså hele demokratiet, sier Stanghelle.

Trussel mot demokratiet

Det har også vært tilfeller der statsråder har hatt kriminelle rulleblad fra tidligere, eller de har vært nødt til å trekke seg som følge av kritikkverdige forhold som ikke ble politisaker.

– Hvis dette viser seg å være iscenesatt av hans samboer i hennes kamp mot et teaterstykke, er det en helt spesiell sak i norsk historie, sier Stanghelle.

Professor Bernt Aardal fremhever også alvoret denne saken skapte før siktelsen mot samboeren til Wara ble kjent. At flere opposisjonspolitikere tok saken opp i Stortinget, mener han understreker dette.

– Det er alltid vanskelig å sammenligne slike saker, men det som gjør denne saken spesiell er at den i stor grad ble sett på som en trussel mot demokratiet, sier Aardal.

Ble sett på som et angrep på politikken

Aardal viser til at boligen til Wara og familien ble angrepet og at politiet mente bilbrannen sist søndag kunne ført til stor skade på huset og de som bor der.

– Hva skiller denne saken fra tidligere saker?

– Denne saken har blitt trukket opp på et veldig mye mer prisinipielt plan. Disse angrepene har blitt sett på som et angrep på politikken. Man har vært veldig redd for at dette skulle få negative konsekvenser for folks vilje til å påta seg tillitsverv, som det å være statsråd, sier Aardal.

Tor Mikkel Wara vil fra i morgen få permisjon fra stillingen som justisminister.

– Formelt er det ikke noe i veien for at han fortsetter som statsråd, men det kan vise seg å bli svært vanskelig, sier Stanghelle.

Flere kommentatorer mener det samme.

– Det ser vanskelig ut når vi ser for oss hva som vil skje videre i denne saken. Det kan ta lang tid. Han er øverste ansvarlig for justissektoren, og det er så spesiell situasjon, at det er vanskelig å se for seg at han kommer tilbake, sier politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.

– Hvorfor det? Han skal jo ikke lastes for det?

– Nei, det er et viktig prinsipp. Men det går an å se for seg at han av hensyn til familien blir ute så lenge at det blir vanskelig å fortsette, sier Eilertsen.

