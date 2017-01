Vurderte å slutte som lærer første halvåret

Han tegner opp linjer på flip-overen og forklarer sjuendeklassingene hvordan de tegner et hus ut fra et forsvinningspunkt. To og et halvt år etter at han startet i yrket er han fortsatt lærer, men det er ingen selvfølge.

– Da det nærmet seg jul den første høsten merket jeg fysisk at det var tøft. Jeg vurderte flere ganger om andre jobber kanskje kunne passet bedre, sier han til NRK.

4 av 10 får ikke veiledning

I ettertid skulle Tegnander-Rønning ønske han hadde hatt en veileder.

– Det hadde vært enklere å planlegge hverdagen. Du kunne hatt en som hadde hjulpet deg å strukturere litt, si hva som er viktig å tenke på, hva du ikke trenger å tenke på.

En fersk rapport om veiledning av lærere fra Rambøll viser at 6 av 10 nyutdanna lærere får veiledning, av disse oppgir rundt halvparten at de bare fikk veiledning annenhver måned.

Krever nasjonal ordning

Fagforeninga til rundt 18600 lærerstudenter – Pedagogstudentene – krever at regjeringa gjør veiledning av nyutdanna til en nasjonal ordning.

KREVER NASJONAL ORDNING: Leder i Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen krever at regjeringa innfører en nasjonal ordning for veiledning av lærere. Foto: Pedagogstudentene

– Det er et alvorlig problem at det er tilfeldig hvem som får veiledning. Vi krever nå at regjeringen tar ansvar og innfører en lovfestet, nasjonal veiledningsordning som skal gjelde for alle nyutdannede lærere i barnehage og skole, sier leder i Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen.

Hun peker samtidig på at statistikken viser at 1 av 3 nyutdanna lærere slutter i yrket i løpet av de fem første årene.

Veiledning av nyutdannede lærere har stått på agendaen lenge:

Siden 2003 har ordninga "Veileding av nyutdannede lærere" eksistert

I 2009 skrev KS og Kunnskapsdepartementet under på en intensjonsavtale der det står at «partene skal arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning (...) til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger.»

I 2014 ble intensjonsavtalen erstattet av en kvalitetsavtale

– Kommunene må ta ansvaret

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke fornøyd med at fire av ti lærere ikke får veiledning, samtidig mener han ikke en nasjonal ordning er løsninga.

KOMMUNENE MÅ HA ANSVARET: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er kommunene som bør ha ansvaret for veiledning av lærere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Hvis vi lager en nasjonal ordning er jeg bekymret for at man underminerer og undergraver det ansvaret kommunen har for sine egne ansatte - og ansvaret de har for å lage gode lokale systemer, sier Røe Isaksen.

Samtidig er han enig i at veiledningstilbudet i dag (kommunene og fylkeskommunen har ansvaret) varierer for mye fra skole til skole.

– Vi vet at det spenner fra for eksempel Oslo kommune som har egne kurs for nyansatte lærere til kommuner som ikke har noe som helst. I departementet jobber vi nå med en strategi for lærerutdanningen, som kommer i løpet av et par måneder. Praksisveiledning kommer til å bli ett av temaene der, røper Røe Isaksen.

SV har lagt fram et forslag i Stortinget der de går inn for en nasjonal ordning for veiledning av nyutdanna lærere.