Det har den siste tida hersket stor usikkerhet om styrkeforholdet i og rundt den strategisk viktige byen Bakhmut øst i Ukraina.

For to dager siden sa den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Maljar at situasjonen ved fronten er «fullstendig under kontroll».

Nå melder britisk etterretning at russiske styrker truer Ukrainas viktigste forsyningslinje inn i Bakhmut, og at de har rykket inn i sentrum av byen.

Russland har i lang tid forsøkt å ta kontroll over Bakhmut og andre byer øst i Ukraina.

Meldingene spriker

Det har vært daglige angrep mot byene Bakhmut, Lyman, Avdiivka og Marjinka. Begge sider har lidd store tap i blodige kamper, og meldingene fra begge hold spriker.

Wagner-gruppen har hevdet å ha kontroll – ukrainske myndigheter har avvist dette.

I tillegg er det en realistisk mulighet for at regulære russiske styrker og leiesoldatene i Wagner-gruppen har klart å sette sine uoverensstemmelser til side, i alle fall lokalt, heter det i den daglige oppdateringen fra det britiske forsvarsdepartementet:

– De siste dagene har russiske styrker trolig klart å få noe framdrift igjen i kampen for Bakhmut.

Zelenskyj: – Svært vanskelig

Videre skriver de at Russland trolig har rykket inn i sentrum av byen, og inntatt den vestlige bredden av Bakhmutka-elva. En viktig forsyningslinje vest for byen skal også være truet av russiske styrker.

Onsdag karakteriserte president Volodymyr Zelenskyj situasjonen i Bakhmut som «svært, svært vanskelig», ifølge NTB.

Og det er nettopp forsyningen til byen som bekymret presidenten, spesielt med tanke på tilgangen til ammunisjon.

– Men vi er i Bakhmut, og fienden kontrollerer ikke Bakhmut, sa Zelenskyj.