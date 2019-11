Vy-sjef Geir Isaksen går av.

Geir Isaksen går av som konsernsjef i Vygruppen AS. Isaksen sitter inntil en ny toppsjef er på plass. 65-åringen har vært sjef i NSB og senere Vy siden september 2011.

– Jeg passerte 65 år nå i høst, og har kommet til at nå var tiden inne til å be styret om å finne en etterfølger i min rolle i Vy, sier Isaksen til NRK.

Isaksen skal etter planen inn i en rådgiverstilling frem til han etter planen går av med pensjon når han fyller 67 år. Men frem til styret har funnet en ny leder, blir Isaksen sittende som konsernsjef.

– Styret vil gjøre en grundig prosess for å finne en ny sjef, og det kan erfaringsmessig fort ta et halvt år på en sånn prosess. Jeg er innstilt til å stå på for fullt inntil en ny sjef overtar, sier han videre.

Turbulente måneder

Vy har vært i hardt vær de siste månedene, etter et kontroversielt navneskifte, nyheter om høye lederlønninger og etter å ha mistet kontraktene for å drifte Sørlandsbanen og Nordlandsbanen.

I utgangspunktet hadde Isaksen planlagt å lede selskapet gjennom den pågående omstillingssprossen.

– Men så har jeg kommet frem til at slike omstillinger aldri tar slutt, det er en løpende omstilling i hele virksomheten. Da må jeg bare ta konsekvensen av at jeg er såpass voksen nå, at det er på tide å overlate roret til en ny person, sier Isaksen.

Å få friskt blod inn i lederstolen, sier Isaksen kan være bra.

– Kommer det nye mennesker, kommer det også nye perspektiver. Selskapet, håper jeg, vil få både glede og nytte av det.

Ikke overrasket over avgang

Jane Sætre, leder i Norsk Jernbaneforbund, har følgende reaksjon på avgangen:

– Det er ikke veldig overraskende. Både alder tatt i betraktning og alle de endringene og omstillingene han har vært gjennom den siste tiden. Så har det ikke vært en suksess med disse anbudene så langt heller, så vi er ikke direkte overrasket.

– Tror du navneendringen fra NSB til VY har spilt inn?

– De ansatte og Jernbaneforbundet var vel ikke enige i at dette var veien å gå. Vi mente at NSB var et veldig bra merkenavn, og at det var strategisk uklokt å tulle med det.

Sætre peker også på at Vy har tapte anbudene om Sørlandsbanen og Nordlandsbanen som en mulig årsak til avgangen.

– Da Vy tapte «pakke nord», så var skuffelsen stor, ikke bare hos Isaksen, men alle de ansatte ble overrasket over den avgjørelsen.

– Vil du si at Isaksen var en kontroversiell leder?

– Ja, han har jo tatt upopulære valg. Han har bevegd selskapet vekk fra kjernevirksomheten, ved å satse på bybil og reiseliv. Det er mulig han har holdt på med litt for mye.

Navnebytte

12. mars ble det kjent at Norges Statsbaner gikk inn for å samle persontog- og bussvirksomheten under en felles merkevare med navnet Vy.

NSB og Nettbuss tok i bruk det nye navnet 24. april.

Da ble NSBs app og nettside erstattet med Vy-appen og vy.no, og arbeidet med å endre utseendet på busser, tog og bybiler startet.

– Vårt nye navn forplikter. Vy sier både noe om at vi har store ambisjoner på vegne av kundene og samfunnet, og at vi skal gi deg gode reiseopplevelser. Nå er det vår oppgave å fylle merkevaren Vy med innhold, sa Isaksen da navneendringen ble kunngjort.