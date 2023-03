– Slik det ser ut per i dag er kanskje Noregs best likte tilbod blant kundane ei historie, fortel administrerande direktør i Flytoget, Nicolai Bryde til NRK.

Han fortel også at selskapet er veldig skuffa over avgjersla.

– Det er ein stor skuffelse. Det er både på vegne av kundane og på vegne av det staten går glipp av, seier han til NRK.

Jernbanedirektoratet føreslo i fjor at Flytoget skulle få køyre mange av regiontoga på Austlandet i pakken som blir kalla «Austlandet 2». Resten av regiontoga og lokaltoga i Osloområdet skulle Vy køyre.

Austlandet 2 strekker seg frå Larvik i sør og opp til Notodden, og til Lillehammer i nord og Kongsvinger i aust.

I dag er det Vy som har ansvaret for heile denne trafikken, om ein ser bort frå Flytoget sine avgangar til og frå Gardermoen.

I dag kom avgjersla om at det Vy som skal få halde fram å køyre strekningane på Austlandet dei neste 10 åra.

Kan vere slutt for flytoget innan fem år

På spørsmål frå NRK om dette er starten på slutten for flytoget svarar Bryde at dei har ein konsesjon fram til 2028, og at det etter det er uklart.

– Det vi veit er at dette inneber at Flytogtilbodet vil halde fram som i dag dei neste fem åra, men at det er lagt opp til at tilbodet deretter vil bli avvikla, skriv Flytoget i ei pressemelding.

Flytoget på veg inn til Oslo S. Foto: Bård Nafstad / NRK

Jernbanedirektøren: – Samla tildeling var det beste

– Vi valde å gå i forhandling med både Vy og flytoget. Så kom Vy i desember med eit innspel som handla om å sjå på stordriftsfordelane og då henta vi inn eit tilbod frå dei og kome fram til ein samla tildeling var det beste, fortel jernbanedirektør Knut Sletta til NRK.

Direktør i jernbanedirektoratet Knut Sletta. Foto: Jon P Petrusson / NRK / Jon Petrusson

I pressemeldinga skriv Flytoget at Samferdselsdepartementet endra tildelingsprosessen ved nyttår, slik at Vy fekk høvet til å gi eit tilbod for trafikken på heile Austlandet.

Flytoget bad om å få gi eit likt tilbod, men det fekk dei ikkje lov til.

– Det som er dumt er at flytoget ikkje har hatt same moglegheita til å levere ein totalpakke på heile Austlandet. Der vi også kunne kome med eit minst like godt tilbod i forhold til det økonomiske, men også at vi har moglegheita til å utnytte den kapasiteten flytoget står inne for, fortel Bryde til NRK.

Pris var avgjerande

Jernbanedirektoratet skriv at begge selskapa skåra høgt på kvalitet, pålitande og kundetilfredsheit. Årsaka til at Vy blei vald er at avtalen var billigare.

Dei skriv også at Vy blei vurdert som det beste alternativet med tanke på god gjennomføring.

– Vys tilbod for heile Austlandet var rundt ein milliard kroner lågare enn summen av tilboda frå Vy og Flytoget for Austlandet 1 og Austlandet 2. Flytoget kom betre ut på nokon av parametrar, men pris blei utslagsgivande, fortel Sletta.

Vil følge det opp på Stortinget

– Det er sjokkerande at Flytoget fortel at Samferdselsdepartementet overraskande endrar tildelingsprosessen ved nyttår, fortel Andre Skjelstad, samferdselspolitisk talsperson for Venstre.

Samferdselspolitisk talsperson i Venstre. Foto: Stortinget / Stortinget

– Vy blir gitt eit tilbod om å halde fram med å trafikkere heile Austlandet. Flytoget bad om å få gi eit tilbod på det same, men det har ikkje selskapet fått anledning til. Dette vil vi følge opp på Stortinget, legg han til.