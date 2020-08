Vurderer rødt nivå og munnbind i kollektivtransporten

Kollektivtrafikken er nå på gult nivå i den såkalte «trafikklysmodellen». Det betyr folk kan sitte skulder ved skulder, også når de ikke er i familie.

I dag må folk være forberedt på at det kan komme råd om bruk av munnbind i rushtiden i kollektivtransporten, har helseminister Bent Høie sagt. Spørsmålet er om nivået i smittevernveilederen for kollektivtransporten samtidig heves fra gult til rødt.

INGEN BEGRENSNING: Alle seter er tilgjengelig unntatt seter ved fører - spre dere mest mulig står det på plakater i kollektivtrafikken i hovedstaden. Foto: Astri Husø / NRK

For selv om smitten i samfunnet øker, tillates det fortsatt at alle seter i busser, trikker, T-baner og tog brukes.

Dersom man skal gå tilbake til strengere tiltak, som å blokkere halvparten av setene og holde en meters avstand, må nivået heves til rødt.

Vurderer rødt nivå

Det er en skjønsmessig vurdering av situasjonen som avgjør nivået for kollektivtranporten, ifølge fagdirektør i helsedirektoratet Svein Lie.

– Hvordan er det mulig å sitte skuder ved skulder på kollektivtransport, - når en meter avstand ellers i samfunnet er så viktig?

– Da det ble innført at man kunne sitte skulder ved skulder, sa man at man kunne sitte i samme retning fordi det gav mindre risiko for smitte enn å stå ansikt til ansikt. Men når smitte øker, må tiltak endres. Det er dette regjeringen kommer med på sin pressekonferanse i morgen, sammen med vurdering av munnbind, sier Lie.

Hva som skal til for å heve til rødt nivå i trafikklysmodellen har vist seg vanskelig å få svar på.

I flere dager har NRK forsøkt å få svar fra FHI, Helse- og omsorgsdepartementet, og helsedirektoratet: Hva skal til for at halvparten av setene på nytt blokkeres?

Trolig munnbind

Journalister fra NRK har denne uken observert flere tilfeller der det har vært umulig å holde avstand nok i kollektivtransporten i hovedstaden.

– Hvorfor heves ikke nivået til rødt?

ANBEFALING: Vi kommer med vår anbefaling i morgen om munnbind, sier avdelingsdirektør Line Vold. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Her gjøres det vurderinger fortløpende ut fra totalbildet. Vi ser at det i rushtiden er krevende med mye mennesker tett på hverandre. Folkehelseinstituttet vurderer nå spesifikt bruk av munnbind som en mulig anbefaling for å ta ned risikoen for smitte når man ikke klarer å overholde enmeteren, svarer Line Vold, avdelingsdirektør ved FHI til NRK.

– Hvis ikke nå, hva må til for å heve til rødt nivå i trafikklysmodellen, i Oslo eller hele landet?

– Vi har ikke satt en konkret terskelverdi for dette. Det legges i beredskapsplanene opp til at dette vurderes lokalt, ut fra en totalvurdering av situasjonen. skriver Vold.

Kollektivtrafikkforeningen sa i forrige uke at de ønsket en anbefaling, og ikke et påbud om munnbind. Gjerne med lokale tilpasninger i de store byene.

Må rydde opp i kriterier

I dag skal FHI og Helsedirektoratet ha et møte for å se på kriteriene for å endre nivåene i trafikklysmodellen mellom grønt, gult eller rødt.

– For å klargjøre når man skal endre farge i trafikklysmodellen, er det en pågående diskusjon som vi ser vi må klargjøre. Både kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn har etterlyst kriterier for å kunne endre på lokalt nivå utfra smittesituasjonen, sier Lie.

Noe av problemet er lite forskning på nettopp smitterisiko i kollektivtrafikken.

– Vi har ikke noen sikker dokumentasjon på smitte i kollektivtransporten i Norge. Det utelukker ikke at slik smitte skjer, men det er vanskelig å spore de tilbake til kollektivtrafikk, skriver overlege ved FHI, Didrik F. Vestrheim til NRK.

I de siste månedene har vært en begrenset smitte i samfunnet, og risikoen har vært begrenset, skriver han.

– Når smitten i samfunnet øker, regner vi også med at smitterisikoen på kollektivtrafikken øker, legger han til.

Planen er å anbefale munnbind i rushtiden

På direkte spørsmål om når avgjørelsen om å innføre munnbind eller ei i kollektivtransporten, svarer helseministeren slik:

PRESSEKONFERANSE: Folk må være foreberedt på at det blir innført munnbind i rushtiden, sier Høie. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Som jeg sa på pressekonferansen forrige fredag, må folk være forberedt på at det kan komme råd om bruk av munnbind i rushtiden i kollektivtransporten førstkommende fredag. Det er fortsatt planen.